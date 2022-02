Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 07 de Fevereiro de 2022

O Estado de S. Paulo

MANCHETE: São Paulo tem 2,2 milhões com a 2ª dose da vacina atrasada

Governo avalia 4ª injeção para todos; Botucatu já dá novo reforço a idosos

MP recomenda que Cade barre a venda da Oi Móvel para Claro, TIM e Vivo

Para atrair investidor privado, concessões vão reunir vários municípios

Governo tenta ‘destravar’ setor de lixo

‘Juro alto é um remédio amargo, mas necessário’

Crescimento do crédito imobiliário no País será freado pela alta da Selic

Miocardite em jogador é usada para desinformar sobre vacina

‘Ricos’ com fundão, partidos devem R$ 84 milhões aos cofres públicos

O Globo

Manchete: Mercado se recupera com R$ 35 bilhões de estrangeiros

Oi: Procurador do MPF vê ‘violação à concorrência’

Linha riscada: Líderes do Congresso reagem a proposta de presidenciáveis de reduzir orçamento secreto

Leniência na fiscalização agrava desmatamento na Amazônia

Na volta às aulas, estado cria espaço para aluno com sintomas de Covid

Folha de S. Paulo

Manchete: Busca de nióbio na Amazônia cresce no governo Bolsonaro

Procuradoria pede ao Cade veto à compra da Oi por rivais

Entenda a paridade de preços

Juros em dois dígitos levam atenções para Tesouro Direto

Refinaria privatizada vende combustível mais caro que estatal

Política de preços da Petrobras divide pré-candidatos ao Planalto

EUA fazem jogo duplo, e Ucrânia afasta ‘previsões apocalípticas’

Brasileiros nascidos no Japão, em limbo de idiomas, mudam perfil migratório

Contribuinte pode deduzir do IR exame de Covid feito em hospitais, clínicas e laboratório

Caderneta de poupança fica na lanterna entre aplicações de renda fixa

Valor Econômico

Déficit aumenta na indústria, e exportações perdem sofisticação

Saldo negativo chegou a US$ 53 bilhões em 2021, o pior resultado desde 2015

Empresas de saneamento temem gargalo de fornecedores

Além da onda de concessões, as estatais estão pressionadas a ampliar investimentos para atender as metas de universalização do novo marco legal

Bactérias do bem

Com receita de R$ 800 milhões em 2021, duas fábricas, um centro de pesquisa e 600 funcionários, SuperBAC ainda enfrenta o desafio de mostrar os benefícios da biotecnologia

Os caminhos para se tornar um ‘nômade digital’

Válido por um ano, e passível de renovação, visto especial para profissionais que queiram morar no país trabalhando para uma empresa de fora é considerado atrativo

Guedes tenta barrar PEC dos combustíveis

Ministro da Economia tenta demover o presidente Jair Bolsonaro de patrocinar a ideia, restringindo a medida ao diesel e ao biodiesel

Transferência de renda ganha força e programas mais complexos recuam

Programas se destacam no orçamento de assistência social, mas especialistas veem falhas

Petistas defendem novo marco trabalhista

Discurso é de que não basta revogar reforma de Temer; estudiosos enxergam ímpeto com ceticismo