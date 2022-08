Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 15 de Agosto de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Constituição do Brasil é a mais alterada entre 11 democracias

Apoiar a educação na periferia

País não cresce sem ensino profissional

Lucro da Eletrobras cai 45%, para R$ 1,4 bi

Associação dos supermercados eleva projeção de vendas

Copa do Mundo, 5G e Auxílio Brasil melhoram perspectivas do varejo

Com eleição, fundos ‘fogem’ de estatais

Amazônia será parte do currículo do ensino médio

Brasileiro economiza até 85% trazendo vinho da Argentina

Seu celular tem ferramentas valiosas que talvez você não sabia

Setor de biodiesel quer definição de mistura

Mercado segue dividido sobre plantio de algodão

O Globo

Manchete: Redução de imposto para compra de armas avança nos estados

A batalha do almoço

“É fundamental ir atrás do dinheiro de Putin”

Governo é omisso diante das 1.500 pistas de pouso ilegais na Amazônia

Contencioso reforça a urgência da reforma tributária

Putin comanda uma organização criminosa

MP do vale-refeição abre disputa entre empresas por mercado de R$ 150 bi

Drama humanitário após um ano de comando talibá no Afeganistão

Vacinação de crianças estaciona por falta de doses

O peso de berço no acesso ao ensino superior

Folha de S. Paulo

Manchete: BNDES paga R$ 108 mil em média a servidor por lucro

Inflação corrói bondade eleitoral e deixa incerteza após escalada da pobreza

ANP vê empresas ‘grandes demais para punir’

Países buscam vaga no bloco mirando laço com China

Terapia financeira cresce nos EUA entre quem não sabe lidar com dinheiro

Petróleo paga maiores salários

Entenda como trocar o consignado do INSS de banco para reduzir os juros

É feio dizer, mas o mercado queria mais desemprego

África tem muito a ensinar sobre inovação

Valor Econômico

Temporário, auxílio maior só atenua crise

Para especialistas, o programa é falho por ser transitório e ignorar o número de pessoas na família

Ativação de 5G em 15 capitais deve atrasar

Prazo atual, que termina em 29 de setembro e já é resultado de um ajuste no cronograma original, deve ser adiado para 27 de novembro

Países vizinhos viram ‘válvula de escape’ para exportações

Em queda no restante do mundo, saldo comercial do país cresce nas trocas com a América do Sul

Desenvolvimento sustentável ganha reforço de financiamento

Bancos multilaterais e agências internacionais de desenvolvimento vêm ampliando a fatia de seus orçamentos para projetos relacionados a eficiência energética e mudanças climáticas

Em disputa bilionária, usinas propõem que União parcele dívida

Sucroalcooleiras buscam encerrar ações dos anos 1980 em que buscam reparação por perdas

Beneficiários podem ficar mais pobres e endividados

Alívio que reajuste do Auxílio Brasil traz é temporário e, a partir de janeiro, a perspectiva é sombria, alertam economistas

Educação ainda vive dilema do salto de qualidade

Deficiência ajuda a explicar por que produtividade não melhora no país, dizem especialistas

Falta de mão de obra desafia combate à inflação nos EUA

Corrigir desequilíbrios na oferta de mão de obra é decisivo para alcançar o chamado pouso suave econômico, reduzindo a inflação mais elevada dos últimos 40 anos sem que o desemprego se eleve ao ponto de desencadear uma recessão

Meta alemã é reduzir 20% do uso do gás até o inverno

Alguma produção pode se afastar da Alemanha porque o gás se tornou muito caro, admite funcionário

Crise imobiliária agrava os desafios econômicos da China

As vendas e os preços dos imóveis residenciais estão caindo em muitas cidades em todo o país, após anos de forte crescimento, e os danos dessa desaceleração estão se espalhando pela economia

Nova regra para vale-refeição deve redesenhar mercado de benefícios

Processo é comparado ao da abertura do setor de cartões de crédito a partir de 2010

Transformar saldo em dinheiro é opção criticada por todos

Empresas que fornecem vale-refeição e o setor de bares e restaurante são contra a opção incluída na MP 1108 – Receita Federal já alertou o governo

Híbrido, ‘plug-in’ ou elétrico, que carro o brasileiro vai dirigir?

A indefinição das montadoras para o país revela um setor dividido e a omissão do governo no debate

Anatel deve adiar 5G para fim de novembro em quinze capitais

Mudança visa evitar problemas de interferência em outros serviços nas redes de 3,5 GHz

Condições financeiras atingem nível mais apertado desde 2009

Estudo do Santander mostra que, além dos elementos domésticos, vetores externos agora também contribuem para situação, que pode levar economia brasileira a começar a desacelerar no segundo semestre

Selic a 13,75% mantém atratividade da renda fixa, diz UBS Consenso

Para estrategista, modalidade pós-fixada é a que traz melhor relação entre risco e retorno

Vale a pena antecipar aposentadoria no período de transição?

Novas regras que passaram a valer no início de 2022 têm impacto sobre quem estava contribuindo para a Previdência mas não tinha requisitos para atender regra antiga no dia 13 de novembro de 2019

Justiça de São Paulo autoriza tratamentos fora da lista da ANS

Entendimento favorável a consumidores é mantido mesmo depois de julgamento do STJ