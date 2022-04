Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 08 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

País ganha 2 posições e fica em 22º lugar em ranking

Governo lança site para vender bens penhorados

Analistas destacam o perfil técnico dos escolhidos para a petroleira

Mercado reage com aprovação aos indicados à Petrobras

Governo estima déficit fiscal de R$ 66 bi em 2023

‘Segurança energética’ depende de venda da Eletrobras, diz Guedes

Reformas e privatizações ficam relegadas à espera das eleições

R$ 7,6 bilhões em caixa com o pré-sal

Peru declara emergência e manda Exército desocupar estradas

Rússia é suspensa de órgão de direitos humanos da ONU; Brasil se abstém

Avião com três brasileiros desaparece no sul da Argentina

‘Abrasileirar combustível não existe numa commodity global’

Suspeita de ‘relação íntima’ gera crise no BID

Começa hoje consulta ao saque extra do FGTS

Reajuste salarial pode ‘destruir’ a economia, afirma ministro

Ações da Petrobras sobem 5% com novos nomes indicados

Guedes cobra TCU por privatização da Eletrobras

Na inflação, impacto será percebido no índice de abril

Fim da sobretaxa trará alívio na conta de luz, mas custo alto adiante

Governo agora recorre a ‘marketplace’ para vender imóveis

Crédito para a base

Rússia é suspensa de Conselho da ONU

Preço do leite bate recorde no campo e pressiona consumidores

Gasolina e grãos deixam inflação mais ‘democrática’ neste ano

Caixa libera consulta a saques do FGTS nesta sexta (8)

Câmara amplia dedução de Imposto de Renda para incentivo ao esporte

Em novo aceno para caminhoneiros, governo cria outra linha de crédito

Trabalhadores esquecem R$ 523 milhões no PIS/Pasep

Guedes cita risco geopolítico da guerra na Ucrânia ao defender privatização da Eletrobras

87,5% dos transportadores são contra política de preços para o diesel

Governo fez reforma invisível de servidor, afirma Guedes

Juros estão relativamente comportados diante de incerteza eleitoral, diz BC

Governo prevê volta das contas públicas para o azul só em 2025

Decisão sobre novo presidente da estatal foi de última hora

Gasolina no Brasil está R$ 0,09 mais cara que preço internacional

Sob impulso da Petrobras, Bolsa sobe 0,54%

Ciro Nogueira descarta, por ora, subsidiar preço dos combustíveis

Avião com três brasileiros a bordo some na Argentina

Eleição de Le Pen na França seria suicídio, diz esquerdista alemão

Brasil se abstém, e Rússia é suspensa de órgão de direitos humanos da ONU

Mais brasileiros emigram para melhorar de vida (Politica Liberal-democrática)

Em 2021, 17% dos que deixaram o país não retornaram, maior percentual no levantamento feito Polícia Federal desde 2010, quando 7% saíram não voltaram; em 2019, essa parcela foi de 5%. Trabalhador qualificado paga R$ 70 mil e ruma aos EUA. Vistos emitidos pelos EUA em apenas dois meses já quase superam o total de anos anteriores.

Fundos ‘compram briga’ na Justiça

Investidores passaram a comprar honorários advocatícios e créditos de processos que costumam gerar longas discussões, como os que envolvem acionistas ou herdeiros de empresas familiares

Hora da colheita

Carga tributária é o maior entrave para o sucesso do vinho brasileiro, diz o diretor-superintendente, enólogo e um dos donos do grupo Miolo

Brasil é solução para meio ambiente, diz Guedes

País entrou no mapa internacional da segurança energética, defende ministro da Economia

Brasileiro aceita visão da ciência sobre aquecimento global, indica pesquisa

Embora fuja do “ceticismo climático”, população do país tem poucas informações sobre o tema, afirma Matias Spektor

Fracasso da Eletrobras põe Angra 3 em risco, diz Montezano

Fracasso da privatização também colocaria em risco a renovação do contrato com Itaipu, segundo presidente do BNDES

Guedes diz que IR de empresa pode cair

Medida poderia vir antes da reforma, junto com correção da tabela da pessoa física e redução do IPI

Banco Mundial corta ao meio crescimento brasileiro

País é um dos que mais sofre na AL e tem previsão de alta do PIB reduzida de 1,4% para 0,7% este ano

Volta da bandeira verde não muda cenário para inflação

Para economistas, efeito será sentido mais em abril e maio

Para especialistas, mudança não compromete operação

Segundo eles, há espaço para reduzir acionamento de térmicas

Guerra trará agitação social nos emergentes

Protestos contra inflação e escassez de alimentos e combustíveis já estão ocorrendo no Peru e em outros países. E devem se espalhar. Isso deixará governos acuados

Covid e guerra são golpe à OMC e ao multilateralismo

Hank Paulson, ex-secretário do Tesouro americano, questiona se os países encontrarão uma maneira de trabalhar com a OMC multilateralmente ou se continuaremos vendo mais regionalismo no comércio

Grupos japoneses investem no Brasil em geração solar

Fazsol e Órigo vão construir 17 fazendas de energia renovável com potência de 33,4 MW, com aportes estimados de R$ 150 milhões

‘Reabertura na Rússia não virá tão cedo’

A Levi’s está pagando salários a mais de 800 funcionários na Rússia e manteve duas lojas de desconto abertas “para eliminar o estoque” – “a cada dia, quando se abre o jornal, a situação parece pior”, diz o CEO

China embarga carne de três frigoríficos do Brasil

Unidades de JBS, Marfrig e Zanchetta foram alvo da medida

Embarques de frango seguem em expansão

Exportações somaram 1,14 milhão de toneladas no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 10,2% em comparação com o mesmo período de 2021

EUA negam liberar refinarias de metas de mistura

Ainda assim, Agência de Proteção Ambiental americana isentará 31 refinarias de comprarem RINs, os créditos associados a biocombustíveis

Incertezas nublam cenário no crédito rural

Desembolsos cresceram nos nove primeiros meses da safra, mas linhas equalizadas seguem suspensas

Vendas de adubo deverão cair, projeta MacroSector

Segundo a consultoria, queda das vendas no mercado interno em 2022 pode chegar a 8%

Milho garante colheita recorde de grãos

Segundo a Conab, volume total alcançará 269,3 milhões de toneladas, 5,4% mais que no ciclo passado

Exportações de trigo têm forte avanço

Conab estima que os embarques vão chegar a 3 milhões de toneladas nesta safra, um novo recorde

Inflação de energia está em trajetória de queda, diz Campos

O segmento tem sido vilão no índice de preços nos últimos meses

Greve no BC quebra bússola do mercado

Além disso, houve a notícia de que os números divulgados pela B3 sobre o investimento estrangeiro em bolsa vinham sendo divulgados com erro

Por que doenças ‘de antigamente’ vêm ressurgindo ao redor do mundo

Reaparecimento de casos de pólio no mundo ocorre em um momento em que o Brasil tem queda nos níveis de cobertura vacinal contra a doença de 96% em 2012 para 67% em 2021

‘O futuro do dinheiro’: como os bancos centrais podem impulsionar as moedas digitais

Eswar Prasad, autor de “The Future of Money”, diz que agilidade de pagamentos e concessão de crédito já estão revolucionando as finanças