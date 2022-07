Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 04 de Julho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Falta de fertilizantes faz triplicar busca por extração de potássio

(contraditório) Lula agora investe em agendas com empresários enquanto ataca o mercado

Projetos de mineração preocupam cidades que dependem do turismo

Lira dá aval para unir PECs e acelerar a tramitação

Escravo doméstico, vítima oculta

Os planos de saúde privados (2) O sistema precisa de uma nova lei, que permita oferecer produtos com preço e formato adequados.

O Globo

Manchete: Redução do ICMS ameaça reforço escolar pós-pandemia

FUNDÃO:Definição do TSE sobre teto de gastos cria disputa nos partidos

Inflação que viraliza

Pistas da confiança: os altos e baixos das instituições

Carne e café se tornam símbolos da alta de preços

Casos de cardiopatia congênita crescem e acesso a tratamentos é limitado

Além da dancinha, Tik Tok pode ser aliada na educação

Folha de S. Paulo

Manchete: Ambiente tem dados piores após mudança no ministério

Auxílio Brasil de R$ 600 dobra aposta em formato ruim, dizem especialistas

Juro alto e sangria na poupança preocupam mercado imobiliário

Volume financiado com recursos de caderneta, uma das principais fontes de crédito para o setor, cai em 2022.

Ciclista atravessa sozinho a ponte Octavio Frias de Oliveira em pleno horário de rush, às 18h30. Sem vínculos ou direitos trabalhistas, sem álcool gel ou máscaras fornecidos pelas empresas, sem auxílio em caso de acidente: assim os entregadores de aplicativos viveram a quarentena na pandemia do Covid-19.

Entidade reforça indicação sobre leite materno no 1º ano de vida

Academia Americana de Pediatria também desaconselha a cama compartilhada para os bebês.

Valor Econômico

Caixa de empresas vira ponto de atenção após alta dos juros

Questão tem sido um dos focos das conversas entre analistas e diretorias das empresas semanas antes da divulgação de resultados do segundo trimestre

Inflação de serviços preocupa BC

Copom examina se a aceleração é fruto da queda do desemprego e aumento de salários

Ensino técnico se renova no séc. XXI

Experiências unem empresas e escolas públicas em projetos com formação prática e continuidade entre o ensino médio técnico e superior

Saberes indígenas buscam espaço em sala de aula em meio a desafios

Escolas das aldeias enfrentam problemas estruturais e parte dos conteúdos ainda tem, na avaliação das lideranças, a visão dos “colonizadores”

BC monitora a relação entre preços e salários

Especialistas começam a discutir se estamos chegando perto da taxa natural de desemprego

Empresas se unem em prol do combate à pobreza e em defesa do ambiente

Glocal Experience, que será realizado na Marina da Glória, no Rio, entre 9 e 17 deste mês, terá debates com ideias do setor privado para esses temas

País tem R$ 10 bi para ‘escola digital’, diz especialista

“O desafio é grande para desenvolver competências digitais de alunos e professores, mas é possível”, diz Lúcia Dellagnelo

STF e TSE traçam estratégia de segurança para o 7 de setembro

Tribunais esperam escalada da tensão devido à proximidade das eleições

Troca de ministro ameaça piorar mais a economia argentina

Renúncia de Martín Guzman expõe racha no governo e pode desestabilizar mais a economia da Argentina. Câmbio deve continuar sob pressão

Biden e Xi disputam quem terá PIB maior

Os presidentes Joe Biden, dos EUA, e Xi Jinping, da China, parecem estar numa disputa quase pessoal sobre que país terá maior crescimento econômico neste ano

China aperta restrições após novos surtos

Cidades da costa leste do país adotaram restrições de atividades, inclusive lockdown, para tentar conter o aumento de casos de covid-19

Na Cocal, resíduo de usina vira gás para refrigerante

Aberta em março no parque da empresa em Narandiba (SP), planta obtém CO2 industrial, usado na produção de bebidas, também na entressafra da cana