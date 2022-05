Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 02 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro dá aval a atos contra STF e mantém crise entre Poderes

‘Bondades’ já têm custo de R$ 82 bi para as contas do próximo governo

Corrida pela reeleição mina contas públicas

‘Teremos a maior alta de juros nos EUA em décadas’

Governo planeja retomar a proposta de retirar o Auxílio do teto de gastos

Engajamento da terceira via patina em ambiente polarizado nas redes

O Globo

Manchete: Programas para ampliar alcance do Auxílio Brasil ficam no papel

Disputa política chega ao marketplace do Facebook

Terceira via mira desemprego

Brasil obeso

As lições de Pelotas e Caruaru para o Brasil combater o crime

Não há razão para otimismo no acordo entre Mercosul e UE

Fiagro, o fundo que almeja ser a estrela do agronegócio

Folha de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro participa de ato contra o STF e reforça a tensão

Milagre contábil no INSS: João Badari

Venda de carros tem leve alta em abril, mas cai 21% no ano

Clientes comemoram suspensão de repasse de planos da Amil

INSS tem mais de 1 milhão à espera de perícia médica

Retração de ofertas na Bolsa em anos eleitorais joga contra Eletrobras

Para onde vai a cotação do dólar? Veja o que pensam especialistas

Yanomamis foram ameaçados e silenciados, diz líder indígena

Ritmo do governo Bolsonaro para fechar lixões joga meta para 2063

Valor Econômico

Preços dos grãos beiram picos históricos

Na bolsa de Chicago, milho e trigo continuam a refletir os efeitos negativos da guerra na Ucrânia

Com bloqueios a frigoríficos, China afeta dinâmica de preços em polos da pecuária

Em Mozarlândia (GO), onde a JBS tem uma unidade, arroba do boi gordo caiu de R$ 320 para R$ 280 em apenas um mês. Embargo a plantas brasileiras costuma durar mais do que o previsto. Exigências burocráticas atrasam liberação

Servidores do Banco Central decidem retomar greve a partir de terça-feira

Categoria tinha suspendido mobilização no último dia 19 e esperava que o governo fizesse uma proposta formal, o que, segundo o sindicato que representa os trabalhadores, não ocorreu

Pressão global leva empresas a rever estratégias e parcerias

Aumento de estoques, regionalização das cadeias de valor, a ampliação de acordos comerciais e produção verticalizada são alguns exemplos de alternativas adotadas

Bolsonaro evita ataque, mas vai a ato contra STF

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou de “anomalias graves” pedidos de manifestantes para fechar o Supremo e por intervenção militar.

Governo vetará fim da cobrança por bagagem

Em sua primeira entrevista após assumir o cargo, ministro Marcelo Sampaio classificou como “água no chope” a emenda que proíbe a cobrança de bagagem pelas companhias aéreas

Porta para acordo com UE está aberta

Comissário europeu de Meio Ambiente, Oceanos e Pesca, afirma que “espera liderança” do Brasil nas negociações internacionais de proteção da biodiversidade

Economia mostra melhora, mas situação segue delicada

O cenário continua difícil, principalmente devido à persistência e disseminação das pressões inflacionárias

EUA liberam volta ao Brasil de esmeralda de R$ 1,8 bi

Saga do mineral de 380 quilos teve início em 2001, na Bahia

Repasse cambial mantém inflação pressionada

Alívio com recuo do dólar terá pouco impacto nos indicadores de preços, apontam economistas

Pequim busca blindar seus ativos de risco de sanções dos EUA

O governo de Xi Jinping teme que as sanções adotadas pelos EUA e aliados ocidentais contra a Rússia também possam ser aplicadas a China

Copom não deve colocar foco na inflação corrente

O aperto monetário começou de forma mais acelerada do que o mercado esperava, com duas altas de 0,75 ponto percentual e ainda não teve tempo de chegar à inflação

A missão “quase” impossível do BC

Principais impactos para a inflação de curto prazo estão precificados e pode haver surpresas positivas até o Copom de junho

Brasil é crucial para o ‘Green Deal’, diz comissário da UE

Comissário do Meio Ambiente europeu ressaltou, porém, que o país precisa conter o desmatanento, honrar compromissos e, no caso da mineração, que os projetos sejam legais e respeitem os direitos dos povos indígenas

Pressão sobre cadeias produtivas muda estratégia de grupos

Fabricantes buscam fornecedores regionais e apostam na formação de estoques e na verticalização da produção

Passarelli mira obras de saneamento para crescer

Construtora chega a R$ 4 bilhões de estoque de projetos, mas ainda não tem planos concretos para entrar em concessões

Diesel em alta gera pressão sobre Petrobras

Derivado se descolou do petróleo no mercado internacional, apesar de estar abaixo da máxima de 140 o barril, e encontra-se defasado no país, dizem analistas