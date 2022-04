Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 28 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Subsídio para plantio se esgota; Orçamento não prevê mais verbas

Cai o consumo de frutas e legumes

Sacar da poupança para sobreviver

Eleições devem ser pacíficas

Muito show, pouco agro

Escalada inflacionária assombra o País

PetroRio compra fatia da Petrobras no campo Albacora Leste por R$ 2,2 bilhões

Lucro da Vale no 1º trimestre tem queda de 24%, para R$ 23 bilhões

Gratuidade ameaça vinda de aéreas, diz governo

Câmara torna permanente Auxílio Brasil de R$ 400; texto vai ao Senado

Pacote deve formalizar trabalho rural e motorista de app

Projeções do mercado para IPCA no ano vão a 8,3%

Prévia da inflação chega a 1,73% e consumidor reduz volume de compras

O Globo

Manchete: Inflação acelera e chega a 12% nos últimos 12 meses

Pauta verde: maioria no STF vota por suspensão de decreto

Como age o remédio para Covid que pode ir para o SUS

Mundo pagará caro pela insistência chinesa na estratégia ‘Covid zero’

Congresso tem de rever construção de térmicas a gás

Brasil tem 7 mil obras paralisadas, a um custo de R$ 9,3 bilhões

Governo terá programa para atrair indústria de chips

Juros e insumos afastam investidores do Rodoanel

Após atingir R$ 5, dólar recua 0,45%, a R$ 4,967

TCU e piora da economia devem adiar leilão de Congonhas para 2023

Óleo de cozinha, candidato a novo vilão da inflação

Governo estuda terceirização no trabalho rural

Câmara torna permanente Auxílio Brasil de R$ 400

Preço do tomate é exibido em gramas para não assustar

Folha de S. Paulo

Manchete: Contratadas em emergência, térmicas estão atrasadas

Proposta divide empresas e trabalhadores

Governo vai regulamentar trabalho por aplicativo

Lucro da Vale cai 27% no 1º trimestre, para R$ 23 bi

Governo prepara incentivo para a produção de semicondutores

Preço do gás natural dispara após Rússia anunciar corte a Polônia e Bulgária

Na Argentina, vinho e doce de leite são vilões da inflação; nos EUA, a gasolina

IPCA-15 é o maior para abril em 27 anos e vai a 12% em 12 meses

Guedes recua do recuo e agora promete ampliar para 35% redução na alíquota do IPI

Câmara aprova valor mínimo permanente de R$ 400 no Auxílio Brasil

Defasagem de gasolina e diesel aumenta e pressiona Petrobras

STF forma maioria para derrubar ato de Bolsonaro sobre fundo ambiental

Sábado será o Dia D de vacinação de gripe e sarampo

Nova subvariante do coronavírus é identificada em SP

Sobe internação de crianças em SP por síndrome respiratória

3 em cada 10 crianças não estão vacinadas contra doenças graves

Cresce uso de opioides e prescrição inadequada leva pacientes a vício

Caciquismo político sequestrou a terceira via, diz Felipe d’Avila, do Novo

Daniel Silveira é eleito para três comissões da Câmara

Valor Econômico

Indústria e varejo têm nova onda de reajuste nos preços

Cenário de novas pressões está mais evidente em produtos de linha branca, alimentos e bebidas, e mesmo em canais em que há maior competição, como o comércio eletrônico

Inflação segue em alta e se espalha

Perspectiva entre economistas é que os preços seguirão pressionados, mesmo que o IPCA deste mês desacelere

Guerra por energia entre a Rússia e UE

União Europeia quer reduzir as compras de gás russo em dois terços até o fim do ano

União vence ação tributária de R$ 155 bi no STJ

Ministros da 1ª Seção decidiram, em caráter repetitivo, que empresas tributadas pelo regime monofásico não têm direito a créditos de PIS e Cofins

MP ampliará incentivos para atrair investimentos em semicondutores

Ideia é fomentar a produção brasileira em um momento de dificuldades no fornecimento global de chips

STF amplia prazo por internet na rede pública

Este é o terceiro adiamento concedido pelo Supremo à União

Trabalho rural deve ter medida para reduzir informalidade

Ministério do Trabalho e Previdência quer criar uma espécie de vínculo formal temporário para a categoria

STF mantém sociedade civil em fundo ambiental

Falta somente o voto do ministro Luiz Fux e placar está 9 a 1 contra proposta do governo

Prévia mostra inflação espalhada por vários setores e sob pressão

IPCA-15 fica em 1,73%, abaixo das projeções, mas ainda com a maior variação desde fevereiro de 2003

Câmara torna permanente Auxílio Brasil de R$ 400

Texto-base da proposta foi aprovado com o apoio de 418 parlamentares e sete contrários

(DECLARAÇÃO DOS 7 PARLAMENTARES DO NOVO QUE VOTARAM CONTRA A PROPOSTA)

MAIS UMA PROPOSTA POPULISTA APROVADA PELA CÂMARA EM ANO ELEITORAL

É muito triste que o plenário da Câmara dos Deputados tenha aprovado de forma vitalícia o auxílio emergencial de R$ 400. Não é que somos contra ajudar os mais pobres, pelo contrário: precisamos de políticas públicas que ajudem esses brasileiros a saírem da miséria, que deem uma porta de saída (DE DIGNIDADE) e propicie oportunidade de trabalho para quem não tem ocupação. O que não podemos concordar é que se aprove uma proposta puramente assistencialista, de prorrogação permanente dos R$ 400 do Auxílio-Brasil, sem analisar o impacto financeiro nas contas do país e sem dar uma porta de saída para quem vive de assistencialismo (E SEM DIGNIDADE). É lamentável o que estamos presenciando nas votações deste ano, projetos populistas e demagogos sendo aprovados com vistas às eleições. Infelizmente, porém, mais uma vez a bancada do Novo votou sozinha contra. Precisamos urgentemente ampliar o tamanho da bancada e as próximas eleições serão oportunidade para isso!

Após união contra a Rússia, Ocidente faz um alerta a China

Reino Unido defende o uso do poder econômico para conter regimes autoritários

Gigante dos drones se torna primeira chinesa a suspender negócios na Rússia

Representante da empresa diz ter indícios, mas não provas, de que seus produtos foram usados pelos russos na guerra

Alemanha já admite embargo europeu ao petróleo russo

UE prepara novo pacote de sanções contra a Rússia que pode incluir um embargo as compras de petróleo

Rússia ameaça cortar fornecimento de gás dos demais países da Europa

A batalha por energia está se espalhando pela Europa, com países correndo para substituir os combustíveis fósseis russos

Guerra da energia começa entre Rússia e UE

A Rússia escancarou ontem o uso da energia como arma ao cortar o fornecimento de gás à Polônia e à Bulgária, alegando que esses países não concordaram com a exigência russa de que o gás seja pago em rublos

Putin ameaça usar armas nucleares contra Ocidente

Tendência de valorização global do dólar se fortalece

A valorização do dólar é ruim para o BC brasileiro, em estágio final do ciclo de aperto

A guerra da Ucrânia afetará a transição energética?

Preços mais altos estimulam a expansão de fontes renováveis, com prováveis ganhos para o Brasil

Degradação do solo ameaça o ambiente e o PIB do planeta

Relatório da ONU mostra que metade da população global sofre com impactos decorrentes da degradação de solos

ONU sugere tratar areia como recurso estratégico

Relatório do Pnuma aconselha que comunidade internacional considere areia um recurso estratégico

Aker vê papel relevante do Brasil na transição energética

Presidente global da Aker Solutions, Kjetel Digre,diz que a companhia norueguesa vê o Brasil como um importante local para o desenvolvimento de tecnologias para reduzir o conteúdo de carbono na produção de petróleo e gás

Planos de saúde têm prejuízo operacional de quase R$ 1 bi

O desempenho refletiu o aumento das despesas médicas, devido à segunda onda de covid-19 e à retomada de procedimentos adiados no primeiro ano da pandemia

Conab estima aumento das produções de cana e açúcar

Para a fabricação de etanol, contudo, previsão é de queda

OCB, que representa as cooperativas, pede fortalecimento do crédito rural

Recursos subsidiados são “um dos eixos fundamentais para o setor”, diz presidente da entidade

Prévia da inflação de abril coloca novos desafios para o Banco Central

Autoridade monetária está sendo pressionada a subir os juros básicos além do inicialmente planejado em virtude da aceleração recente dos índices de preços

Opinião Jurídica

O direito e a falta de fertilizantes

O direito possui ferramentas para a distribuição equânime dos prejuízos decorrentes da desestruturação da cadeia produtiva do agronegócio em razão dos possíveis efeitos da guerra