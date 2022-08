Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 01 de Agosto de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Medidas eleitorais vão tirar R$ 281 bi de governos em 2023

Com risco fiscal, custo da dívida pública pode subir R$ 63 bi

Suinocultura chinesa pode favorecer venda de farelo

Sinal 5G em São Paulo será ativado na quinta, diz Anatel

Vendas do Brasil a vizinhos na América do Sul disparam na retomada pós-pandemia

O Globo

Manchete: Valor do aluguel sobe quase o dobro da inflação no ano

SP e Piauí obtêm liminar para reaver perda com ICMS

‘Precisamos monitorar o monkeypox em animais’

Riscos políticos e fiscais agravam alta de preços

‘Se conta minar animais e gente perde o controle’

17 Universidades Federais podem parar

Rússia amplia presença na África com armas e investimentos bilionários

Folha de S. Paulo

Manchete: Metade parou de falar de política para evitar brigas

Santander e Credit Suisse projetam Selic em 14,25% ao ano

Pacote eleitoral do governo deve manter Selic elevada

Mercado de pets vê desaceleração após crescer na pandemia

Consumidor freia obras de melhoria em residências

Conjuntura econômica derruba setores que bombaram na pandemia

Setor da construção tem espaço para melhorar na Bolsa

Veja 15 ações em baixa com potencial de subir após eleições, segundo analistas

Redução no preço da gasolina

Ministro do STF autoriza São Paulo e Piauí a compensar perdas com teto do ICMS

Pagamento de dividendo elevado gera críticas a estratégia da Petrobras

Há 150 anos, 1º censo nacional contou livres e escravizados

Gazeta do Povo

Câmara e Senado retomam as votações com análise de vetos e de medidas provisórias

Petrobras anuncia redução no preço de querosene e gasolina de aviação

Wintraub desiste do governo de São Paulo e se lança à Câmara dos Deputados

Por que a Nova Rota da Seda, o “projeto do século” da China, está ameaçada

Quais as reduções de imposto promovidas desde o início do governo Bolsonaro

Estados retornam pressão contra teto do ICMS com STF como novo front

Causas e efeitos da recessão nos Estados Unidos

Putin anuncia nova doutrina naval expansionista, com EUA como ameaça

Sem controle: STF teve contas julgadas apenas ma vez nos últimos quatro anos

Como recuperar a agenda contra a corrupção nos próximos quatro anos

Valor Econômico

Fim do ciclo de alta da taxa Selic divide analistas

Maioria dos agentes do mercado acredita que a taxa subirá 0,5 ponto percentual, para 13,75% ao ano

Caixa quer reter clientes e foco na habitação

Daniella Marques, presidente da instituição, começa a colocar em prática algumas das medidas com as quais pretende marcar sua gestão

Em debate, uma nova taxa para uso do BNDES

Aumento da inflação no país volta a jogar luz sobre a principal taxa de juros usada pela instituição para financiar as empresas

Alimentos e serviços pressionam preços livres

Inflação de alimentos é um dos fatores que afetam a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, por atingir especialmente o bolso dos mais pobres

Reconstrução da BR-319 pode gerar perda socioambiental, afirmam pesquisadores

Pavimentação do trecho central da rodovia, na Amazônia, pode inviabilizar o cumprimento das metas climáticas brasileiras no Acordo de Paris

Ventos contrários à política monetária

Ação do BC perdeu um pouco de efetividade potencial

Preços livres mostram inflação ainda bastante pressionada

Energia e combustível caem, mas alimentos e serviços seguem em alta

Liminares permitem que SP e PI compensem perda com ICMS

Decisão foi tomada ontem pelo ministro do STF Alexandre de Moraes

Economistas encaram a proposta com críticas

Fabio Giambiagi sugeriu a criação de uma taxa de juros alternativa ao principal indexador usado pelo BNDES em empréstimos a empresas

Com dois anos de atraso, Censo inicia coleta de dados

Serão visitados cerca de 75 milhões de domicílios por 183 mil recenseadores

Expansão dos gastos públicos agrava efeitos do cenário global no Brasil

Auxílios do governo têm efeito mais rápido no aquecimento econômico e na inflação

Horizonte de 2023 pode ser ainda mais desafiador

Para economistas, há risco de recessão, com juro e inflação altos e cenário externo fraco

Juros terão que subir ainda mais nos EUA

Bancos centrais do mundo, incluindo o do Brasil, ainda têm um longo caminho no combate à inflação

Dados ruins indicam uma retomada difícil na China

Atividade industrial e venda de residências caíram em julho ne China, o que aponta para uma recuperação lenta da economia chinesa, o que terá impacto em todo o mundo

Onda de troca-troca de lojas bate recorde no varejo e soma R$ 5,3 bi

Carrefour, Assaí e GPA estão reformando 90 pontos nos próximos cinco meses

Piso, teto, volume de água e câmaras frias

Trocar a bandeira de uma loja – como estão fazendo Carrefour, Assaí e GPA em 90 pontos – vai além da mudança do nome na fachada

Preços do petróleo e minério reagem na reta final do mês

Brent encerra julho a US$ 103,97; ferro a US$ 114 por tonelada

Cenário incerto deve manter diesel inalterado, indica Petrobras

Petrobras observou redução estrutural dos preços internacionais da gasolina, mas tendência para o diesel é de alta

Inflação, juro alto e recessão testam a força das ‘big techs’

Como Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft e Meta sentem o impacto de um cenário global difícil

Debates sobre o home office precisam incluir a definição de casa

De acomodações acessíveis nos centros das cidades a distâncias de deslocamento, a questão de onde os funcionários moram é muito importante, diz a colunista Emma Jacobs

Vendas de etanol em junho, antes das mudanças na tributação, cresceram 3,3%

Biocombustível ficou menos vantajoso nas últimas semanas, após mudanças tributárias

Fuga do risco pesa sobre as commodities

Soja, milho, trigo e algodão fecharam mês de julho com quedas de dois dígitos nas bolsas dos EUA

Aumento da renda deve estimular gasto com lácteos

Levantamento do economista Daniel Duque, do Ibre FGV, calcula que avanço até 2027 pode ser de 5,6%, para R$ 55 bilhões

Alta de preços no segmento (leite) chega a 25% em 12 meses

Aumento da principal matéria-prima, o leite cru, e de outros insumos, como energia elétrica e transporte, influenciaram o resultado

Soja argentina ‘paga’ menos (preço do socialismo)

Retenciones e câmbio explicam a diferença, mostra estudo

Fim do ciclo de alta da Selic divide mercado; juro pode alcançar 14%

Maioria dos agentes espera alta de 0,5 ponto na taxa de juros nesta semana

Fed abre espaço para reação do real no curto prazo

Recuperação das commodities ajuda e dólar cai 5,88% na semana

Dados econômicos devem pressionar BC dos EUA

Indicador ECI, que mede a variação dos salários trimestralmente, revelou que eles seguem extremamente aquecidos