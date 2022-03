Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 14 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Rússia leva guerra à fronteira polonesa; diplomacia vê avanço

Alta de combustíveis obrigará aéreas a reajustar preços e reduzir rotas

Governo avalia cortar tarifa de frete via mar

Bolsonaro diz que cobrará postos por preço menor

Onda de fusões aquece setor de saúde

Ministro russo diz que metade das reservas cambiais foi bloqueada

Estudos indicam entraves para o combate a desvios no setor público

Crime de corrupção perde espaço nos pedidos de órgãos de controle ao Coaf

Imposto de Renda e injustiça social

As gambiarras do Orçamento

O Globo

Manchete: Marcas caras ‘somem’ nos supermercados

Rubens Ricupero: Criticar entrega de armas é deixar Ucrânia à mercê da Rússia

Brasil teme impacto da guerra econômica

Folha de S. Paulo

Manchete: Sem vacina, Covid mata 26 vezes mais

Internet precária cria fosso de acesso à Justiça para vulneráveis

Projeto de lei das fake news deve ter impacto zero nas eleições deste ano

Alta reprovação de Haddad na prefeitura é vidraça em campanha

Botijão chega a R$ 150 em SP e revendedores parcelam

Banco Central libera novo lote de dinheiro nesta segunda (14)

Guerra deve trazer jurosmais altos e valorização do real

Tarcísio sofre ataque até de aliados com disputa eleitoral em São Paulo

Saiba como Tupandi, cidade gaúcha, praticamente zerou dependência do programa

Apenas um quinto dos ‘filhos’ do Bolsa Família continua no programa

Covid já é uma endemia, diz secretário do Rio

Relaxamento do uso de máscara no Brasil é prematuro, afirma observatório da Fiocruz

Municípios tentam devolver cloroquina de Trump à Saúde

Indústria deve fomentar novas ideias: Josué Gomes da Silva e Cesar Asfor Rocha

A China científica: Paulo Ghiraldelli

Aumento do diesel obriga investidor a comprar abacaxis e pneus de bicicleta

Valor Econômico

FGTS ajusta financiamento de imóvel da baixa renda para destravar setor

Para a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, as alterações aprovadas pelo conselho curador são a “tábua de salvação” do FGTS neste ano e vai ajudar a reduzir o descasamento entre a renda das famílias e o preço dos imóveis

Justiça mantém demissão por uso de celular no horário de trabalho

Há decisões de segunda instância e do TST validando dispensas por justa causa

Alta do petróleo deve gerar mais de R$ 111 bi em royalties

Para Estados e municípios, no agregado, a alta pode ser de R$ 41,6 bilhões em 2021 para R$ 59,6 bilhões este ano

Abertura de refino no Brasil fica mais difícil

Segundo especialistas, com a piora do ambiente de negócios, os obstáculos às vendas, já difíceis em 2022, tornam-se ainda maiores

“O sistema mundial fracassou”

Ex-presidente do Banco Central da Índia Raghuram Rajan defende uma nova arquitetura global que comece com a reforma da ONU após a invasão da Rússia na Ucrânia

Aliansce tenta nova proposta para BR Malls

A proposta agora prevê aumento de 10,9% sobre as condições iniciais e acréscimo de R$ 500 milhões à parcela dada em “cash”, para R$ 1,85 bi

Rússia causa racha entre emergentes e G7

Maiores economias industrializadas do mundo pressionam a Indonésia, na presidência do G20, para convencer a Rússia a voluntariamente não aparecer mais nas reuniões do grupo

Com efeito da guerra, Selic deve ir até 12,75%

Para a reunião do Copom desta semana, a expectativa é que a taxa aumente 1 ponto percentual, menos que o 1,5 ponto dos três últimos encontros

Shopee enfrenta problemas de logística no país

Dificuldades começaram a aparecer, principalmente, após novembro, quando a empresa decidiu lançar ações comerciais de grande porte em curto espaço de tempo

Guerra pode ajudar exportação no curto prazo

Avaliação do governo brasileiro é de que passada a fase inicial impacto será negativo para todos os países

Bolsonaro quer desonerar gasolina; área econômica é contra

Além de perda de receita, equipe econômica considera medida um incentivo ao consumo do combustível fóssil que beneficiaria a classe média

Análise projeta danos ao SUS após pandemia nos Estados mais pobres

Pesquisadores criticam falta de um plano do Ministério da Saúde para lidar com a demanda represada

Economistas propõem mudanças para sanar ‘furos’ do teto de gastos

Regra teria crescimento real e “subteto” para despesas com pessoal, sugerem Giambiagi e Pires

Para isolar a Rússia, países ricos pressionam emergentes

As maiores economias ricas estão pressionando os países emergentes a isolarem a Rússia nas principais organizações multilaterais, como o G20

Rússia diz que pagará dívida externa em rublos; FMI vê default provável

Ministro econômico diz que congelamento de reservas por países “inamistosos” força esse tipo de pagamento a eles

A estranha semelhança entre as economias do Brasil e EUA

EUA têm maior grau de liberdade da política econômica americana devido ao lugar central da sua moeda no sistema financeiro internacional

Mubadala vive turbulências em estreia no refino no país

Fundo soberano de Abu Dhabi pagou US$ 1,8 bilhão pela compra da ex-Rlam na Bahia e opera a refinaria há pouco mais de três meses

Após 11 anos, Nova Engevix conclui usina de São Roque

Única hidrelétrica em construção no Brasil ainda depende do aval do ONS para encher reservatório

Por que o fim do home office está levando a demissões?

CEO da Adecco diz que saída de profissionais intensifica a escassez de talentos em algumas áreas

Cargill vai seguir em operação na Rússia

Multinacional seguirá com atividades no país, mas vai suspender novos investimentos

Tropicool leva açaí amazônico para o deserto dos Emirados Árabes Unidos

Com unidades próprias e franquias, empresa abriu mais de 50 pontos de vendas no país nos últimos dois anos

Inflação sem alívio já leva mercado a ver Selic mais alta

Para analistas, Copom deve elevar taxa básica em 1 ponto nesta semana, mas maioria vê Selic mais alta no fim do ciclo de aperto

Copom terá segunda reunião desfalcado

Diogo Guillen, indicado para a diretoria de política econômica, e Renato Gomes, para a diretoria de organização do sistema financeiro e resolução, aguardam sabatina

Vale a pena colocar para alugar um imóvel financiado?

É preciso analisar seus objetivos, seu horizonte de investimentos e também se seu orçamento mensal