Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 27 de Janeiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Projeto para 3 megausinas na Amazônia avança após 10 anos

‘Papel do Brasil na busca da vacina não foi reconhecido’

Organização internacional abre processo de adesão de seis países

Brasil larga na frente rumo à OCDE, mas área fiscal pesa

Fed indica aumento de juros já em março ‘se condições forem apropriadas’

Dívida do governo federal sobe 12% em 2021 e chega a R$ 5,61 trilhões

Ingresso de capital externo no País soma US$ 46,4 bi em 2021

Consultoria vê melhora em fluxo de mercadorias

IPCA-15 desacelera, mas inflação se espalha

Congelamento do ICMS da gasolina deve ser estendido

Governo quer ‘vender’ serviços da Valec e da EPL para setor privado

Governo define regras para parques eólicos no mar

Saúde quer venda de autoteste só em farmácia

Brasil registra queda de 13,5% nas consultas pré-natal em meio à pandemia

Novas internações aumentam 152% e SP abre mais 700 leitos

Hospitais públicos e privados têm alta nas internações de crianças por covid

Petrobras vai substituir todo o conselho de administração; eleição será em abril

Boeing frustra expectativas e tem perda de US$ 4,1 bilhões no 4º trimestre

‘Temos a meta de crescer 24% em 2022’

Carrefour espera decisão do Cade sobre Big até junho

McDonald’s ganha mercado e prevê 120 novas lojas até 2024

O Globo

Manchete: Endividado, brasileiro já deixa de pagar luz e gás

Portugal vira destino de brasileiros em fuga da crise

E quem não tem dinheiro ‘esquecido’ no banco?

Setor produtivo prevê mais investimentos, mas teme Custo Brasil

Rio já faz parte do grupo que vai discutir Santos Dumont

‘Precisamos de queda do desmatamento’

Dívida pública sobe 12% para R$ 5,61 tri em 2021

BC americano sinaliza alta da taxa de juros em março

Bolsonaro adota tom ‘ambientalista’ por OCDE

Criminosos digitais usam sistema do BC como isca para aplicar golpes

Governadores manterão ICMS congelado mais 60 dias

Petrobras pede fim de inquérito no Cade

PEC dos Combustíveis deve prever gatilhos para redução de imposto

IPCA-15 de janeiro fica em 0,58%, maior que o esperado

Mais de 30 milhões de doses da Janssen estão paradas em galpão

Internações em UTIs cresceram 143% em um mês

Imunidade turbinada

Diagnóstico por autoteste terá utilidade restrita no país

Reajuste do piso do ensino básico deve ficar em 33%

Aras rebate relatório sobre percepção de corrupção

TSE define tempo de propaganda partidária

Folha de S. Paulo

Manchete: Efeitos persistentes atingem 43% das crianças com Covid

Anvisa deve liberar uso de autoteste da Covid nesta sexta-feira

Solange Srour: PEC dos Combustíveis vai gerar mais inflação, não menos

Chinês compra tartaruga ‘do Brasil’ vendida por outros países

Seca no Sul põe mais pressão sobre preços de alimentos

Procura por dinheiro esquecido trava o site do BC; 26 milhões de CPFs têm valor a receber

Gasto de brasileiros no exterior em 2021 é o menor em 16 anos

Dívida pública federal passa de R$ 5,6 trilhões em 2021

PEC não é solução necessariamente, diz chefe do Tesouro

Zerar tributos federais sobre combustíveis pode custar R$ 130 bi

Bolsa de SP reduz alta após anúncio

Banco central dos EUA indica que juros começam a subir em março

Estados estendem por 60 dias congelamento do ICMS da gasolina

INSS libera consulta a extrato com reajuste para mais de 36 milhões de beneficiários

Trabalhador formal está há três anos sem ganho salarial real, diz pesquisa

Voo com deportados dos EUA chega ao Brasil com número inédito de 90 menores

7 estados têm cenário crítico em UTIs pediátricas de coronavírus

Valor Econômico

Com crise do clima, agro dará contribuição menor ao PIB

No relatório de 11 de janeiro, a Conab cortou em quase 7 milhões de toneladas sua projeção para a colheita de grãos no Brasil, que passou a ser de 284,39 milhões de toneladas na safra atual

Em tom mais duro, Fed indica elevação de juros em março

Pouco depois de o comunicado ser divulgado, as taxas dos Treasuries dispararam e o dia de recuperação das bolsas, que chegaram a subir mais de 2%, perdeu o fôlego por completo

Médica vê “colapso” na saúde pública

Segundo a Fiocruz, houve piora na situação em 12 unidades da federação; o caso mais grave é o do Distrito Federal, que viu a ocupação passar de 74% para 98% entre os dias 17 e 24 de janeiro

Novos hábitos favorecem o renascimento do PC

Na avaliação do vice-presidente da Microsoft, Yusuf Mehdi, a pandemia provocou o reaparecimento do computador pessoal e o trouxe de volta à vida das pessoas

Fiscalização lenta paralisa cargas nas fronteiras

Milhares de caminhões estão parados em Foz do Iguaçu (PR), Uruguaiana (RS), Guaíra (PR), Boa Vista (RR) e Corumbá (MS)

Clima põe em xeque efeito do agro no PIB

Setor ainda terá desempenho positivo, mas com participação menor no total da atividade deste ano

Surpresa em prévia da inflação leva mais previsões de IPCA a superar 5%

IPCA-15 de janeiro sobe 0,58%, ante mediana de 0,45% no Valor Data

Cortes no Orçamento federal causam apreensão, diz frente de prefeitos

Principais preocupações da entidade envolvem redução de verba para ministérios da Educação e do Trabalho e Previdência

Governadores congelam ICMS sobre combustível por mais 60 dias

Chefes dos Executivos estaduais cobram do governo federal “a revisão da política de paridade internacional de preços dos combustíveis

Fim do recesso terá trabalho remoto

”Home office” será prorrogado pelo menos até o fim de fevereiro

Covid reduz crescimento da Alemanha

O país registrou ontem novo recorde de mais 164 mil novos casos de covid e o Parlamento alemão iniciou debate sobre propostas para tornar a vacinação obrigatória.