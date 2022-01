Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 17 de Janeiro de 2022

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Estado de S. Paulo

Manchete: Vendas online batem as dos shoppings centers na pandemia

‘ESG será norma no futuro dos investimentos’

Em ano de incertezas na economia, renda fixa deve trazer oportunidades

‘Vêm aí mais de 30 novos BMW, Mini e Motorrad’

Unidas prepara a compra de 2 mil carros elétricos este ano

Analistas cortam previsões para economia dos EUA

Governador do Piauí diz que proposta da Câmara ‘não resolve’

Lira critica Câmara ‘não resolve’ governadores por tributação nos combustíveis

Empresas dizem que valores serão discutidos

Socorro às distribuidoras de energia pode ficar em R$ 4,5 bilhões

Shoppings estão voltando ao nível de 2019, diz especialista

SP inicia vacinação de crianças com deficiência e comorbidades

Com alta demanda, SP limita testagem só a pacientes de risco

Restaurantes e bares de SP começam a pedir o passaporte da vacina

Risco de hipertensão e diabete é maior entre a população pobre

Brasileiro bebeu mais, ganhou peso e fez menos exercício físico na pandemia

Por que a economia deve sofrer ao longo do ano

Como o setor de marketing pode contribuir para amenizar a crise

A nova/sb vê fortalecimento do papel do governo no Brasil

O Globo

Manchete: Estados apostam em aulas de reforço e ações contra evasão

Alguns BCs já discutem suas próprias moedas digitais

Regulação e oscilação de preços são desafios para criptoativos em 2022

Lira critica Senado por causa do projeto do ICMS

Aumento da desigualdade

Praias cheias, mesmo com avanço da Omicron

Joaquim Ferreira dos Santos: O Brasil vai a júri popular

Folha de S. Paulo

Manchete: 79% dos brasileiros são a favor de vacinar crianças

Pandemia produz um bilionário a cada 26 horas, e os dez mais ricos dobram fortuna, diz Oxfam

Plano do estado é sério e vacinado contra análises superficiais

Economia deve barrar recuperação fiscal do Rio, e disputa pode ir ao STF

Lira cobra do Senado solução para baixar gasolina e diz que governadores miram eleição

IPVA caro e ICMS de combustíveis engordam caixa dos estados em 2022

Passe vacinai recebe aprovação final de Parlamento da França

Áustria recua e propõe vacina obrigatória contra Covid a partir dos 18 anos

Onda de calor extremo provoca incêndios e apagões na Argentina

Favelas do Rio criam correio comunitário para receber carta

Até nanopartícula de poluição altera as chuvas na Amazônia

Dos laboratórios privados de SP, 55% têm exame de Covid apenas para mais 7 dias

Centro-Oeste e Norte tiveram mais reinfecções por coronavírus

Em SP, vacinação de crianças começa nesta segunda-feira

Empresa sem experiência tem contrato para entrega de doses

Valor Econômico

Número de operadoras de saúde cai 47% e aumenta concentração

Segundo fonte do Cade, a tendência é que o órgão se torne mais rigoroso nas análises, pois o mercado está cada vez mais concentrado e a expectativa é que mais operações ocorram neste ano

BNDES entra em fundos de infraestrutura

A expectativa é que a presença do banco de fomento atraia pelo menos R$ 5 bilhões adicionais do setor privado

Avanço regional da vacinação é desafio no país

De acordo com estudo da Fiocruz, as cidades com os menores índices de desenvolvimento humano (IDH) têm, em média, percentual de vacinados 20% inferior ao de municípios mais desenvolvidos

Banco foca na renegociação de dívida

Santander e outras instituições criaram opções de parcelamento após percepção de que a inflação e os desdobramentos da pandemia têm afetado a capacidade de pagamento

Brasil e o risco de ‘tempestade perfeita’

Economista-chefe da Gávea Investimentos, Eduardo Zilberman acredita que a incerteza eleitoral e maior alta de juros nos EUA podem até levar o país a entrar em “dominância fiscal”

TJ-SP afasta seguro de vida por embriaguez

A decisão é contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que já editou súmula sobre o tema

5G vira bandeira da indústria por ambiente de negócios melhor no país

Nova tecnologia é nova defesa da CNI, ao lado do combate à carga tributária e do excesso de burocracia do Estado

Política chinesa de covid zero ameaça as cadeias globais

País tenta conter a onda da variante ômicron e restrições adotadas pelo governo podem paralisar a produção em fábricas de vários setores

Frear temperatura global custará US$ 131 tri em 30 anos, diz estudo

Valor envolve investimentos em tecnologias relacionadas à transição energética para colocar o mundo na rota de limitar o aquecimento a 1,5°C

Lei do câmbio ajuda venda de energia em dólar

Novo marco legal traz perspectivas para que mais contratos sejam fechados em moedas estrangeiras, afirmam especialistas

Aumenta a disputa pelos “hackers do bem”

Profissionais identificam brechas de segurança em sistemas. Habilidades necessárias vão além do conhecimento técnico. “Hacker do bem” deve ter boa capacidade de comunicação e saber trabalhar em equipe

Renegociação de dívidas volta à cena com alta da inflação

Santander vê menos liquidez e lança campanha ampla; setor aborda clientes em aperto orçamentário