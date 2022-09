Manchete dos Jornais desta Segunda-feira, 19 de Setembro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: 26 alvos da Operação Lava Jato disputam as eleições

Entregas de caixas eletrônicos crescem no País mesmo com o Pix

Imunizante vai ser aplicado em três doses

Calendário para vacinar faixa de 6 meses a 4 anos é prioridade, dizem especialistas

Itaú BBA projeta de 25 a 35 ofertas de ações no próximo ano

Bolsa espera pôr fim à ‘seca’ de 18 meses de IPOs em 2023

O abismo que a pandemia aprofundou

Ministério não é panaceia

O Globo

Manchete: Montadoras adaptam fábricas e buscam fornecedor local

Liberalismo é principal alvo da agressão russa à Ucrânia

O desafio escolar para receber alunos com deficiência

Psicodélicos contra burnout

Um rei de 73 anos que precisa falar com os jovens

Folha de S. Paulo

Manchete: Demarcação zero agrava abandono em terras indígenas

PF evita quase R$ 500 mi em fraudes do INSS

Brasil terá dívida maior e gastos represados ao fim do mandato de Bolsonaro

Mulheres encaram mais desafios que homens ao se deslocarem pelas cidades

Valor Econômico

Risco fiscal em ações contra a União vai a R$ 2,6 trilhões

Em relação à estimativa anterior, fechada em março, o aumento foi de 66%. O valor se refere a processos cuja chance de derrota aumentou nos últimos meses

Maioria acredita em manutenção dos juros

De acordo com pesquisa, mediana das projeções para a taxa Selic ao final do próximo ano é de 11%, mesmo nível do levantamento anterior

‘Estamos vendo uma injustiça intergeracional’

Para Halla Tómasdóttir, CEO do B Team, angústia com a emergência climática pode estar criando um fenômeno de estresse pré-traumático em jovens

Empresas impulsionam redes de 5G privadas

Companhias dos setores de mineração, óleo e gás e automobilístico já estão demandando sistemas privados de 5G

Decisão do Cade movimenta setor de academias

Existem no país cerca de 30 mil academias e, segundo denúncia da TotalPass ao Cade, os contratos de adesão da Gympass envolviam 23,6 mil estabelecimentos

Escola de tempo integral se sai melhor na avaliação

Para ONG, cruzamento de informações do Ideb ajuda a detectar possíveis soluções para recuperar o tempo perdido em termos de qualidade da educação

Os problemas do Auxílio Brasil

O desenho malfeito e a expansão sem planejamento do programa têm causado problemas para a principal política de transferência de renda do país

Apesar de pressões, bloqueio de despesa pode voltar a acontecer

Liberação de verba para cultura ainda é uma das dúvidas

Discussão sobre ICMS ganha novo capítulo

Portaria do Ministério da Justiça sobre contas de luz atropela tentativa do STF de conciliar posições de União e Estados

Por que a renda é a variável em debate nas pesquisas

Dificuldade de mensuração coloca a renda familiar do eleitor como preditor arriscado de voto