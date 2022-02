Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 14 de Fevereiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Tensão na Ucrânia pressiona cotação do petróleo e inflação

‘Sob a incerteza, é importante diversificar ativos’

Número de investidores em fundos de criptoativos dispara 1.266% em 2021

Desmembrada, Cedae já demitiu 1,8 mil e cortou R$ 1 bi em custos

Alta em importados da China preocupa setor calçadista

Mercado estima alta de 0,1% do PIB no 4º trimestre

Solução, fundo tem de ser criado quando o preço está baixo

Medidas para conter o preço da gasolina podem ter o efeito contrário

Urnas eletrônicas não precisam de aval do Inmetro

Com dinheiro e cargos, Centrão vai atrair maioria dos políticos na ‘janela’

O retrocesso como ativo eleitoral

O Globo

Manchete: Crise deve empurrar mais 1 milhão para o desemprego

‘Os dados do ministério não refletem a realidade’

Alvo do TSE no Brasil, Telegram bloqueia canais desinformativos na Alemanha

Emendas do relator trazem risco de superfaturamento e corrupção

Desprezo pela ciência provoca fuga de cérebros

Risco de ataque russo deixa Otan em estado de alerta

No olho do furacão

Folha de S. Paulo

Manchete: Bomba fiscal no Congresso pode superar R$ 230 bi

Reajuste a servidores em ano eleitoral ocorre em 13 estados

Dinheiro esquecido poderá ser transferido em março

Malha fina de 2021 tem 600 mil declarações

Fundos de pensão pedem mais tempo para cobrir déficit de 2020 e 2021

Governo segura execução de emendas de relator e investimento

SP investiga 1.500 policiais que não se imunizaram

Secretário rejeita recurso contra indicação de kit Covid no SUS

Subnotificação em cidades gera lacuna em dados da vacinação infantil no país

Valor Econômico

Varejistas farão ofensiva contra marketplace de produto asiático

Na semana passada, pelo menos 50 redes associadas ao IDV tiveram encontro virtual para discutir aspectos em que cabem “propostas judiciais e administrativas”

Governo já vê buraco de R$ 7 bi e contingenciará gastos em breve

Decisão sobre o contingenciamento será divulgada no fim do mês que vem e, depois do provável bloqueio de algumas despesas, verbas serão remanejadas

Carvão resiste a seu fim programado

Transição para fontes de energia mais limpas coloca cada vez mais sob pressão as usinas termelétricas a base de carvão

Demissão humanizada

Pesquisa com 5 mil profissionais demitidos mostra que metade deles achou o desligamento mal conduzido

Área econômica enfrenta guerra e vê faltar R$ 7 bi para gastos já previstos

Ministério da Economia já traçou um limite informal para o déficit fiscal; estimado em 0,8% do PIB este ano, ele não poderá avançar para além de 1,2% do PIB

Média móvel de mortes por covid continua elevada no país

Foram registradas no Brasil 325 mortes pela covid-19 no período de 24 horas até às 20h00 de ontem

Qual é a culpa do Fed no descontrole inflacionário?

José Júlio Senna diz que mercado ainda não se ajustou ao aperto monetário

A discussão não é se o uso do carvão vai acabar, mas quando

O salário médio de um trabalhador da indústria do carvão é R$ 2,2 mil; de painéis solares, R$ 3,5 mil; e de energia eólica, R$ 5,5 mil

Geração a carvão vive incertezas com transição energética

Apesar da pressão pelo uso de fontes de energia mais limpas, Bolsonaro sancionou este ano lei que estende por 20 anos o uso de carvão em termelétricas

Lira articula com aéreas passagem mais barata a deputados federais

Insatisfação com preço de bilhetes de parlamentares pode levar presidente da Câmara a retomar projeto que revê cobrança de bagagens

Estoques baixos impulsionam preço global das commodities

Demanda por várias commodities importantes está aquecida, mas há muitos riscos na oferta, já que os estoques estão em níveis historicamente baixos, Isso pressiona os preços e faz subir a inflação em todo o mundo

Grandes redes montam ofensiva contra ‘marketplaces’ estrangeiros

Foco está nas plataformas que vendem produtos da Ásia como Aliexpress, Shopee e Shein