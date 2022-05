Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 09 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Inflação trava planejamento de empresas e freia retomada

Recuo de commodities deve frear PIB em 2023

‘País tem 500 mil crianças sem a vacina da pólio’

Leis locais de ensino domiciliar avançam, mas param na Justiça

O dever de trabalhar: Luís Eduardo Assis

O Globo

Manchete: Salário mínimo perde valor pela primeira vez em 28 anos

Proteção: Evidências de que vacinas podem combater efeitos da Covid longa

‘É rendimento que vai todo para consumo’

G7 planeja banir importações de petróleo russo

Direita internacional aposta no argentino Milei

‘Seremos aliados de todos os países democráticos’

Folha de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro repete Temer e encolhe reforma agrária

Atividade humana ‘pressiona’ 20% das bacias na Amazônia

Classe D/E investe com foco em casa própria

Valor Econômico

Receita financeira de Estados e capitais dispara com juro alto

Rendimentos somaram R$ 17,7 bilhões no agregado de Estados e capitais entre fevereiro do ano passado e fevereiro deste ano

Reajuste do preço do diesel é iminente

Derivado está 20% abaixo da paridade, o que acentua risco de faltar produto com alta de demanda

Foco no longo prazo

Para presidente da CPP Investments, momentos como o atual, com conflito geopolítico, inflação e juros em alta no mundo, favorecem investidores de longo prazo

Fabricação de eletrodoméstico cai 25% no 1º tri

Setor sente cada vez mais o orçamento apertado do consumidor, corroído por mais gastos com alimentos, energia e combustível

O papel dos BCs para a segurança da moeda virtual

Ex-presidente do BC brasileiro defende que a autoridade monetária se envolva no desenvolvimento do pagamento virtual, além do que já é executado pelos bancos

Home office e híbrido ficam mais com a classe A

Segundo pesquisa, mais da metade (55%) dos trabalhadores da classe A revelaram trabalhar atualmente no formato híbrido ou apenas remoto

Aneel precisa de proteção contra pressão política, dizem especialistas

Para técnicos, ameaça do Congresso de suspender reajustes mostra que é preciso separação mais clara dos papéis de legislar, planejar e regular os serviços de energia

Na contramão da inflação, projeções para atividade em 2022 melhoram

Economistas dizem que dados para fim do 1º trimestre e início do 2º estão mais fortes

Depois da forte seca, reservatórios se recuperam

Hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste devem encerrar o mês com 68,2% da capacidade de armazenamento

Juro alto engorda caixa de Estados e municípios

Receita de aplicações financeiras mais que dobra em 12 meses, ajudada também por arrecadação maior

Cigarro é mercadoria mais barrada pela Receita em ano recorde

Total de apreensões nas fronteiras somou R$ 4,6 bi no ano passado, 50% mais do que em 2020

Empresas chinesas reduzem seus negócios com a Rússia

Total de exportações da China para a Rússia caiu 27% em valor, de fevereiro para março, segundo mostram números oficiais

EUA estendem sanções a executivos de banco russo

Em Bruxelas, União Europeia tenta vencer resistência principalmente da Hungria para declarar embargo de petróleo

Ação contra China para projetos solares nos EUA

Queixa de empresa no Departamento do Comércio interrompe fornecimento de setor de paínéis solares

Defasagem fará Petrobras reajustar diesel

Com defasagem de 20% em relação à paridade internacional, Petrobras deve reajustar preço do diesel

‘A política de preços da Petrobras não está baseada na vontade de uma pessoa’

Décio Oddone, ex-diretor-geral da ANP, diz que única maneira de evitar desabastecimento é Petrobras continuar a seguir preços internacionais

Na mira do novo SG do Cade, o mercado de combustíveis

Alexandre Barreto, que presidiu o órgão antitruste de 2017 a 2021, diz ver com preocupação abusos e cartéis nas áreas de revenda e distribuição

Guerra afeta exportação marítima de minério da Ucrânia

Segundo a consultoria GMK Center, 60% das exportações ucranianas de ferro são despachadas por navios; 40% são enviados por via férrea para a Europa

Blanver quer nacionalizar mais insumos e remédios

Farmacêutica nacional vai investir R$ 300 milhões nos próximos cinco anos, com foco em oncologia e HIV

Inflação e juros derrubam setor de eletro

Consumidor se retrai com renda menor, preços em alta e crédito caro; produção cai 25% até março

Cadeia da suinocultura vê indícios de trégua na crise

Segmento vislumbra margens positivas no segundo semestre

Aumento de preços dá impulso à expansão territorial do trigo

Em Estados que são coadjuvantes no cultivo do cereal, área de plantio crescerá 11% na próxima safra

Inflação deste ano pode afetar 2023

Fora do ‘horizonte relevante’ do BC, indicador corrente afeta preços futuros, dizem economistas

Como reaver o que perdi ao cair em uma fraude financeira?

Golpes por meios eletrônicos se intensificaram durante a pandemia