Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 25 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Reeleição de Macron fortalece Ocidente em guerra contra Putin

Brasileiros estão mais deprimidos

Dívida, inflação e estagnação

À espera do juiz das garantias

É preciso conhecer a história da ditadura

Lira adota cautela com STF para manter verba do orçamento secreto

Juízes driblam Congresso, garantem vantagens no CNJ e buscam mais bônus

Boeing vê Brasil na liderança de combustível sustentável

BNDES suspende linha de crédito com juro subsidiado

O Globo

Manchete: Macron derrota extrema direita e traz alívio à Europa

Tarifa de referência será atualizada por dólar e petróleo

Fatura de R$ 52 BI

(Dengue) Gravidas em risco

Folha de S. Paulo

Manchete: Macron barra ultradireita na França

Justiça autoriza saque do FGTS para pais de autistas

Renda dos trabalhadores mais ricos recua 16% na pandemia

Acordo de acionistas pode pôr em xeque controle diluído na Eletrobras

Maior produtor de vacinas suspende sua produção de AstraZeneca

Só 1 em 4 tem recuperação total da Covid, aponta estudo

Valor Econômico

Commodities e caixa maior garantem dividendos altos

Levantamento com as 50 companhias com maior valor de mercado da bolsa apontou aumento de 179% nos proventos relativos ao exercício de 2021, para R$ 280,7 bilhões, na comparação com 2020

Pobreza no Brasil segue acima de 50%

Mesmo com alguma redução frente a 2021, a parcela dos pobres no total dos brasileiros deve encerrar 2022 acima do que estava há dez anos, em 2012, indica estudo da Tendências Consultoria

Nova pandemia é inevitável e temos que estar preparados, afirma Fauci

Infectologista americana afirma não acredita em erradicação da covid-19

20 milhões podem ter morrido no mundo, diz professor

Especialista de Oxford afirma que número real de óbitos pela pandemia é pelo menos duas vezes maior do que os dados oficiais

País tem 51% dos domicílios nas classes D/E

Parcela da classe D/E é inferior à do ano passado, mas segue acima da dez anos atrás, aponta estudo da Tendências

Renda do trabalho recua mesmo com melhora do emprego

Cenário dos rendimentos no curto prazo deve seguir igual ou até piorar, afirmam economistas

Inflação vai perder força depois de maio, diz Sachsida

Segundo assessor de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia, índice de preço no país está neste momento em seu pico

Câmara votará piso nacional de R$ 4,7 mil para enfermeiros

Arthur Lira fechou acordo para votar no dia 4 de maio proposta que tem amplo apoio dos deputados

Guerra de CPIs pressiona Pacheco e ameaça travar o Senado

Presidente do Senado terá que decidir se recusa todas as CPIs ou se aceita todas

Governo faz acordo para votar regulamentação do ensino doméstico

Projeto estabelece regras mínimas para que os pais ensinem os filhos em casa

China terá de escolher entre lockdowns seguidos ou sair da estratégia de covid-zero

Política atual chinesa tem um custo alto para a economia do país e mundial. Mas deixar a política de covid-zero é politicamente difícil

Xangai cerca prédios para reforçar lockdown na cidade

O governo de Xangai decidiu erguer cercas do lado de fora de prédios residenciais para reforçar o lockdown e tentar impedir a disseminação da coovid-19. A medida provocou protestos

Ensino médio ou superior?

A ideia de que o jovem de família pobre deve se contentar com o ensino técnico é elitista e está equivocada

Brasileiros se sentem preparados para o futuro do trabalho

Otimismo não reflete necessariamente o que será importante para a trajetória profissional, indica estudo em 19 países

Não há transformação digital sem requalificação, diz CEO

Sérgio Borriello, que comanda a Pernambucanas, investiu em programas de formação para preparar os funcionários para o futuro do varejo

Opinião Jurídica

Os benefícios flexíveis e o PAT

Os benefícios flexíveis e as moedas eletrônicas vieram para ficar, mas alguns cuidados devem ser adotados para que a sua utilização não gere riscos de autuação