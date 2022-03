Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 28 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: TSE proíbe ato político em festival; Bolsonaro faz ‘comício’

Congresso debate se afasta Castillo da presidência

Maiores de 60 anos recebem a quarta dose a partir de abril

Com minério de ferro em disparada, ações da Vale começam 2022 em alta

Segmento tem 2 mil lojas e fatura R$ 230 bilhões ao ano

Atacarejo cresce e já domina 40% da venda de alimentos

Programa paga R$ 30 mil por caminhão velho

Serviços de alimentação puxam novos negócios

Falta de emprego formal leva Brasil a recorde de abertura de empresas

Mudança climática demanda adaptação

Desleixo com as agências reguladoras

O Brasil na nova ordem mundial

O Globo

Manchete: TSE veta ato político em festival e gera críticas de censura

Para sociedades médicas, liberar máscaras nas escolas eleva riscos

Refresco amazônico

Arrocho salarial

É um risco autorizar uso de remédios ‘off label’ no SUS sem aval da Anvisa

No Brasil, novos temporais trazem velhos problemas

Folha de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro eleva pressão sobre TSE, que tenta censurar festival

Ibama tem multas de R$ 1 bilhão sem conciliação e processos parados

Alta do juro torna vantajoso saque do FGTS

BC abre novo calendário para dinheiro esquecido

Governos agem para minimizar impacto dos preços de energia

Expectativas de mais inflação, perda do poder de compra do salário e desemprego

Dobra parcela dos pessimistas com o futuro da economia

Interpol aumenta controle de acesso da Rússia a dados

TSE atravessa música e investe contra Lolla em ensaio de censura

Fazer uso político do Museu do Ipiranga não vai pegar bem

SP vai dar 4ª dose contra Covid para quem tem 60 anos ou mais

Saúde recua de ‘fim da pandemia’ e mira ‘revogaço’ de regras brandas

VALOR Econômico

Juro básico maior no Brasil impulsiona queda do dólar

Distância favorece estratégias em que os investidores captam no exterior a taxas mais baixas e aplicam dinheiro no país, conhecidas como “carry trade”

Disparada de commodities eleva superávit

Novas estimativas em muitos casos mostram perspectiva de novo recorde de saldo em 2022, com projeções que chegam a ultrapassar os US$ 80 bilhões

Avon faz ajuste em modelo para reter vendedora

Segundo fontes, a reação negativa à nova estratégia fez a empresa perder entre 110 mil e 140 mil vendedores de um total de 1,5 milhão, o que teria também afetado as vendas

Fiocruz alerta para alta de casos de Srag e covid em crianças

Para os pesquisador Marcelo Gomnes, dados guardam relação direta com a volta às aulas e com o relaxamento do uso de máscaras

Operadoras de ferrovias tentam derrubar veto

Texto previa redução da outorga, aumento do teto tarifário, repactuação dos investimentos para compensar impactos negativos

Guerra puxa commodities e balança pode ter recorde

Alta dos preços leva a revisão das projeções do superávit comercial

Para analistas, queda do dólar tende a não durar muito

Moeda americana já acumulou queda de 14,86% no ano frente ao real

Ministério quer novo modelo para seguro de exportação ainda este ano

Ideia é que mecanismo fique fora do orçamento, diz secretário responsável pelas mudanças

Empresas pedem medidas para frear perdas de biodiversidade

Líderes globais querem ações reais para eliminar subsídios nocivos à natureza

Contas de gás chegam e assustam Europa

Países europeus ainda estão divididos sobre possíveis soluções para a alta do preço do gás

Definida como gafe, fala de Biden revela desejo do Ocidente

Após incidente retórico, fica difícil imaginar a reinserção da Rússia sob Putin no sistema global

Retorno do carvão ameaça metas contra aquecimento global

Durante a mineração é liberado gás metano e, na sua queima como combustível, dióxido de carbono

Vale deve tirar trabalhadores próximos de barragens

As barragens não estão em risco iminente, mas Ministério Público do Trabalho (MPT) afirma ter encontrado muitos trabalhadores em local mais perigoso