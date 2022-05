Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 16 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Após câmeras nas fardas, PM acentua uso de arma de choque

Mesmo com recuo de ações, mercado vê espaço para indústria de cannabis

‘Pergunta ao Sachsida’, diz Bolsonaro sobre rumo da Petrobras

Produtores citam falta de informações e medo de burocracia

Só 31% dos empreendimentos rurais têm programas de sucessão familiar

Com alta de preços e crédito escasso, vendas ficam estagnadas

Sem renovação, frota de automóveis fica mais velha no País, diz pesquisa

‘Eles dizem para esperar e ligar de novo’, afirma desempregada acampada na rua

O ‘Centrãoduto’ e as mazelas do Brasil

O Globo

Manchete: Governo avança em recursos do FGTS pela volta do crescimento

Em busca de dignidade: 26% das casas de favelas não têm banheiro

Governos precisam resolver problemas de logística na vacinação das crianças

Congresso deveria apoiar iniciativa em prol da Amazônia

Folha de S. Paulo

Manchete: Distância entre cotistas e demais cai ao fim do curso

Não há como fazer mágica com os preços da Petrobras

Na falta de reforma

Brasil registra 25 mil tentativas de fraude financeira por dia; saiba evitar

Valor Econômico

Falta de mão de obra em TI faz crescer aposta em curso profissionalizante

País pode até 2025 ter déficit anual de 159 mil profissionais de software e tecnologia da informação

Decisão do STF sobre Zona Franca pode criar ‘caos tributário’ no país, vê Economia

Ex-secretário da Receita, porém, concorda com decisão de ministro Alexandre de Moraes que reverte o corte do IPI para a Zona Franca de Manaus

O perde-perde das sanções comerciais

O uso do comércio como arma também terá custos para o mundo, dada a importância da Rússia nos mercados de energia e alimentos

Risco de geada põe a cafeicultura em alerta

Previsão de queda das temperaturas no Brasil mexeu com os preços em Nova York na última semana e deve seguir

CBios já fazem a diferença na vantagem do etanol sobre o açúcar

Na semana passada, preço médio dos papéis voltou a ultrapassar a marca de R$ 100 na B3

Como as eleições e a inflação ameaçam teto de gastos em 2023

Promessas eleitorais são um dos motivos que ameaçam mecanismo no ano que vem

Empresas tentam fusões após IPOs e queda em suas ações

Com a desvalorização dos papéis, fusões e aquisições são opções mais atraentes do que as ofertas subsequentes de ações (“follow-ons”), dizem analistas

Mercado livre injeta R$ 152 bi em geração

Segmento responde por 34% do consumo de eletricidade no país e por 83% dos 45 gigawatts (GW) em potência das usinas em construção e programadas para entrar em operação até 2026

Queda das ações leva empresas que fizeram IPO a buscar fusão

Das 45 companhias que abriram capital no ano passado, 36 operam em baixa

Infracommerce faz cerca de 100 demissões

Maioria das dispensas ocorreu na área de tecnologia; empresa fala em ações derivadas de aquisições

‘Há chance de iniciar corte da Selic neste ano’

Para ex-BC, brecha poderá vir após reacomodação de mercados diante de aperto do Fed

Quem pagará a conta da reconstrução da Ucrânia?

Estima-se que as perdas totais sofridas pela Ucrânia até agora, incluindo crescimento, investimento e potencial econômico, são da ordem de US$ 600 bilhões

Finlândia e Suécia mais perto da Otan

A adesão era uma perspectiva distante há alguns meses, mas o ataque da Rússia à Ucrânia levou as autoridades dos dois países a repensarem suas necessidades de segurança

Cade tem 11 investigações por cartel em posto de gasolina

Entre 2013 e 2021 a autarquia condenou 15 condutas na revenda e distribuição, com multas de R$ 486 milhões

“PPP” pode acelerar recuperação do aprendizado perdido

CEO do Itaú Social diz que pandemia causou perda de 60% na aprendizagem e alfabetização de crianças e adolescentes no Brasil

América Latina continuará sob forte pressão inflacionária

Choques globais e ambiente político turbulento mantêm custo de vida elevado

Justiça livra trabalhadores de custas com processos

Questão deverá ser analisada pelo TST e Supremo

Com fintechs, setor financeiro cresce no país

Desde 2019, número de instituições de pagamento mais que dobrou no país, já sociedades de crédito direto e de empréstimo entre pessoas tiveram alta de 420%

Salário acima de R$ 20 mil ajuda a lidar com pressão

Se a empresa não crescer, parte da “culpa” é do chief growth officer, dizem executivos que exercem a função

Nova geração da vacina contra covid-19

Apesar das incertezas epidemiológicas e da indefinição sobre a necessidade ou não de campanhas de reforço, Instituto Butantan tem trabalhado no desenvolvimento de novas vacinas contra covid-19

Atividade e inflação em 2022 e 2023

Se o primeiro trimestre mostrou uma atividade mais forte e o segundo trimestre ainda pode ter desempenho razoável, perspectiva é de uma situação bem mais difícil a partir da segunda metade do ano