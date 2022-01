Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 24 de Janeiro de 2022

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Estado de S. Paulo

Manchete: Maioria dos que renegociaram dívidas volta a atrasar contas

Governo quer abrir Transpetro a concorrentes da Petrobras

Ministros do TCU vão ampliar auditoria em contas do governo

BC pede previsão de efeito da Ômicron no PIB do ano

Planalto confirma sanção, com vetos, de Orçamento de 2022

Economia nacional deve ter EUA como compensação

Desaceleração do PIB da China gera apreensão para o Brasil e o mundo

Fatores da inadimplência

Viajantes sofrem para remarcar voos em meio à explosão da ÔmicronNível de calote tem tendência de alta depois de ter caído em 2021

‘Inadimplência é ponto de tensão na pandemia’

Transações digitais devem mais do que dobrar em 10 anos, diz estudo

A frágil economia brasileira

O céu é o limite para a conta de luz

‘É um povo que vive em uma intensa busca do que não tem reparo’

A angústia de viver ao lado de barragens

O Globo

Manchete: Centrão tem mais recursos do que Educação e Defesa

Imunização lenta: Fake news e longas distâncias criam bolsões de vacinação reduzida no país

Cenário internacional e eleição no Brasil são riscos no radar

Turbulências de 2022 não inviabilizam ganhos na B3

Empresas do setor elétrico lucram mais em meio à crise hídrica

Gargalo na transmissão

Folha de S. Paulo

Manchete: População de rua cresce 31% em SP durante pandemia

Receita abre consulta a novo lote de restituições nesta segunda

Abono do PIS 2022, de até R$ 1.212, será pago a partir do dia 8

Fintechs já possuem 10% do crédito para empresas no Brasil

Indústria retoma estoques de insumos depois de trauma logístico da Covid

Volta do Brasil ao Mapa da Fome é retrocesso inédito no mundo

Nova fase da campanha ‘Vacina Sim’ incentiva a imunização de crianças

Crianças até 4 anos são mais vulneráveis ao coronavírus

Valor Econômico

Estrangeiros reduzem apostas contra o real

Dados de operações realizadas na B3 mostram que os contratos em que o investidor lucra com a alta do dólar encolheu US$ 7,6 bilhões nas últimas duas semanas, para US$ 19,7 bilhões

Corte de verbas ameaça órgãos de fiscalização

Recursos destinados ao custeio da rubrica “outras despesas correntes” foram reduzidos em todos os órgãos do Ministério da Economia; uma das poucas exceções é o IBGE

Governo espera que o Ibama libere hidrovia

Cerca de 14 milhões de toneladas de produtos como combustíveis, minérios, soja e milho são transportadas anualmente pelo corredor fluvial Tocantins-Araguaia

Governo aposta em projeto polêmico para duplicar hidrovia

Retirada de pedras em corredeiras que se estendem por mais de 30 km no Tocantins-Araguaia suscita preocupação ambiental

Reajuste de servidores deve ser mantido no Orçamento

Expectativa, no entanto, é que o tema fique na “geladeira” até que governo consiga uma fórmula para tentar contemplar demanda por aumento salarial feita por diversas categorias

Falta de mão de obra prejudica atendimento em 38% dos hospitais privados em SP

O tempo médio de espera na emergência para pacientes com suspeita de covid-19 e influenza é de cerca de duas horas em 75% dos hospitais pesquisados

Manejo Florestal Sustentável move avanço do setor madeireiro em MT

Atividade busca aliar corte controlado de árvores nativas e crescimento econômico

Crédito via Pix acirra concorrência com cartões

Itaú prepara oferta de linha de financiamento por meio do sistema de transações instantâneas

STJ definirá se créditos de PIS/Cofins valem na exportação de grãos

Na própria Corte, onde há mais de 200 decisões sobre o tema, jurisprudência é oscilante