Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 04 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Receita amplia isenção de Imposto de Renda na venda de imóvel

Governo busca substituto para Landim no conselho da Petrobras

81% dos desempregados há mais de 2 anos são das classes D e E

Problemas políticos e de projeto afetam quase metade das PPPs

Brasileiros vencem barreiras para ajudar ucranianos

Mapeamento em Angra apontou 14,6 mil imóveis em áreas de perigo

Rio tem risco alto de novas enchentes e soma 16 mortos

‘Sem uma reestruturação, Hospital São Paulo morre em meses’

Corte de imposto contra inflação

O desemprego como legado

O que a indústria espera do Congresso

A cada sete dias, um deputado federal muda de partido no Brasil

SP começa a aplicar 4ª dose em maiores de 60

O Globo

Manchete: Landim desiste e emperra mudanças na Petrobras

São absurdos os aumentos ao funcionalismo

Ministério já procura outro nome para o Conselho

País deve buscar espaço com os dois polos na nova ordem

Folha de S. Paulo

Manchete: Reprovação à gestão de Bolsonaro na pandemia cai

Gás já consome 22% do orçamento de serviços básicos dos mais pobres

Sites asiáticos disparam e já vendem para 2/3 dos internautas brasileiros

Indicado por Bolsonaro, Landim desiste de conselho da Petrobras

Fundão de R$ 5 bi aumenta gargalo para fiscalização de contas pela Justiça Eleitoral

Quarentena deixa de ser exigida de passageiro não vacinado

Day trade traz perda a 90% das pessoas físicas

Valor Econômico

Sucessão na Petrobras sofre uma reviravolta

Escolhido pelo governo para presidir o conselho da estatal, presidente do Flamento, Rodolfo Landim, desistiu do cargo; em nota, ele alegou querer destinar todo o “tempo e dedicação” ao clube

Crédito privado é maior fonte de recursos às companhias

As empresas têm recorrido a financiamento via títulos de renda fixa no Brasil, especialmente de debêntures, para financiar projetos de expansão e capital de giro

Flexibilidade é para a minoria, indica pesquisa

Levantamento da Deloitte, que ouviu 112 companhias no país, mostra que somente 46% estão oferecendo, pós-impacto da pandemia, práticas flexíveis de trabalho

Tragédias do clima expõem falta de recurso

O orçamento federal para prevenção ou mitigação de danos causados por eventos extremos é de R$ 1,2 bilhão para este ano; em 2013 foi de quase R$ 3,5 bilhões (FUNDÃO ELEITORAL 5 Bi.)

Rearranjo nas cadeias globais é oportunidade ao país

Para especialistas, Estados Unidos e Europa Ocidental estão propensos a diminuir a dependência de insumos e produtos de Rússia e China, o que favoreceria o Brasil

Os efeitos da alta das commodities no Brasil

Disparada dos preços dos produtos primários afeta a economia brasileira em várias dimensões, e com impactos conflitantes

Guerra pode aproximar país de cadeias globais

Para economistas, sem reformas e abertura da economia, “oportunidade” será perdida

Greve no BC traz risco de “apagão de dados”

Paralisação já afeta divulgações como a do boletim Focus e das notas de crédito, fiscal e do setor externo

‘Taxa alternativa’ vê desemprego menor

Estudo do J.P. Morgan aponta índice de 8% em dezembro de 2021, ante 11,1% do número oficial

Sanções muito longas podem desmontar as cadeias globais

Guerra revela que economia será usada cada vez mais como arma geopolítica

Conflito também traz oportunidades para o Brasil

Guerra entre Rússia e Ucrânia pode estimular a conquista de novos mercados e investimentos

México ganha espaço no suprimento global

Choques de abastecimento, congestionamento de portos e conflitos geopolíticos levam as empresas a diversificar fornecedores

Inflação em alta faz brasileiro optar por ônibus

Expectativa das empresas de transporte rodoviário é que em abril a demanda aumente 15% sobre março e dobre em relação ao mesmo mês de 2021

Queda do dólar restringe alta dos preços do trigo no Brasil

Mesmo assim, valorização chegou a 11% no Paraná e a 14% no Rio do Sul em março, segundo a Safras & Mercado