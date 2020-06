Participação do agronegócio no PIB vai crescer

Em meio à pandemia, setor agrícola colherá neste ano um dos melhores resultados da história no País.A agricultura vai colher este ano um dos seus melhores resultados no campo. Se da porteira para fora, os impactos do coronavírus na economia se revelam desastrosos para os balanços de grandes empresas, no agronegócio o ano será de recorde de receita. Segundo CNA, resultado reflete alta do dólar e a manutenção de ‘preços firmes’ das commodities no mercado internacional, que tiveram aumento de demanda no pós-covid. Com a desvalorização do real, as exportações ficaram mais atraentes ao agricultor. “Na crise, ninguém deixa de comer”, afirmou Conchon. No ano em que os produtores colheram sua maior safra de grãos – de 250 milhões de toneladas –, a expectativa é de que o desempenho possa se repetir em 2021. Mais capitalizados, parte dos produtores rurais já começou a adquirir insumos para o próximo plantio.

