Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 06 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Mobilização leva 2 milhões de jovens a tirar título de eleitor

Caoa vai demitir 485 funcionários e paralisar fábrica de Jacareí até 2025

Puxado por crédito, Bradesco tem lucro de R$ 6,82 bi no 1º trimestre

Bolsonaro vê ‘convulsão social’ em caso de nova alta dos combustíveis

Petrobras tem lucro de R$ 44,5 bi

BC inglês eleva taxa de juro pela 4ª vez seguida

Guedes facilita acordos para evitar corte de salários

Eleição é momento para debater teto de gastos, diz secretário do Tesouro

Por ‘prioridades’ do governo, Orçamento terá mais cortes

Estado diz que busca aprimorar regras

Modelo de concessão de serviço de saneamento pode ser revisto em SP

Deputada quer anular aumento determinado para o Rio de Janeiro

Ministro pede diálogo sobre projeto que suspende reajuste de energia

‘Juros mais ardidos ampliam empréstimos’

Inflação acima de 10% entra no radar

Ucrânia acusa Rússia de roubar trigo e escassez agrava crise alimentar

O Globo

Manchete: Brasil ganha 2 milhões de novos eleitores de 16 e 17 anos

Fiocruz alerta para risco de retorno da poliomielite

Hepatite misteriosa

Ômicron XQ é identificada no Brasil, mas não preocupa

Estudo defende uso de máscaras por estudantes

Regra esdrúxula na distribuição de cadeiras da Câmara cria distorção

Inflação impõe desafios paralelos ao Fed e ao BC

Lira quer usar projeto que adia reajuste para pressionar Aneel

PPSA planeja fazer leilão para vender gás de campos do pré-sal

Petrobras lucra R$ 44,5 bilhões no 1° trimestre

Preço de entrada é mais alto, mas reajuste é limitado pela ANS

Plano de saúde individual

Portaria do governo permite acordo com grevistas sem desconto de dias parados

Vale-refeição: Cade investiga práticas do iFood Benefícios

Caoa Chery paralisa fábrica em Jacareí, e 485 devem ser demitidos

Inflação e juros fazem Bolsa quase zerar ganho no ano

Folha de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro e Defesa fazem nova ofensiva contra o TSE

Caoa Chery encerrará produção em Jacareí e deve demitir 485

Unificação de cartório online passa na Câmara e vai ao Senado

Bradesco lucra R$ 6,8 bi no 1º trimestre, alta de 4,7%; índice de inadimplência aumenta

Analistas questionam efetividade do aumento dos juros

Gratuidade de bagagem será mantida, dizem senadores a governo federal

Falta de espaço reduz desembarque no principal porto de fertilizantes

Postos já mostram preço da gasolina com duas casas decimais

Aversão ao risco derruba Bolsas e faz dólar subir 2,3%, para R$ 5,01

Governo, Congresso e empresas pressionam estados por ICMS

Superávit comercial do Brasil fica em US$ 8,148 bi em abril, abaixo do esperado

‘Mais desconhecido dos bilionários’ driblou o governo na Petrobras

Postos falam em racionamento seletivo com defasagem de preços

Bolsonaro afirma que resultado é um ‘estupro’

Com disparada do preço do petróleo, Petrobras lucra R$ 44,5 bi no trimestre

Programa da Unicamp acolhe acadêmicos de países em guerra

Valor Econômico

União negocia R$ 265 bi de dívidas com contribuintes

Descontos variam conforme o fluxo de caixa e a capacidade de pagamento do devedor; só no mês de abril foram 1,1 milhão de acordos

Bolsa recua e dólar sobe por receio de juros mais altos

Embora a disparada de mais de 0,3 ponto percentual nos juros futuros esteja diretamente ligada ao mercado de Treasuries, a reação à decisão do Copom também pesou

Lucro da Petrobras cresce 38 vezes

O presidente Jair Bolsonaro classificou o lucro da empresa como “crime inadmissível” e “estupro”; ele já criticou várias vezes a política de preços da estatal, que segue a paridade internacional

Na China, contração em serviços

Os surtos de covid-19 continuam, com os persistentes novos casos em Pequim levando as autoridades locais a isolar partes da capital e ordenar a realização de testes em massa

Medida eleva a inflação de 2023 e complica tarefa do BC

Na avaliação de economistas, suspender reajuste de energia tratá alívio apenas temporário na inflação

Para companhias, futuro do trabalho traz muitos dilemas

Durante live comemorativa de aniversário do Valor, Nizan Guanaes, Fernanda Mayol e Stelleo Toda avaliaram os desafios dos modelos híbridos e da liderança no pós-pandemia

Se Bolsonaro for reeleito, teto poderá ser reavaliado

Ao recusar 5% de correção linear de salários, risco do servidor é de ficar sem nada

Com alta de preço, exportações brasileiras têm valor recorde para abril

Importação também tem alta forte, mas tanto vendas externas quanto compras tiveram queda em volume no mês

Ideia de empurrar reajuste de conta de luz para 2023 será ‘presente de grego’ para consumidores. Decisão deve deixar conta mais pesada no ano que vem, afirmam especialistas

Tarefa do BC em 2023 pode ficar mais difícil

Adiamento dos reajustes de energia elétrica poderia dar novo impulso nas projeções de inflação para o ano que vem

Pacote de emprego ressuscita medidas

Para pesquisador, porém, há ideias interessantes, como a permissão para que mulheres saquem recursos do FGTS para pagarem creches e cursos

Câmara obriga cartórios a digitalizarem serviços

Principal objetivo da MP é obrigar os cartórios a aderirem ao Serp para prestar informações sobre todos os imóveis, nascimentos, mortes e demais registros do país

BC terá ‘cautela adicional’ em novas decisões sobre juros

Não há motivos relevantes para acreditar que estender os aumentos da Selic seja muito eficiente para debelar a inflação

Amazônia 1.0, uma realidade a ser encarada

A associação da marca Amazônia à corrupção, desmatamento e crime organizado afasta investidores e mercados

A estagflação global parece estar de volta, mas quão ruim será?

O duplo choque causado pela pandemia e a guerra na Ucrânia fez a inflação disparar e o crescimento desacelerar em todo o mundo. Mas os especialistas não esperam um retorno aos anos 1970

Consumidor reage ao ‘parece, mas não é’

McDonald’s e Burger King fazem mudanças em duas linhas de produto após repercussão negativa

O Fed deve um discurso franco para desinflar bolha de ativos

BC americano elevou juro no ritmo mais agressivo dos últimos 22 anos e Powell finalmente reconheceu que inflação está “alta demais”

Cenário de estagnação com inflação complica decisões do BCE, diz Panetta

No mais severo alerta da autoridade o BCE sobre os danos causados pela guerra na Ucrânia, membro do conselho disse economia da região está “de fato estagnada”

B3 atinge 100 mi de operações de seguros

Bolsa criou plataforma InsurConnect, que oferece infraestrutura para que seguradoras realizem os registros, informando dados de apólices, endossos, fluxos financeiros e sinistros

Por que processar o governo é uma obrigação?

É inviável aguardar uma sinalização sobre o sucesso de determinada discussão tributária no Brasil