Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 11 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Reação ao racismo avança no País com ativismo e tecnologia

Saca de milho custa quase o dobro de dois anos atrás

Com custos em alta, produtores de ovos e suínos optam por reduzir a oferta

‘Estrangeiros gostam de empresa líquida’

Cidades turísticas veem emprego voltar com fim do isolamento social

A sobrevida das estatais

Questão ambiental requer realismo

A corrupção na educação

Rússia quer sistema de pagamento dos Brics integrado

Conjuntura desfavorável travou a recuperação das compras

Stark Bank recebe aporte para ser o ‘Nubank das grandes empresas’

Consumo de bens ainda está abaixo do nível pré-pandemia

Greve cria dificuldades localizadas, sinaliza BC

O Globo

Manchete: Receita com royalties dispara e turbina caixa de governos

‘É preciso despolemizar o fim da pandemia

Guerra na Ucrânia trouxe ameaça de agravamento da fome no planeta

Fundos campeões monitoram a inflação

Multimercados colam no CDI com alta do juro, mas superam Ibovespa

Brasil concedeu visto humanitário a 74 ucranianos

Folha de S. Paulo

Manchete: Empreiteira usa firma de fachada e domina licitações

Brasil precisa fortalecer sistema de alerta para emergências sanitárias: Jorge Kalil

Ricardo Eletro é exemplo de caso em que aposta fracassa

Gestores procuram firmas viáveis, mas em aperto financeiro

Fundos que renegociam dívidas preevem aquecimento

Dubugras diz que pretende ajudar startups brasileiras

Após confusão, Petrobras elege novo conselho nesta quarta

Rever Lei das Estatais é retrocesso no combate à corrupção

Varejo começa a utilizar bitcoin, mas procura ainda é baixa

Latam, Gol e Azul vão a Guedes reclamar de preço de combustível e pedir alívio de imposto

PIB de estados atrelados ao agronegócio deve crescer mais

Justiça autoriza paciente a entrar no Brasil com 300 gramas de maconha

Valor Econômico

Inflação e juro alto reduzem fatia de pobres no consumo

Percentual de pessoas com medo de gastar, mesmo com dinheiro no bolso, está em 45%, acima da média global

Adesão à OCDE reduz evasão de multinacionais

Para aderir à OCDE, Brasil adotará um novo sistema totalmente alinhado ao padrão da entidade, que busca determinar o preço de mercado apropriado na transação

Garimpo em terra Yanomami cresce 46% em 2021, aponta relatório

Levantamento da Hutukara Associação Yanomami indica também que há distribuição de armas e aliciamente do jovens indígenas na região

Economistas veem risco crescente de recessão nos EUA

Economistas veem um risco cada vez maior de recessão nos EUA, já que a força da economia do país estimula e inflação e provavelmente resultará numa reação mais dura do banco central americano

Alimentos, a crônica de uma alta anunciada – 2

Brasil poderia de imediato retomar o programa de compras da agricultura familiar, beneficiando-se do diferencial de preços

É sobre competição, não concentração

A competição deve continuar sendo uma tarefa a ser empreendida e um valor a ser preservado

Com inflação espalhada, brasileiro de alta renda sustenta o consumo

Juro mais alto empurra o cenário de vendas mais fortes para o segundo semestre

Com alta do petróleo, setor aéreo pede redução de taxas

“Não queremos que governos nos deem dinheiro. Queremos a redução das taxas sobre os combustíveis e taxas sobre passageiros”, diz executivo da Iata

Camil desiste de comprar LDA, da Iansa

LDA, que atua no segmento de nutrição para animais de companhia, perdeu mercado após problema em rações causado por conservante

Vinhaça e cinzas viram fertilizante em canaviais

Usinas recorrem a saídas caseiras para a adubação

Risco de contaminação das águas no foco da Cetesb

Potencial produtivo e econômico da vinhaça é acompanhado pelo elevado poder poluente do resíduo

Transformação digital é inevitável, diz BC

Tecnologia “blockchain” pode ajudar a preencher lacunas do sistema financeiro, afirma autoridade

Inflação pressionada pauta ganhos de multimercados

Transição de políticas monetárias para ambiente mais restritivo é pano de fundo de valorização média de 7,3% das carteiras macro

Inteligência artificial identifica imitação de marcas na internet

Robô de banca também rastreia as publicações de novos registros no INPI

STF julga redução de alíquotas do Reintegra

Julgamento começou com o voto do ministro Gilmar Mendes, em sentido desfavorável às exportadoras