Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 21 de Fevereiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Cresce uso de câmeras de vídeo em policiais e letalidade cai

Embraer suspende desenvolvimento de novo jato

Fiscalização deveria ser mais minuciosa, diz presidente do IBDS

Plano de saúde individual na berlinda

Mortos chegam a 171 e tragédia se iguala à pior de Petrópolis

Redução de risco depende de comunicar avisos à população

Chuva em Petrópolis e crise climática desafiam técnicas de prever o tempo

ANS dribla lei e decisões sobre planos de saúde são tomadas por interinos

O Globo

Manchete: Mais de 32 milhões de brasileiros estão com terceira dose atrasada

Imunização é único método capaz de reduzir mortes; proteção aumenta até 95% após 3a dose

As lições da crise dos caminhoneiros canadenses para o Brasil e o mundo

Criatividade ajuda a elevar índices de vacinação infantil

A solidariedade chega de jipe aos pontos mais inacessíveis da Serra

Famílias vivem o drama da busca a desaparecidos

Impacto das chuvas

O outro lado da conta

Dólar começou o ano em queda, mas é incerta a trajetória

Laços de China e Rússia acendem alerta nos EUA e Europa

Na fronteira da Ucrânia

Violência policial sob vigia

Novo ministro reproduz política de Salles, dizem especialistas

Folha de S. Paulo

Manchete: BC quer lei para conter fraude com criptomoedas

Leite diz a Bolsonaro que crise climática piorou e pede atualização de lei

Governo autoriza exportações de tubarão ameaçado

Vieses policiais

Grátis para quem?

Governo negocia regras contra inadimplência

Adesão a Pix Saque e Pix troco é tímida; entenda como usar

Vazamento indica que banco ignorou alertas sobre criminosos

Putin mantém tropas na Belarus e aumenta tensões

Voluntários entram em um rio para tentar encontrar jovem em Petrópolis

Risco de guerra preocupa atletas brasileiros na Ucrânia

Veja o que se sabe até agora sobre a aplicação de uma quarta dose de vacina contra a Covid

Quarta dose de vacina contra Covid ainda não tem sua aplicação definida

MEIs têm até hoje para pagar contribuição com novo valor

Valor Econômico

Pacote bilionário de rodovias vai movimentar o mercado

Ao menos nove licitações estão marcadas para este ano, com previsão de investimentos de R$ 80 bilhões

O desafio da cadeia ‘limpa’ para veículos

Estudos apontam para mais de US$ 200 bilhões os investimentos globais já anunciados na área; no Brasil, não há cálculos de quanto o setor tem investido, mas há práticas em andamento

Cresce temor de invasão da Ucrânia

Encontro marcado para hoje (21/2) entre Macron e Putin teria como objetivo impor um cessar-fogo numa faixa entre 50 e 500 quilômetros na região ucraniana dominada por separatistas pró-Rússia

Expectativa de vida no Brasil cai 4,4 anos

Em 2019, uma pessoa nascida no país tinha projeção de viver, em média, até os 76,6 anos; hoje passou para cerca de 72,2 anos

Quem nunca se arrependeu na carreira?

Livro “The Power of Regret”, de Daniel Pink, reúne 16 mil depoimentos sobre os maiores arrependimentos no trabalho, entre eles não ter iniciado um negócio próprio

O comportamento do câmbio em 2022

A aposta é que a moeda americana voltará a subir, num ano a ser marcado pela alta dos juros nos EUA e por incertezas no cenário doméstico

Além do trauma das mortes, Petrópolis vê risco ao comércio local

No domingo, número de mortes chegou a 169 e há ainda 126 desaparecidos e quase mil pessoas estão desabrigadas

PF quer base aérea e helicópteros na Amazônia

Capacidade logística limitada foi o que mais atrapalhou a Polícia Federal nos últimos anos no combate aos crimes ambientais, afirma delegado

Ano começou pior do que se imaginava, afirma FGV Ibre

Com eleição pela frente e riscos da inflação, cenário para resto do ano não anima

Diplomacia lança últimas cartas para evitar guerra

Tensão cresce e Macron anuncia reunião com Putin

Brecha digital e competitividade internacional

As empresas que não enfrentarem seus hiatos digitais acabarão por ser expelidas dos mercados

Projetos ajudam a preservar espécies brasileiras

Iniciativas vão de hortas nos quintais das fábricas até a proteção de espécies da fauna e flora

Rodovias geram pacote bilionário de negócios

Além de leilões, que preveem R$ 80 bi de investimentos, ativos à venda no setor somam ao menos R$ 12 bi

Pará planeja leiloar sua primeira concessão de estradas em 2022

Corredor rodoviário entre Ananindeua e Marabá prevê R$ 2,75 bilhões de investimentos

China pressiona setor de entregas e derruba ações

Governo quer que aplicativos reduzam taxas cobradas de restaurantes e melhorem condições para entregadores

Aliansce tem mais de 5% da BR Malls

Considerando também a fatia do canadense CPPIB, a participação sobe para 7,1% – BR Malls e investidores esperam que Aliansce melhore a proposta de fusão

Estoques de suco de laranja devem despencar até junho

É o que prevê a CitrusBR, que representa as grandes indústrias exportadoras

Agroindústria encerrou 2021 no ‘zero a zero’

Índice de produção agroindustrial calculado pelo FGV Agro reagiu em dezembro e encerrou o ano passado estável ante 2020

Commodities e bancos definem valorização do Ibovespa no ano

Fluxo de capital externo se concentra em grupo restrito de ações, as menos afetadas pela alta do juro

Inflação e linhas mais rentáveis empurram crédito

Alta de preços afeta volume porque parte das operações é corrigida pelo IPCA e pelo efeito da política monetária