Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 07 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Governo quer novo programa de subsídio para combustíveis

Ministério da Economia é contra o custeio do preço dos combustíveis

Indenização às empresas dificulta a realização de novas concessões

Devolução de concessão trava aportes

Regime russo prende 3,5 mil em um dia de protestos contra guerra

Fracassa cessar-fogo para remoção de ucranianos e ataques a civis crescem

Para a indústria, é mudar ou perecer

A guerra no mundo interconectado

Butantan já testa imunizante único contra influenza e covid

Clínicas privadas preveem vacina contra gripe neste mês

O Globo

Manchete: Horror da guerra: Mortes de civis em fuga são nova face do conflito

Guerra torna expectativa para IPOs mais nebulosa

Indicação de Landim surpreende conselheiros

Governos sob pressão

Acordo na ONU para acabar com poluição por plásticos é um avanço

Folha de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro e agro determinam acenos do Brasil à Rússia

Zelenski aproveita recursos do humor para a guerra narrativa

Começa hoje transferência do dinheiro esquecido em bancos

Começa envio da declaração do IR; prazo será mais curto

Redes de supermercados racionam alimentos

EUA e União Europeia discutem proibir compra de petróleo da Rússia

Bolsonaro indica presidente do Flamengo à chefia do conselho da estatal

Com distribuição de R$ 101,4 bi, Petrobras se torna ‘vaca leiteira’

Renda de brasileiros com lucros e dividendos cresce na pandemia

Valor Econômico

Conflito pode incentivar protecionismo

Governantes de nações ricas têm defendido, inclusive, a necessidade de autossuficiência alimentar.

Para Goldman, Brasil é refúgio de curto prazo

Na avaliação do chefe da área de mercados emergentes e investimentos globais do grupo financeiro, o que mais importa para os ativos brasileiros são os fundamentos, e os fundamentos são frágeis

País está num ponto de inflexão, diz Chauvet

Para economista brasileira da Universidade da Califórnia, há possibilidade de recessão, como também há de crescimento, e o PIB pode ser algo entre -0,5% e 1,2%

O impacto da guerra sobre a economia brasileira

Para o mundo, o conflito significa mais inflação e menos crescimento, combinação desfavorável para o Brasil, que já lida com pressões inflacionárias e atividade fraca

Criação de mercado de carbono pode reduzir 25% das emissões até 2029

Projeção é do Centro de Liderança Pública (CLP) e baseada em projeto discutido na Câmara

Parlamentares veem janela para energia renovável

Ano eleitoral dificulta a arregimentação de quórum, mas a frente parlamentar quer colocar o assunto em pauta

Guerra torna ‘soberania digital’ mais relevante

“Internet paralela” e isolada do restante do mundo ajuda Rússia a enfrentar sanções, dizem especialistas

Para especialistas, mundo não deve desistir de usina nuclear

Ataque russo à central ucraniana Zaporizhzhia, porém, demonstra o receio que essa fonte representa, sobretudo em tempos de guerra

Guedes não quer guerra com ninguém

Paulo Guedes deixou claro que não tem mais coragem de enfrentar os piratas privados e as criaturas do pântano político em nome de um sistema tributário mais eficiente

Brasil rechaça o conceito de isolamento comercial

Para o secretário de Comércio Exterior, a abertura a insumos importados é importante para o aumento da competitividade

Do Rio, ucraniana combate as ‘fake news’

A empresária Romana Dovganyuk usa as redes para contestar Putin e cobrar posição de governo brasileiro

Ex-ministra da Ucrânia diz que ficar na Rússia fere metas ESG

Natalie Jaresko defende saída imediata das empresas do país

Guerra traz pressão extra para indústria que precisa de chips

Rússia e Ucrânia são fornecedores globais de paládio e gás neônio, usados na fabricação dos itens

Demanda de curto prazo deve acentuar escalada do trigo na bolsa de Chicago

Guerra na Ucrânia e proximidade de vencimento de papéis intensificam movimentos especulativos nas negociações do cereal

Estrela do cardápio nacional, feijão ainda é coadjuvante em carnes à base de vegetais

Com produção anual de 3 milhões de toneladas, uso da leguminosa na fabricação de proteínas alternativas tem crescido no Brasil

Guerra ‘ciber’ preocupa indústria de seguros no Brasil e no mundo

Conflito entre Rússia e Ucrânia pode causar escalada de ataques virtuais

Banco chinês tem dificuldade para socorrer a Rússia

O impasse mostra o quanto é difícil para Pequim e Moscou contornar o sistema financeiro internacional centrado no dólar