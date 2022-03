Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 21 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Com anulações em série, alvos da Lava Jato devem voltar às urnas

‘Regulação do mercado cripto não é ruim’

Pilares da mudança

Com recuo do petróleo, empresa reduz preço do diesel e da gasolina

Alta do petróleo expõe disparidade na Bahia

Superávit em petróleo e derivados amortece no Brasil impacto da guerra

Inflação de dois dígitos esvazia carrinho e não dá trégua

BC russo reabre Bolsa de Moscou após quase 1 mês

Guerra acelera as remarcações de preço de alimentos nas prateleiras

‘Não é hora de tirar máscara em ambiente fechado’

Efeito Putin trava a recuperação

O efeito eleitoral do ‘bolsa farelo’

O poder da maioria silenciosa

Aluguel de ações na B3 muda percepção de distorções de preço

O Globo

Manchete: Governadores dão reajustes a servidores ao custo de R$ 28 bi

Novo temporal assusta moradores de Petrópolis

Ministério prevê alta de 70% na produção de petróleo em 10 anos

Corrida pelo petróleo

Restrição a chamadas indesejadas é positiva, mas demandará fiscalização

Fim da pandemia não deve se basear em critérios políticos

Folha de S. Paulo

Manchete: Telegram atende exigências e volta a ser liberado no país

Os trabalhadores ainda não conquistaram sua independência: Ricardo Patah

Crises e conflito tornam Brasil e Rússia as decepções dos Brics

Procura por ouro cresce com a guerra; veja como investir

Portabilidade é opção futura para quem contratar crédito caro

Disparada da Selic encarece imóvel na planta

Banco Central libera hoje valores a receber para quem nasceu após 1983

Avibras entra com pedido de recuperação judicial e demite mais de 400 funcionários

Tendências para a indústria de semicondutores

Crise faz Guedes estudar fabricação nacional de semicondutores

Cortes de imposto em ano eleitoral já custam R$ 54 bi aos cofres públicos

Rede pública de SP tem 28 medicamentos em falta

Maioria do STF proíbe que Damares abra Disque 100 a antivacinas

Não usar máscara pode favorecer o surgimento de variantes da Covid

Prédio com aluguel até 35% menor será financiado por CRI

Valor Econômico

Alta do diesel pressiona ainda mais o caixa das prefeituras

Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados estabelece R$ 5 bilhões para o governo federal ajudar prefeituras e Estados no aporte ao sistema de transporte

Empresas dão a largada para tecnologia 5G

Algar, Claro e Vivo já começaram a usar uma das frequências leiloadas, de 2,3 Ghz, para oferecer o 5G em locais específicos; a TIM aguarda a liberação da faixa de 3,5 GHz pela Anatel

Nova estratégia de Putin pode aumentar mortes de civis

Além de sinalizar uma nova fase da guerra, uso de mísseis hipersônicos contra a Ucrânia teria o objetivo de mostrar ao mundo o grande poder de fogo da Rússia

Moraes revoga suspensão do Telegram no país

Segundo o ministro, a empresa cumpriu dentro do prazo determinado por ele todas as medidas necessárias para continuar funcionando normalmente em território nacional

Conflito eleva os riscos de fragmentação da internet

Em vez de uma internet global única que existe hoje, há a possibilidade de surgir um número de redes nacionais ou regionais que não falam umas com as outras

Guerra e eleição pesam sobre economia em 2022

Em resumo, o que se projeta para 2022, percorrido quase um trimestre, é um ano de inflação resistente, crescimento muito baixo e juros muito altos

PPP de saneamento no Ceará testa a lei e indispõe BNDES com Economia

Lançamento do edital está previsto para as próximas semanas

Protesto na Receita atrasa liberação de cargas

Remessas expressas, que deveriam ser liberadas em até 24 horas, estão demorando de quatro a cinco dias para serem liberadas

Diesel mais caro põe prefeitos em alerta para tarifa de ônibus

Na pandemia, número de cidades com subsídio para transporte urbano disparou

Pacote deve estimular PIB, mas traz mais incerteza para inflação

Especialistas calculam que medidas terão impacto de até 0,3 ponto percentual no crescimento

Consignado para mais pobres preocupa

Segundo economistas, crédito para beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC tem alto potencial de gerar inadimplência

Governo estuda como regulamentar novo sistema para planos de saúde

Possibilidade de implantar o novo sistema de planos por meio de uma medida provisória perde força

Telemedicina continua no pós-pandemia

Especialistas apostam que prática veio para ficar e que tem potencial para ampliar o acesso à saúde

Surto desafia mudança na política de ‘covid-zero’

Província de Jilin registra as primeiras mortes por covid-19 na China desde janeiro de 2021

Estados da Alemanha adiam para abril fim das restrições contra covid

Governo federal defendeu a decisão de suspender a maior parte das restrições mesmo com as infecções atingindo novos patamares de alta

Guerra eleva riscos de fragmentação da rede de internet

Aumentou na cena global o receio do “splinternet”, o surgimento de um número de redes nacionais ou regionais que não falam umas com as outras

Europa se prepara para risco de incidente nuclear

Comissão Europeia tenta encorajar os membros da UE a estocarem pílulas de iodo, trajes de proteção e outros medicamentos

China trabalha para conter a guerra, diz embaixador

Os comentários do embaixador chinês em Washington, Qin Gang, seguem-se ao alerta dos EUA ao presidente chinês, Xi Jinping, sobre “as implicações e consequências” se a China apoiar a invasão da Ucrânia pela Rússia

Reação eleitoreira agrava a crise

Não parece fazer sentido fazer uma mudança permanente na estrutura de tributação dos combustíveis para enfrentar situação conjuntural do mercado

Preparando a Europa para a guerra

Medidas acordadas pela União Europeia contra a crise não são suficientes

Responsabilidade sobre Amazônia é global, diz banco da UE

Para vice do BEI, hidrogênio verde e minerais raros abrem espaço para integração do Brasil

Um novo dilema: tiro ou ainda fico de máscara no trabalho?

A colunista Stela Campos escreve sobre a liberação do uso do acessório e como a medida pode impactar o convívio com os colegas de escritório

Pequenos agricultores perdem espaço nos fundos constitucionais

É o que apontam pesquisadoras do Climate Policy Initiative (CPI), da PUC-Rio, em estudo recém-concluído

Incertezas deverão mudar o foco dos investimentos das empresas do agro

É o que afirma Luis Otávio da Fonseca, sócio-líder de agronegócios da Deloitte no Brasil

Caixas eletrônicos se reinventam e vão muito além do saque

Pandemia acelerou digitalização, e Pix e open banking criaram possibilidades de novos serviços