Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 01 de Fevereiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Grande São Paulo tem 132 mil imóveis em áreas de alto risco

Retomada da América Latina perde fôlego, diz FMI

Adesão ao sistema compartilhado esbarra em falta de informação

Open banking completa 1 ano com desafios para deslanchar

Mercado prevê IPCA deste ano mais longe da meta, em 5,38%

Contas públicas fecham no azul em R$ 64,7 bi, 1º saldo positivo após 7 anos

Brasil cria 2,7 milhões de empregos em 2021, aponta Caged; salário cai

Atraso no pagamento da conta de luz bate recorde em 2021

‘A gente vê na TV, mas nunca acha que pode acontecer com você’

PF afirma que Bolsonaro não prevaricou no caso Covaxin

Prisões da PF por corrupção têm menor patamar em 14 anos

Subprocurador recua e pede que TCU arquive apuração contra Sérgio Moro

Contarato vai acionar TCU para auditar gastos de Bolsonaro com cartão corporativo

O Globo

Manchete: Brasil cria 2,7 milhões de vagas, mas salário cai

MP no TCU pede fim da investigação sobre Moro

Tempestades em São Paulo evidenciam urgência de remoções em áreas de risco

Apesar de recuo, taxa de desemprego continua alta

MPF recomenda a devolução de 15 girafas importadas da África do Sul

Governo decide leiloar Aeroporto Santos Dumont isoladamente

Anatel autoriza venda da rede móvel da Oi

Fila da perícia no INSS deve aumentar após paralisação de 24 horas

Dólar recua a R$ 5,30, menor patamar desde setembro

Contas públicas fecham no azul pela 1ª vez desde 2013

EUA pressionam contra ida de Bolsonaro à Rússia

Folha de S. Paulo

Manchete: PF não identifica crime de Bolsonaro no caso Covaxin

Governo e Açu tentam destravar ferrovia entre o RJ e o ES

Aeroporto Santos Dumont vai a leilão sozinho, diz ministro

Anatel aprova venda de ativos móveis da Oi para rivais

PF mira identificação de patrimônio oculto de grandes devedores da União

BB empresta R$ 775 milhões a entes federativos sem garantia

Tesouro dos EUA vê sinais de alívio na inflação em 2022

Bolsa tem melhor mês desde dezembro de 2020

Perícia não realizada por greve terá de ser reagendada

Afastamento por Covid de até dez dias não exige atestado médico

Brasil cria 2,7 milhões de vagas formais em 2021, mas com salário menor

Projeções para IPCA de 2022 ficam mais distantes da meta

Inflação alta e benefícios menores põem contas públicas no azul

EUA pressionam Bolsonaro a cancelar viagem à Rússia por crise na Ucrânia

Anvisa recebe 1º pedido de registro de autoteste para detecção de Covid

Alunos deixam de contar das férias para falar sobre a vacina

Policiais são retirados de bote de delegacia alagada na Grande SP

Vizinhos revezam baldes em busca de desaparecidos

Governo João Doria gastou menos da metade do orçamento para obras antienchente em SP

Chuvas já mataram 24 pessoas em São Paulo

Valor Econômico

Estados ignoram lei que premia êxito na educação

Somente oito dos 26 Estados se adequaram à emenda constitucional 108/2020, que criou o ICMS Educacional no financiamento da educação fundamental

Governo agora avalia zerar o IPI

Medida seria contraponto aos planos de governadores de conceder reajustes ao funcionalismo e poderia ajudar a conter a inflação

Diretores brasileiros deixam a OMC

Dois brasileiros que atualmente integram a alta administração da organização pediram demissão

Superávit do setor público desaponta em dezembro

Resultado de R$ 123 milhões surpreendeu o mercado por ficar abaixo das expectativas

Para SPE, desempenho fiscal do país está entre os melhores do mundo

Brasil fez ajuste fiscal maior que a maioria dos países, diz subsecretário de Política Macroeconômica

Governo quer apressar portabilidade em energia

Estratégia é estabelecer, por portaria, a redução dos limites de carga e tensão para acesso ao mercado livre

Caged fecha ano no azul, mas dezembro mostra retração

Com corte de 265 mil postos, mês tem desempenho aquém do previsto

Ômicron freia, mas Europa retoma PIB pré-pandemia

Forte crescimento da Espanha, França e Itália compensaram recuo da Alemanha

Retomada perde fôlego e AL precisa de reformas estruturais, diz o FMI

Para o FMI, se avançarem nas reformas estruturais os países na América Latina e no Caribe poderão revigorar o motor do crescimento e na construção de uma região mais próspera, sustentável e inclusiva

Variante da ômicron é ainda mais contagiosa, diz estudo

Dados do estudo realizado pela Universidade de Copenhague e pelo Statens Serum Institute sugerem que a BA.2 é 34% mais transmissível do que a linhagem original da ômicron e que as pessoas não vacinadas eram duas vezes mais suscetíveis à infecção pela subvariante

Rússia e China querem uma nova ordem mundial

Putin e Xi buscam reduzir o poderio global dos EUA e criar áreas de influência próprias nas suas vizinhanças, A crise na Ucrânia é parte dessa estratégia

Ferrovias ganham mercado na exportação de grãos

Em 2021, 46,4% da soja exportada pelo Brasil chegou aos portos por meio de ferrovias, contra 42% em 2020

Dólar desce para R$ 5,30, menor nível em 4 meses

Apetite estrangeiro por risco ajuda Ibovespa, que subiu 7% em janeiro