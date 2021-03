Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 08 de Março de 2021

O Estado de S. Paulo

Brasil tem média recorde de mortes pelo 9º dia

Prefeitura pagará auxílio-aluguel a mulheres vítimas

Disque 100 e Ligue 180 recebem 290 denúncias por dia em 2020

‘Deixar a covid espalhar é comprar bilhete de loteria para o vírus’

EUA veem ameaça global em piora da pandemia no Brasil

Aliados do Planalto querem policiais fora da PEC

Restituição de IR poderá ser feita em contas digitais

Serviços agonizam

Covid e disputa política põem Paraguai perto de impeachment

País pode perder até 4 anos de aprendizagem na educação básica em 2020

Brasil registrou 105 mil denúncias em 2020, quase 290 por dia

Variantes são consequência, e não causa de espalhamento

Número de novas infecções já supera em 30% pico da pandemia

Estrangeiros saem da Bolsa após intervenção de Bolsonaro na Petrobras

País se despede de Selic a 2% após efeito limitado na dívida

Avanço da reforma tributária sofre atrasos

Falta de pagamento de contas de água e luz bate recorde em dezembro, diz Serasa

Inadimplência deve aumentar com auxílio menor e desemprego elevado

Pfizer confirma recusa a oferta de 70 mi de doses pelo governo

Antes de colapso, White Martins pediu transporte de oxigênio e foi ignorada

Não percebi que estava indo além dos meus limites

70% das mulheres com depressão não recebem diagnóstico, diz estudo

Governo registra 105 mil denúncias de agressão

Pandemia ameaça 30 anos de avanços das mulheres

Depressão feminina fica sem tratamento em 71% dos casos

Essa é a conclusão de um estudo de três pesquisadores do departamento de medicina preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Os resultados estão na edição 283 do Journal of Affective Disorders.O trabalho é uma análise secundária a partir dos resultados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013, que à época do estudo era a mais recente. A PNS é aplicada pelo IBGE.Na PNS, 22.445 entrevistadas em idade reprodutiva, isto é, de 18 a 49 anos, responderam a uma enquete com dados sociodemográficos, obstétricos e clínicos e ao PHQ-9, questionário que afere a presença e a gravidade da depressão. A pontuação no PHQ-9 foi o primeiro filtro dos pesquisadores: 19.666 mulheres que marcaram menos de nove pontos, linha de corte da depressão, foram descartadas.As 2.491 mulheres consideradas deprimidas, projetadas na população do país, representam 18,3 milhões de brasileiras. E, daquelas, 1.769, ou 71%, não haviam recebido diagnóstico, mesmo tendo passado por consulta nos 30 dias anteriores.A depressão afeta 264 milhões de pessoas no mundo, segundo o estudo Global Burden of Disease. Estima-se que quase 20% dos indivíduos terão ao longo da vida ao menos um episódio depressivo e que a propensão das mulheres à depressão seja o dobro da dos homens.

Pedido para levar oxigênio ao AM foi ignorado por pasta

Solicitação por email foi feita a coronéis que assessoram Pazuello 3 dias antes de insumo acabar.E-mail enviado pela White Martins ao Ministério da Saúde mostra que a empresa pediu “apoio imediato” para transportar oxigênio a Manaus, mas não foi atendida. Dias depois, veio o colapso na saúde da capital do AM.O pedido foi direcionado a dois coronéis do ministério e acabou não sendo atendido a tempo. Três dias depois, o oxigênio se esgotou nos hospitais e pacientes morreram asfixiados. O colapso deu início a uma crise que resultou, até agora, na transferência de 645 pacientes a outros estados. Dentre os transferidos, 92 (14,2%) morreram longe de casa.

Justiça resiste a vincular covid com o trabalho

Pedidos para classificar a covid-19 como doença ocupacional têm sido negados por falta de provas do local onde o contágio tenha ocorrido

Copom vai ter que tomar decisão em meio ao auge da pandemia, com a atividade derretendo

Em meio a recordes no número de mortes e ao colapso do sistema de saúde em várias regiões, chefes de ao menos 22 Estados pretendem promover medidas restritivas idênticas e simultâneas

Objetivo é definir os eixos prioritários para transportar suprimentos para qualquer área do território no menor tempo possível

Objetivo é definir os eixos prioritários para transportar suprimentos para qualquer área do território no menor tempo possível Volta do emprego fica mais distante e deve abalar renda

Especialistas têm dúvidas sobre vacinação, impactos de novo auxílio e respeito ao “lockdown”

Especialistas têm dúvidas sobre vacinação, impactos de novo auxílio e respeito ao “lockdown”

Economistas preveem recessão técnica como consequência da gestão do governo Bolsonaro em relação à pandemia

Físico do Observatório Covid-19 BR diz “grande motor da aceleração da pandemia é o cotidiano”

Números preliminares apontam queda de 24% nos nascimentos no primeiro bimestre

Governo paulista a estender por ao menos mais uma semana a fase vermelha do Plano São Paulo

Após ser aprovado pelo Senado no sábado, a Câmara deverá dar o sinal verde final amanhã. O pacote de estímulo será uma grande vitória política para Biden, que fez dele a prioridade de sua Presidência

O temor de superaquecimento da economia americana elevará ainda mais a curva de juros nos Estados Unidos, o que atrai capitais para lá e gera volatilidade e depreciação das moedas dos países emergentes

Como a economia americana é cerca de um terço maior que a da China, sua contribuição para o crescimento global será maior que a da China se, conforme esperado, os dois países cresceram mais ou menos no mesmo ritmo neste ano

China quer rivalizar com os EUA em tecnologias de ponta e no desenvolvimento de uma cadeia de fornecimento independente para acabar com a dependência de suas empresas dos fornecedores americanos

Pesquisa indica que buscar a igualdade salarial é urgente para 46% dos brasileiros

Na safra passada, as indenizações do governo federal aos agricultores ultrapassaram a marca de R$ 2 bi

Para ex-BC, elevação da Selic pode contribuir para amenizar a alta das taxas de longo prazo e diminuir pressão no câmbio