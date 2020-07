Veto à desoneração deve ser derrubado

Atualmente, 17 setores da economia se beneficiam da desoneração. As empresas podem escolher entre pagar 1 percentual que varia de 1% a 4,5% de sua receita bruta como contribuição previdenciária, em vez de calcular o valor sobre 20% da folha de salários. Com isso, podem diminuir a carga tributária.Os vetos presidenciais têm de ser analisados pelo Congresso (Câmara e Senado), e podem ser derrubados casos haja maioria absoluta em ambas as casas. O governo cogita usar a volta de 1 imposto sobre transações financeiras para bancar uma desoneração ampla da folha de pagamento. Diversos políticos, incluindo Maia, dizem que esse tributo remonta à CMPF e não deve ser criado. A pauta do Congresso tem 32 vetos mais antigos para serem analisados. Isso significa que ainda falta tempo para que a desoneração seja avaliada. O cenário de pressão pode mudar até lá. (Algum tributo terá de ser feito para pagar a “folha dos servidores público da elite e a dos senhores deputados e senadores”. A pergunta é: De onde virá o dinheiro? Produzir papel moeda e torrando o Brasil numa inflação, assim como está sendo na Venezuela?)

Com shoppings vazios, comerciantes abrem lojas para faturar R$ 50 por dia

Lojista e shopping travam queda de braço por aluguel

‘Precisamos ir à Europa ouvir as críticas’

Bolsonaro usa as redes sociais para promover ações ambientais

5G coloca Bolsonaro em saia justa política

Câmara teme retaliação ao agronegócio

Regra de segurança do Brasil não reprime nem privilegia empresas

‘Comunicador’ assume o Tesouro para ‘virar a chave’

Pandemia acelera o enxugamento da Petrobras

Petrobras suspende venda de lote de gasolina de aviação

Para enfrentar crise, empresas fazem novas ofertas de ações

30% das pequenas indústrias de SP têm crédito com garantia do governo negado

Poupador pode aderir em site da Febraban a acordo de planos econômicos

Brasil terá que ser ágil e moderar ambição nos leilões de infraestrutura após Covid-19

Retomada da China não garante tendência global

Com menor peso do setor de serviços no PIB e elevada poupança interna, o país asiático tem condições de sair mais rapidamente da crise do que o resto do mundo

Pandemia antecipou uso de tecnologias no campo, avalia o coordenador do centro de inovação AgriHub, Otávio Celidônio

Norma obriga companhias brasileiras e intermediários a reportar, até o fim de agosto, operações que geraram vantagens fiscais desde junho de 2018

Aneel decide esta semana sobre proposta de reajuste de 27%

Nelson Meurer foi deputado federal e tinha 77 anos

Incertezas econômicas de cenário pós-covid levam parlamentares a retomarem debate da reforma