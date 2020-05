O Estado de S. Paulo

Manchete: Ministro da Saúde fala em mil mortos por dia e defende isolamento

Parlamentares vão ao BC pedir apoio para que igrejas consigam empréstimos

Líder evangélico afirma que igrejas são perseguidas

Questionado, Guedes admite imprimir reais

Setor público tem déficit de R$ 23,6 bi

Senado deve votar amanhã socorro de R$ 60 bi a Estados

Na fila, toda a madrugada, por R$ 600

Filas são parte da ‘natureza’ do brasileiro, diz Onyx

Efeito da pandemia leva desemprego a 12,2% em março

Dados de abril estão sendo colhidos por telefone

No ano, moeda americana já acumula alta de 35,57%

PIB da zona do euro recua 3,8% no 1º trimestre do ano

Lucro do Bradesco cai quase 40% com provisão bilionária para efeito covid-19

‘Quem disser que tem prazo para retomada está jogando na loteria’

O Globo

Manchete: Aumento de casos no país reflete queda no isolamento há 2 semanas

País de ‘invisíveis’

Falta trabalho para 27,6 milhões de pessoas em todo o país

Compras de roupas e calçados despencam quase 90%

Guedes diz que BC pode emitir dinheiro na crise

‘BC já se posicionou contra’

Analítico – RENATO ANDRADE: Ministro cria nova polêmica ao falar sobre emissão

Dólar acumula alta de 35,6% frente ao real no ano

Socorro a estados prevê mais recursos a SP, RJ e MG

Economias de Sul e Sudeste devem sofrer mais com Covid-19, diz BC

Pequenos negócios ganham apoio para enfrentar o mundo digital

PIBs de França, Itália e Espanha desabam com efeito da pandemia

Opinião do GLOBO: Escuridão

Analítico – RENATO ANDRADE: Retração na Europa tem efeito ‘eu sou você amanhã, para o Brasil

Folha de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro reclama de decisão ‘política’ e é criticado por STF

Negociação para corte de salários devolve relevância a sindicatos

Ato unificado do lo. de Maio sofre desfalques na véspera

Na Europa, governos pagam para salvar empregos

Mais de 1,2 milhão de trabalhadores perdem o emprego no 1Q trimestre

Bolsonaro aciona Receita para analisar pleito de igrejas Fábio Pupo

Por socorro, governo quer que estado retire ações

Principal feira pecuária do Brasil é cancelada

Vale aprova bônus milionário para diretores

Guedes diz que BC pode emitir moeda se a inflação for a zero

Aumentar dinheiro em circulação pode reduzir juros sem subir preços

Bradesco quase dobra reserva contra calote, e lucro cai 40% no trimestre

Demanda forte com pandemia amplia faturamento da Amazon

Opinião – André Roncaglia de Carvalho, Fabio Terra, Gabriel Galípolo, Igor Rocha, Julia Braga, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Monica De Bolle, Paulo Gala: Ao imprimir dinheiro, Estado cria poder de compra que antes não existia

PLANALTO

“Continuamos em alerta e trabalhando para que o Brasil realmente vença este obstáculo“, diz Bolsonaro. Jair Bolsonaro deu a declaração, sobre a pandemia do novo coronavírus, após reunião com os ministros Paulo Guedes, Tereza Cristina e Tarcísio de Freitas, e com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto

Bolsonaro dá posse ao novo ministro da Justiça e Segurança Pública

André Mendonça assume ministério e José Levi toma posse como novo advogado-geral da União

Bolsonaro visita Centro de Operações de combate à Covid-19 em Porto Alegre

Presidente também participou da solenidade de transmissão do cargo de Comandante Militar do Sul

Bolsonaro e CFM discutem uso da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19

Conselho estabelece critérios para aplicação do medicamento. Os critérios e as condições em que Conselho Federal de Medicina (CFM) autoriza o uso dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 foi tema de uma reunião entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente do CFM, Mauro Luiz Britto Ribeiro, nesta quinta-feira (23). O ministro da Saúde, Nelson Teich, também participou do encontro. Em parecer, o órgão liberou os médicos a prescreverem os medicamentos em três casos e destacou que o uso deve ter o consentimento do paciente.

Os casos autorizados pelos CFM cloroquina e hidroxicloroquina são: