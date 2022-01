Manchete nos Jornais desta Segunda-feira, 31 de Janeiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Crise joga famílias nas ruas e barracas se espalham por SP

Inflação e juros em alta afetam ações de empresas de tecnologia na Bolsa

Vale, Petrobras e bancos puxam interesse de investidores

Bolsa vê ingresso de R$ 24,8 bi de capital estrangeiro em janeiro

AL não tem agenda para crescimento, diz Citi

Com apetite de gigantes, setor de corretoras registra explosão de aquisições

Carteiras digitais tentam provar valor ao cliente além de oferta de descontos

Avanço da Ômicron já faz governos adiarem volta das aulas presenciais

Governo estadual libera R$ 15 milhões a municípios atingidos

Chuva causa pelo menos 19 mortes, deslizamentos e alagamentos em SP

Cientistas relacionam quatro fatores à covid longa

O Globo

Manchete: Custo de manter carro no Brasil dobra em sete anos

Governadores acusam BB de ‘ingerência política’

Antivirais à vista: Farmacêuticas avançam para viabilizar drogas contra a Covid-19

Chuvas deixam ao menos 19 mortos em São Paulo

Folha de S. Paulo

Manchete: Militares obedecerão a Lula ou qualquer outro, diz líder da FAB

Chuvas causam deslizamentos de terra e matam ao menos 23 em SP

Brasil perde bonde da grande mudança no trabalho trazida pela pandemia

Trabalhadores relatam pressões para evitar afastamentos por Covid

Passaporte de vacinação é adotado por vários países

Saúde acionou CGU, Justiça e PGR por preço da Coronavac

Ômicron inunda unidades de saúde e gera onda de agressões a profissionais

Substack defende liberdade de publicar autor antivacina

Valor Econômico

O Brasil sobrevive à alta de juros pelo Fed?

Selic de dois dígitos protege, mas não deixa país imune

Selic voltará a dois dígitos e deve ir até 12%

Principal mudança detectada por levantamento foi o aumento da taxa esperada ao fim do ciclo de aperto monetário

Indústria vê a sombra de mais um ano perdido

Para economistas e empresários, o mais provável é que uma recuperação sustentável ocorra apenas em 2023

Trabalho presencial impõe novos desafios

Empresas apostam em ações de saúde mental e orientação de carreira para manter o engajamento

Anatel prepara 5G para atender redes privadas

Empresas poderão investir em projetos para melhorar o desempenho adotando a tecnologia em ambientes pré-definidos e autorizados pela agência

UE quer ampliar veto a produtos de desmate

Medida aumentaria o impacto sobre as exportações brasileiras aos 27 países do bloco

Propostas de PPPs têm alta mortalidade

Em 2021, 125 licitações com editais já lançados foram canceladas – um aumento de 20% em relação ao ano

anterior

Parceria com EUA busca alternativas de economia sustentável na Amazônia

Organizações nacionais e Wilson Center discutem formas de cooperação e de desenvolvimento para a região

Chuvas em SP causam deslizamento e matam 23

Indundações provocaram bombeamento de águas de uma represa e paralisação parcial do serviço de trem metropolitano

Parlamento Europeu quer ampliar veto a produto de desmate

Deputados querem incluir milho e borracha na proibição, o que afetaria ainda mais o Brasil

RHs têm desafio para engajar as pessoas com o trabalho presencial

Em pesquisa, 44% dizem que não considerariam oferta de emprego 100% “in loco”

Indenizações de R$ 5 bi no seguro rural e no Proagro

Até o momento, foram mais de 81 mil avisos de perdas em lavouras de milho e soja, principalmente em Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo

Real ganha força, mas gestor segue cético

Leitura é que melhora do ativo foi puxada pelo fluxo externo e que janela pode estar próxima do fim

Tecnologia favorece a formação profissional

Susep contabiliza mais de 110 mil corretores de seguros registrados, contra 94 mil em 2018