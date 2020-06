O Estado de S. Paulo

Crise derruba renda de microempreendedor para um salário

‘Tem havido um desmonte da legislação social’

Gilmar trava ações sobre indexador de dívidas trabalhistas

‘Estrangeiro não tem pressa de voltar ao País’

Com queda dos juros, saque emergencial do FGTS é menos atrativo

Erro leva o governo a pagar benefício emergencial menor

TCU: auxílio emergencial de 620 mil é irregular

Mais de 130 políticos com alto patrimônio receberam R$ 600

Gilmar suspende ações trabalhistas sobre índices de correção

Entregadores organizam paralisação e movimento chega a capitais latinas

Senado avalia teto para juros de cartão de crédito e cheque especial

Contribuinte tem até esta terça-feira para declarar o IR

Escolas privadas sofrem com inadimplência

Um congresso recheado de pautas-bombas

Ao menos 102 projetos de lei que podem reduzir receita do governo federal em momento de aumento de gasto estão em debate. Somente 11 dos mais de 100 projetos de lei podem reduzir em R$ 105 bilhões a arrecadação federal.

Em meio ao aumento de gastos para amenizar a crise econômica causada pela pandemia da covid-19, ao menos 102 projetos de lei que podem reduzir a receita do governo – e, portanto, os recursos para novas despesas – estão em debate no Congresso. Quase a totalidade não traz estimativa de impacto fiscal – alguns pedem para que o corpo técnico do Congresso faça as projeções. Cálculos do Centro de Liderança Pública (CLP) mostram que só 11 projetos já reduziriam a arrecadação anual em R$ 105 bilhões, valor que sustentaria o Bolsa Família por até 3 anos e meio. O levantamento considera os projetos apresentados desde o ano passado. Do total, 42% têm alta ou média chance de ir à votação, e 78%, impacto considerado médio ou alto para os cofres públicos. “Algumas medidas não têm impacto financeiro muito relevante, mas passam péssima mensagem em um momento em que o Estado precisa controlar as contas públicas”, diz Tadeu Barros, diretor de operações do CLP. Na avaliação de economistas, qualquer debate feito neste momento sobre a possibilidade de abrir mão de receita precisa considerar medidas compensatórias. “Se não conseguirmos manter equilibradas as contas públicas em 2021, não vamos conseguir manter os juros baixos, que serão os responsáveis pela recuperação”, diz o economista Pedro Schneider, do Itaú.

Tecido com prata ataca corona e ativa negócio

Pequena empresa do interior paulista fecha parcerias para vender produto que evita covid-19

Medida proposta por representantes sindicias seria válida por dois meses para quem perdeu o emprego durante a pandemia e custaria R$ 16,1 bilhões até o fim do ano

Queda foi mais acentuada em maio e chegou a 11,3% em relação ao mesmo mês de 2019

Juíza nega pedido sob argumento de que não cabe ao Judiciário fazer juízo de valor sobre acerto ou não de medidas administrativas

Presidente da Câmara barrou a Medida Provisória 922 a pedido da oposição e proposta caducará por não ter sido votada

Estudo do MIT indica países com melhores condições de prosperar economicamente em meio ao lockdown e distanciamento social

Novo Outlook da Fiesp prevê avanços para o agronegócio brasileiro na próxima década, mas há riscos

Aumento da produção do adoçante aqueceu as vendas de grupos como Tópico e Reconlog

Apoio do Centrão ao governo e popularidade resiliente amenizam preocupações

Na sexta, o dólar comercial fechou em alta de 2,34%, aos R$ 5,4609, depois de tocar R$ 5,4930 na máxima do dia, apesar de atuação do Banco Central

O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a R$ 6,5 bilhões, se a União tiver que devolver o valor pago nos últimos cinco anos

Grandes empresas ficam com maior parte dos novos empréstimos liberados durante a pandemia, três vezes mais que as MPMEs

Taxas do crédito rural caíram de 4,6% para 4,0% ao ano nas linhas de custeio do Pronaf

Fornecedores de TI têm ampla oferta de sistemas de reconhecimento

Mais de 85% das MPEs tiveram seus pedidos de crédito negados ou estão em análise, segundo o Sebrae

Sistema contempla cerca de 12 milhões de cooperados, entre pessoas físicas e jurídicas

Ferramentas identificam consumidores mais propensos a quitar suas dívidas