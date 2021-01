Manchete nos Jornais desta Quinta-feira, 31 de Dezembro de 2020

O Estado de S. Paulo

Em ano de pandemia, ouro, euro e dólar têm maior ganho; Bolsa fecha no azul

Analistas veem ganho maior de ações em 2021

Sem ganho real, salário mínimo vai subir para R$ 1.100

BC mantém ‘seguro contra crise’ intacto

Rombo nas contas públicas vai a R$ 651,1 bi

Governo quer usar em 2021 recursos deste ano para covid

Sem ganho real, salário mínimo vai a R$ 1.100

Reajuste fica acima do previsto há duas semanas, mas apenas repõe a perda de compra dos brasileiros com a alta de preços em 2020. Apesar de o valor ter ficado acima do previsto há duas semanas pelo governo, o reajuste repõe apenas a perda no poder de compra dos brasileiros devido a alta de preços ao longo de 2020. Na prática, assalariados e beneficiários do INSS ficarão pelo segundo ano seguido sem aumento real na remuneração. Com a atualização, as despesas obrigatórias vão crescer em ritmo mais intenso, já que o piso é referência para o pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios. O resultado é uma pressão ainda maior sobre o teto de gastos, mecanismo que limita o avanço das despesas à inflação e que teve ampliação bem mais modesta, de apenas 2,13%. A despesa adicional com o reajuste do salário mínimo vai obrigar governo e Congresso a cortar gastos de outros lugares para preservar a regra do teto, num momento em que já há grande pressão por aumento de gastos sociais e manutenção de auxílios à população por conta da pandemia do novo coronavírus. O orçamento de guerra, que tirou algumas amarras fiscais e abriu caminho a programas como o auxílio emergencial, termina hoje, sem previsão de prorrogação.

O Globo

De volta ao teto

Salário mínimo será de R$ 1.100, diz Bolsonaro

Programa de redução de salário e jornada acaba hoje

Ouro fecha 2020 com valorização de 55,93%, e dólar avança 29,36%

A Folha de S. Paulo

Ouro sobe 56% e é a melhor aplicação na montanha-russa do mercado em 2020

Bancos encolhem estrutura na década e extinguem 78 mil vagas

Governo muda idade para pagamento da pensão por morte do INSS e de servidor

Bolsonaro anuncia aumento do salário mínimo para R$ 1.100

Gasto federal acima do necessário na pandemia ajuda novos prefeitos

Queda do dólar reduz dívida pública pela primeira vez em um ano