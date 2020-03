O Estado de S. Paulo

Manchete: Metade das grandes empresas na Bolsa tem caixa para até 3 meses.

Estudo foi feito com 245 companhias, situação das pequenas e médias é preocupante.

Guedes siz que, ‘como cidadão, quer ficar em casa,

Trump muda e amplia prazo de isolamento

Arte em casa: Grupos e Instituições culturais colocam seus acervos na Internet

Na Itália, vírus mata mais de 50 médicos

Por covid-19, STF autoriza governo a descumprir LRF

Guedes se divide entre isolamento e retomada econômica

O Globo

Manchete: Bolsonaro contraria Mandetta, ignora isolamento e vai às ruas

Apoio a Saúde

STF autoriza governo a descumprir lei orçamentária

‘Falta comando do Governo’ contra pandemia

Coronavírus eleva interesse por finanças pessoais

Divisão de recursos

Bivar não quer acordo com bolsonaristas

CNJ suspende realização de pregões judiciais

Folha de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro ignora Mandetta e visita comércio de Brasília

Ministro do STF autoriza flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal

Déficit primário passa de R$ 300 bi neste ano com pandemia, afirma secretário do Tesouro

Desafio do BC é fazer R$ 1,2 tri sair dos bancos para empresas e famílias

Voos são cancelados em massa no mundo para deter contágio

Investidor de infraestrutura mantém o interesse pelo Brasil, diz ministro

“Não houve pedalada”, diz presidente do INSS

Uso massivo pode deixar rede lenta, mas especialistas descartam apagão

Valor Econômico

Seguro-desemprego antecipado terá três faixas de compensação

Medida envolve negociação para redução de jornada e, consequentemente, do salário de trabalhadores Empresas dão tecnologia de graça para conter surto

Tecnologias semelhantes às que ajudaram a China a desacelerar a escalada da covid-19 estão disponíveis no Brasil Com o fim das restrições, China deve crescer 1%

Apenas as províncias de Pequim, Tianjin e Hebei, responsáveis por 14% do PIB do país, mantêm nível alto de restrições à população Preço do suco sobe com busca por vitamina C

Contratos futuros para entrega do suco concentrado e congelado subiram mais de 11% na semana passada em Nova York e passaram a acumular alta de quase 23% no BNDES volta a investir em capital e socorre aéreas

Banco vai aportar capital em empresas que entraram em dificuldades a partir da pandemia do novo coronavírus PEC flexibiliza “regra de ouro” em gastos para conter pandemia

Texto autoriza contratação de pessoal, obras e serviços e a realização de compras por meio de processo menos burocrático Nas favelas, 86% dos empreendedores têm queda nos negócios

Grande parte tem emprego informal e está muito preocupada com crise, afirma pesquisa Guedes reaparece e diz que continua no cargo

Guedes apresentou duas alternativas: que as prefeituras compartilhem com a União cadastros de cidadãos vulneráveis; ou que as prefeituras paguem o benefício e depois sejam ressarcidas “Não é com agitação social que se combate o coronavírus”

Ex-ministro da Secretaria de Governo tem se posicionado contra as diretrizes do “gabinete do ódio” nas redes sociais Bolsonaro fala em editar decreto para população voltar a trabalhar

A despeito das recomendações do Ministério da Saúde, Bolsonaro faz tour pelo Distrito Federal em plena quarentena EUA estendem isolamento até fim de abril

Especialista diz que entre 100 mil e 200 mil poderão morrer nos Estados Unidos por causa do coronavírus EUA estendem isolamento até fim de abril

Especialista diz que entre 100 mil e 200 mil poderão morrer nos Estados Unidos por causa do coronavírus ANS quer travas à liberação de R$ 10 bi a planos de saúde

Agência reguladora deve impor contrapartidas a operadoras Câmbio e preço aceleraram venda de algodão

Apesar das incertezas, que aumentaram, exportadores já fizeram bons negócios até para 2020/21

EM NOTA:

Para evitar caos, esta é a semana crucial

O verdadeiro colapso neste momento de tensão sobre o controle desta epidemia é o pragmatismo da inexistência de uma democracia sólida no Brasil, e o descrédito pela população as instituições e os meios de comunicação, é vital que haja união de todos os Estados, Municípios e do Governo Federal, que não marque a sua presença com atitudes semeadas de discórdias, acusações, falsas retóricas que pode agravar e prejudicar toda a nação, é lamentável dizer que tais atitudes são homicidas neste momento tão grave. É preciso haver interação coordenadas e experiências trocadas em conjunto em toda esta operação, e isto vale dizer, serão mais importantes do que o dinheiro gasto diante deste caos.