Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022

O Estado de S. Paulo

Investidor aposta mais nas vendas a descoberto

156 profissões pedem piso especial

Contratação digital de crédito imobiliário deve crescer

Tempo para obter o empréstimo cairá para 1 semana, diz executivo

De vaqueiro a professor de jiu-jitsu, 156 categorias vão ao Congresso

O Globo

Pandemia paralela: 89% das mortes por Covid no Brasil são de pessoas sem terceira dose

Privatizações devem ser encaradas como política de Estado

Transição energética

Preço menor impulsiona demanda por solar e eólica

Folha de S. Paulo

Poupança completa 2 anos abaixo da inflação

Commodities, bancos e consumo lideram altas da Bolsa em 20 anos

Ações tributárias são responsáveis por 68% das demandas contra a União

Valor Econômico

Pressão para Black Friday e Copa cresce após 3º tri fraco

Ações comerciais já definidas e encomendas enviadas a fabricantes apontam para uma expectativa de alta de vendas, em volume, de 5% a 25% sobre 2021

Queiroga quer trocar tabela do SUS por rateio baseado em algorítimo

Plano do Ministério da Saúde é adotar eficiência como critério de repasses a Estados e municípios

Dívida bruta recua ao pré-pandemia, mas fica 49% mais cara

Disparada da inflação e alta dos juros pelo Banco Central ajudam a explicar cenário

Melhora da arrecadação traz alívio para “regra de ouro”

Mecanismo deixou de ser vista como um problema para as contas públicas, segundo técnicos da equipe econômica

Proposta prevê aumento real do teto de gastos

Modelo que inclui comportamento de três variáveis é um dos que estão em debate e tem aval de Guedes

Sesi muda abordagem e passa a treinar professores

Iniciativa de R$ 40 milhões impacta cerca de 400 mil estudantes de escolas municipais pelo Estado de SP

Galvan segue cartilha do presidente e defende impeachment no STF

Ruralista disputa cadeira no Senado

Ocidente avalia reação a ataque nuclear russo

Movimentação de arsenal nuclear seria facilmente detectável pela inteligência dos EUA, dizem especialistas

Efeitos de covid-zero já derrubam projeções de crescimento chinês

Qualquer recuperação pode se evaporar rapidamente na medida em que o governo endurece as restrições para conter surtos da doença, às vezes com o fechamento de grandes cidades

Com piora no cenário global, resgates do FMI atingem recorde

Fundo concede US$ 140 bilhões em empréstimos à medida que as taxas de juros aumentam os custos de empréstimos dos países

Leilão de esgoto no Ceará quebra ‘seca’ de projetos

Licitação desta terça (27) deverá ser o primeiro e único grande projeto do ano; previsão de aquisições e retomada em 2023 animam setor

Geo Biogás &Tech estuda produzir hidrogênio verde a partir da biomassa

Empresa também estuda processo para utilizar resíduos orgânicos para fabricar combustível verde para aviação

CMU planeja ampliar oferta de energia solar em 15 vezes

Empresa quer construir 29 usinas solares que somam 29 GWp em quatro anos

Biometano pode levar a ‘economia’ de US$ 137 bi

Renovável poderia substituir toda a importação do fóssil

Potência de motores é desafio para uso do gás em frota pesada

Falta de rede de distribuição no país também limita expansão do mercado do biometano

Clima favorável marca o início do plantio da soja

Até o momento, projeções são de tempo favorável à semeadura em Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, os três maiores produtores

Pesquisa quer ampliar participação do cacau da Amazônia no mercado global

Coordenado por Salo Coslovsky, professor associado da New York University, grupo trabalha para propor soluções que melhorem desempenho comercial dos produtos da floresta