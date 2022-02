Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 11 de Fevereiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Embrapa busca independência e decide ficar sócia de empresas

Inflação nos EUA chega a 7,5%, a maior desde 1982

Especialistas defendem aprofundar reforma

Lira propõe incluir alívio para diesel em projeto sobre ICMS

‘Somos casal perfeito’, diz Bolsonaro sobre Guedes

Aluguel residencial sobe 1,86% em janeiro, aponta novo índice da FGV

Serviços crescem 10,9% em 2021, recorde da série histórica

Seca no Sul leva IBGE a cortar estimativa para safra

Embrapa vê economia de R$ 320 mi por ano com novo modelo de gestão

Renegociação de dívidas do Fies vai começar no dia 7

Doria anuncia aumento de 20% a profissionais de saúde e policiais

Ibama age em só 1% dos alertas de desmatamento, diz estudo

Vacinação mudou perfil dos hospitalizados e mortos pela covid-19

Câmara acelera análise de cobertura de medicação oral anticâncer por planos

Galeão é devolvido à União e deve ir a leilão com o Santos Dumont

Fiord diz que planos têm viabilidade econômica

‘As pessoas estão sendo doadas’, diz presidente do instituto do seguro

Iveco investe R$ 1 bi e terá caminhão a gás no Brasil

Lucro do Itaú tem expansão de 45% em 2021 e soma R$ 26,9 bilhões

‘O consumidor vai ter de migrar para pacotes mais caros’

Telefonia no Brasil segue a tendência do ‘tripólio’

O Globo

Manchete: Governo decide leiloar Galeão e Santos Dumont juntos em 2023

Serviços têm alta de 10,9% em 2021 e superam queda de 2020

TCU antecipa votação da privatização da Eletrobras

Conta residencial da Light pode subir quase 18%

Bolsonaro apoia PEC dos combustíveis da Câmara

Devolução de terminais é lenta, e há risco de novos pedidos

Prefeitura do Rio diz que novo leilão é ‘urgente’

América Latina teve o maior recuo democrático em 2021, diz Economist

PF faz operação contra falsificação de venda e porte de armas

Quarta dose da vacina no Rio a partir de julho

Saúde compra 2 milhões de doses da Pfizer para imunizar crianças

Epidemia à vista: No embalo da temporada de chuvas, casos de dengue sobem 48% no país

Folha de S. Paulo

Manchete: Setor de serviços tem alta recorde, mas fôlego é curto

Galeão vai devolver concessão e será leiloado com o Santos Dumont

Proteção de dados como direito fundamental é promulgada

Bolsa de SP resiste a indicador americano e tem alta de 0,81%

Inflação nos EUA se mantém no maior nível em 40 anos

Lucro do Itaú sobe 45% em 2021, para R$ 27 bi

Auxílio Brasil passa a ser pago a mais 556 mil famílias

Congresso permite usar pandemia para cálculo de benefícios de policiais

Contribuição do INSS pelo teto vai de R$ 828,38 até R$ 1.417,44

Análise – Mauro Zafalon: Clima reduz safras de grãos em 41 milhões de t.

Preço do combustível pode subir mais com disparada da cotação de créditos de carbono

Lira cita aumento de receita de estados para defender redução de ICMS

Viagem de Bolsonaro à Rússia dá sinal errado ao mundo, afirma ex-embaixador dos EUA

Tensão na Europa cresce com nova troca de acusações e exercício militar

Veja como a nota do Enem pode ser usada

UNE pede que Inep revise notas do Enem após queixas

Renegociação do Fies terá parcela de R$ 200 e beneficiará 1,2 milhão

STF dá prazo para MEC explicar queda de recursos de universidades

Câmara conclui votação de MP que subsidia casa a agentes

Doria anuncia aumento de 20% a policiais e profissionais de saúde

UBS Fluvial navega durante dias para viabilizar imunização contra a Covid na Ilha de Marajó

MP sobre quimioterapia oral vai a sanção

Vacinação mudou perfil de hospitalizados e mortos

Reforço da Pfizer após Coronavac eleva eficácia em 92,7%

Crianças com síndrome grave por Covid ficam com sequela cardíaca

Valor Econômico

Inflação nos EUA derruba Wall Street

Em meio à expectativa de uma elevação mais acentuada dos juros, o índice Dow Jones caiu 1,47% e o S&P 500, 1,81%; o Nasdaq recuou 2,1%

Dívidas do Fies terão até 92% de desconto

Programa de renegociação beneficia estudantes com atraso há mais de 360 dias e que estejam no Cadastro Único ou tenham recebido Auxílio Emergencial

Serviços surpreendem em dezembro e 2021 fecha com crescimento recorde

Perspectivas para 2022 são de que setor será afetado pela perda de renda e também pela variante ômicron da covid-19

“Inflação do aluguel”, Ivar acelera e sobe 1,86%, aponta FGV

Para economista, novos contratos do serviço ajudaram a empurrar o indicador para cima

Itaú eleva projeção do IPCA de 5,3% para 5,5% para este ano

Banco justifica revisão com desaceleração lenta da inflação e alta dos alimentos

Visita à Rússia serve mais a Putin que ao Brasil

Viagem a Moscou ajuda a empanar dificuldade de Bolsonaro em ser recebido na União Europeia

Média de contágios por covid cai pela 1ª vez em 40 dias; morte segue em alta

País registrou 922 óbitos pela doença ontem, segundo consórcio de veículos de imprensa

No segundo semestre, deveremos estar em endemia, diz Covas

Diretor do Instituto Butantan diz que esse é o cenário para diversos países, entre os quais o Brasil

Câmara aprova programa habitacional para policial

Mesmo com críticas, oposição também votou a favor da proposta, que segue para o Senado

Senadores reagem a PL que flexibiliza agrotóxicos

Oposição tentará impedir tramitação de proposta na Casa

Ucrânia é risco para o Brasil e para Bolsonaro

Uma invasão da Ucrânia pela Rússia jogaria o mundo numa nova fase de extrema incerteza, com choques de preços nas commodities em um momento já de inflação elevada no mundo

EUA têm maior inflação em 40 anos e pressão continua

O dado de inflação provavelmente diminuirá ainda mais as chances de aprovação do pacote de gastos “Reconstruir Melhor” do presidente Joe Biden

Ministro chileno teme alta de preços mesmo com juros subindo na AL

A inflação no Chile aumentou 1,2% em janeiro em relação ao mês anterior, a maior alta em um único mês desde 1990

Apesar do clima, Coamo prevê mais um ano de avanço

Cooperativa registrou resultados recorde em 2021 e busca avançar mesmo com a quebra da safra de soja

Estiagem também prejudica a laranja

Fundecitrus continua a projetar que a produção será de 264,1 milhões de caixas em São Paulo e Minas, 30 milhões abaixo da expectativa inicial

Abates de bovinos e frangos caíram no 4º tri de 2021

No caso dos bovinos, informou o IBGE, a queda foi de 8,2%