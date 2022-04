Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 01 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Moro sai de corrida pela Presidência; Doria fica após simular desistência

‘Vão parar de consumir ivermectina’, diz autor de estudo sobre remédio

Brasil tem queda de 69% nas cirurgias para varizes

Empresas lucram 235% mais em 2021

Proporção de endividados chega a 77,5% em março

Brasil quer vender hidrogênio verde como alternativa à Europa

Para economistas, desocupação acima de 10% deve durar até 2024

Desemprego cai para 11,2%, diz IBGE; salário encolhe 8,8%

Tesouro tem paralisação hoje, dia de pagamentos

Promessa a policiais dispara onda de mobilizações de outras categorias

Governo recua sobre novo corte de IPI e avalia tributar mais bancos

Bolsonaro bloqueia R$ 1,7 bilhão do orçamento secreto e Congresso reage

O Globo

Manchete: Moro desiste da Presidência, e Doria mantém candidatura, mesmo desgastado

Com a lei, mas sem amparo

53% dos médicos já sofreram pressão de planos para dar alta

EUA decidem liberar 180 milhões de barris de petróleo de reservas

BRMalls recorre ao Cade contra a Aliansce Sonae

Novo ministro do Trabalho promete gratificação no INSS

Governo avalia elevar imposto de banco para compensar Refis

Bolsonaro bloqueia R$ 1,7 bi de emendas de relator

Lazari assume presidência do conselho da Febraban

A frente das bolsas globais

Reajuste de remédios de até 10,89% começa a valer hoje

Desemprego é o menor desde 2016, mas renda cai

‘Está claro que as sanções surtem efeito’

Ações da Petrobras fecham em alta de 1,39%

Resistindo a pressões BRASIL não vai aderir a sanções

Folha de S. Paulo

Pagamento do PIS/Pasep chega ao final

Com inflação de 121%, cenoura é o novo tomate

Bolsonaro bloqueia R$ 1,7 bi ememendas de relator

Taxa de desemprego recua, mas renda cai 8,8% em um ano

Entregadores tentam emplacar novo Breque dos Apps

Petrobras alerta que política de preços pode mudar

Gasolina aumenta 7% em março e vai a R$ 7,32 na média nacional

BTG Pactual acerta compra do Banco Econômico

Servidores da CGU decidem parar atividades e reforçam mobilização por reajuste salarial

Estado de SP envia SMS a devedores do ITCMD e quer arrecadar R$ 30 milhões

Dólar volta a cair e caminha para maior queda desde 2009

Faria Lima balança entre Lula e Bolsonaro

Hospitais de SP preveem mais crianças doentes como outono

Ivermectina não atua contra Covid, mostra novo estudo do Brasil

Planos pressionaram 53% dos médicos por tratamentos, aponta associação

Valor Econômico

Doria e Moro mudam xadrez da terceira via

Ex-ministro da Justiça saiu do Podemos, filiou-se ao União Brasil e decidiu abrir mão de disputar a Presidência, enquanto movimentação de Doria evidencia a disputa entre os tucanos

EUA vão liberar 180 milhões de barris da reserva de petróleo

Medida é uma intervenção sem precedentes do governo nos mercados da commodity, cujas cotações dispararam com a guerra entre Rússia e Ucrânia

Preço do trigo bate recorde na bolsa de Chicago

A alta foi de 73,6% em relação ao mesmo mês de 2021

Guedes prevê alta do PIB e menos inflação que nos EUA

Ministro diz que país vai surpreender e que cenário internacional torna o Brasil “um lugar seguro” para investimentos

Guedes avisa: “Vai explodir tudo”, se houver reajustes

Corte do gasto com funcionalismo foi até agora o coração da política fiscal do atual governo

INSS quer dar “gratificação” a servidor

MP deve fixar em R$ 50 “prêmio” por pedido de aposentadoria ou pensão analisado

Desemprego recua, mas analistas seguem pessimistas com cenário

Renda tem primeira melhora trimestral desde setembro de 2020, com avanço do emprego formal

Reajuste aos servidores têm barreira quase ‘intransponível’

Economistas reagiram à ideia do governo de aumento de 5%

Cartão puxa aumento das dívidas, aponta CNC

Pesquisa da entidade mostra endividamento das famílias e inadimplência recorde em março

Xangai amplia lockdown, que já afeta a economia

Até quarta-feira, Xangai respondia por 80% dos casos de covid assintomáticos de toda a China

Países ricos ameaçam boicotar reunião do G20 se a Rússia participar

EUA, Alemanha, França, Canadá, Reino Unido, Itália e Japão rejeitam participar da reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, em Washington, no dia 20, se a Rússia for

Área de soja em 2022/23 nos EUA será a maior da história

É o que apontou relatório de intenções de plantio divulgado pelo USDA

Inflação segue entre principais preocupações

Gestores monitoram impacto de ciclos de aperto monetário no Brasil e nos EUA

BC reduz participação de dólar e aumenta yuan nas reservas

As reservas tiveram retorno negativo de 0,62% em 2021

Campos sai de férias em meio à greve dos servidores

Segundo o sindicato, a greve deve se intensificar caso seja concedido reajuste apenas para policiais e pode interromper total ou parcialmente o Pix

Prós e contras da extinção do papel-moeda

Avanço dos pagamentos digitais reacende discussão sobre propriedades do dinheiro físico, como implicações na política monetária e facilidade para transações anônimas

Setor de vale-refeição questiona mudanças no STF

Uma das ações judiciais no STF é a da associação que representa as grandes empresas do segmento

Brasil pode se firmar como ‘potência verde’ mundial no cenário de guerra da Ucrânia, afirma historiador Para Adam Tooze, o país deve intensificar o desenvolvimento de matrizes energéticas que reduzam sua dependência de combustíveis fósseis