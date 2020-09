O Estado de S.Paulo

Lucro das companhias de capital aberto cai 81,9% no 1º semestre

Receitas sobem na crise, mas dólar mancha balanços

Mercado de crédito de carbono entra na mira de empresas

Teto salarial de militares opõe Defesa a Economia

Estado corre risco de perder socorro federal

No País, 4 milhões de jovens ficam sem aulas

Cerca de 4 milhões de crianças e adolescentes não tiveram condições materiais de seguir aulas virtuais, segundo o Unicef. E se preocupam. Falta de equipamentos eletrônicos para acompanhar as aulas, acesso ruim à internet, necessidade de ajudar a família. De acordo com o Unicef, mais de 4 milhões de crianças e adolescentes no Brasil não conseguiram manter os estudos em casa durante a pandemia

Limite a teto salarial opõe Economia a militares

Integrantes das Forças Armadas com cargo no governo obtêm aval da AGU para acumular remunerações acima do limite de R$ 39,3 mil; desde 2018, regra poupou R$ 518 mi. O Ministério da Economia alerta que a medida ignora o “abate teto” e poderia, em certos casos, criar supersalários. A AGU diz ter seguido entendimento entre STF e TCU. R$ 518 milhões é quanto o desconto do ‘abate teto’ poupou ao governo desde 2018. Uma nova benesse para militares da reserva tem colocado em lados opostos o Ministério da Defesa e o da Economia.

O Globo

Retomada comprometida

Governo reduz exigências em leilão de aeroportos

Folha de S. Paulo

Home office ocupa 13% no Sudeste e só 4% no Norte

Diante de impasse, Renda Brasil pode ficar de fora da proposta de Orçamento para 2021

Trump reduz cota de aço semi-acabado do Brasil para atender eleitor

São Paulo regulariza parte da infraestrutura para o 5G

Valor Econômico

Proposta não prevê alta do salário mínimo

Piso salarial ficou sem política específica desde 2019, sendo garantida pelo texto constitucional apenas a correção pela inflação passada

Empresas como Mercado Livre, Magazine Luiza, B2W e Via Varejo avançam cada vez mais na gestão da entrega de produtos

Disparada de preços dos grãos usados na ração animal encolheu a margem de lucro da avicultura brasileira. Ração cara desafia avicultura brasileira.No vermelho, granjas de ovos começam a descartar galinhas para reduzir oferta e ajustar preços

Economistas relatam incertezas a respeito da sustentação do consumo nas cidades mais pobres se o auxílio for encerrado

Marco Aurélio Sáfadi, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, diz essa é uma característica esperada para vacinas de primeira geração

Caberá agora ao Senado não referendar as decisões, mantendo as proibições previstas na LC 173

Sem prorrogação de regras, setor de TI pode perder 97 mil vagas

Para Daniel Goleman, é dever das empresas e gestores reconhecer o estresse dos funcionários