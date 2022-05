Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 13 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: ‘Quem trata de eleições são forças desarmadas’, diz Fachin

Apenas 39% dos idosos receberam a vacina da gripe

Mistura de inflação com desemprego

Lula anuncia que será irresponsável

Lucro da Caixa cai quase 20%, para R$ 2,54 bilhões

Inflação e juros desvalorizam bitcoin à metade em 6 meses

Puxado por transportes, setor de serviços cresce 1,7% em março

Caminhoneiros criticam alta do diesel e ameaçam parar

‘Momento é muito ruim’ para falar em privatizar Petrobras, diz Pacheco

Em reunião na Câmara, governo e Aneel pedem corte de tributo estadual

Bancadas de SP e MG se articulam para aliviar reajustes de energia

Criticado, BC revê pedido de reajustes

Manchete: Alta de juros nos EUA abala confiança no mercado de criptomoedas

Setor de serviços alcança maior patamar desde 2015

Guerra e ‘lockdown’ na China atrasam rede 5G no país

Novo ministro já criticou licença-maternidade de 6 meses

Pedido de estudo de privatização da Petrobras termina em bate-boca

Bolsonaro diz que vai à Justiça para reduzir preços

BC propõe reajuste de 22% a servidor, mas recua

Contexto: O massacre da serra elétrica

EUA registram um milhão de mortos por Covid-19

China convida Argentina a participar de reuniões do Brics

Bolsonaro não decidiu, mas ida a cúpula é preparada

Manchete: Quem trata de eleições são as forças desarmadas, diz Fachin

Governo sugere acionar Apple e Samsung por vender celular sem carregador

‘Algoritmo discrimina, cabe aos humanos o debate moral’

Lucro dos grandes bancos sobe 14% e vai a R$ 25 bi no trimestre

Carro de até R$ 200 mil terá IPI zero para pessoa com deficiência

Nome de lanche remete à experiência, afirma McDonald’s

Comissão de Meio Ambiente do Senado proíbe produção e venda de foie gras

Mentalidade de quem fez reforma trabalhista é escravocrata, afirma Lula

BC pede reajuste de 22% para servidores, mas retira proposta

Supremo autoriza licença de 180 dias para servidor pai solo

Guedes e sindicalistas trocam farpas sobre a estatal

Mercado não vê chance de venda da estatal neste mandato

Bolsonaro sinaliza novas ‘mudanças de pessoas’ ao mencionar Petrobras

Filhos do Plano Real lidam pela primeira vez com a alta da inflação

Desaceleração da China já afeta o resto do mundo

Por ser grande consumidora de produtos e insumos e exportadora de bens industriais, seus problemas desferem um duplo golpe à economia global

Grandes bancos lucram 9,6% mais no 1º tri

Destaque foi o crédito, com crescimento anual de 13,46%, que chegou a R$ 4,161 trilhões

Finlândia pede adesão à Otan e espera reações

Impedir o avanço da Otan na Ucrânia foi a justificativa dada pelo presidente russo, Vladimir Putin, para iniciar a guerra com o país vizinho

20% das cidades terão de leiloar saneamento

Estão na lista sete capitais: Salvador, Belém, São Luís, Teresina, João Pessoa, Boa Vista e Rio Branco

Baque nas criptomoedas traz temores

Receio é de um contágio do mercado como um todo, devido ao aumento da exposição de investidores institucionais a moedas digitais

Quem trata das eleições são “forças desarmadas”

Presidente do TSE voltou a afirmar que ninguém impedirá que as eleições ocorram em 2 de outubro

Nova lei ‘expulsa’ estatais, e 20% das cidades terão que leiloar saneamento

Pelo menos 1.117 municípios brasileiros não se adequaram às exigências do novo marco legal do saneamento e ficaram em situação irregular

Mais inflação, mais juros e menos crescimento

Nosso potencial de crescimento é baixo porque somos muito ineficientes

Em alta, serviços ajudam a melhorar cenário para o PIB

Setor teve crescimento de 1,7% em março, acima das expectativas

Projeções para o ano melhoram, mas juros tendem a tirar fôlego de 2023

Pesquisa do Valor realizada nesta semana aponta que mediana para o PIB de 2022 ficou em 0,8%, enquanto a de 2023 ficou 0,9%

Aumento de 5% é viável no Congresso, diz Pacheco

Reajuste valeria para os servidores da casa a partir de julho

“Quem trata das eleições são forças desarmadas”, afirma Edson Fachin

A colegas, presidente do TSE comentou que subiu “o tom um pouco, mas era necessário”

grifo: Ficou claro o resultado das eleições? O voto obrigatório é só um assalto na decisão de quem dá o poder.

Governo critica projeto que revoga reajuste da conta de luz

Também presente no debate, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) defendeu alternativas, como redução do ICMS

grifo: O problema do reajuste sobre o valor das tarifas, está embutido sobre impostos, a solução urgente e atrasada está, na REFORMA TRIBUTÁRIA, que o Congresso Nacional não trabalhou nesta legislatura, sob forte implicações das forças oponentes dos lobbies nos bastidores, se abstiveram. Outra questão de ordem é acabar com estas negociações com lobbies geradores de uma corrupção sistêmica viciosa. É hora do povo brasileiro reconhecer aqueles que de fato está a serviço da nação mas, infelizmente, as eleições não irá responder por este termômetro de percepção e o mecanismo como corrupção sistêmica irá prevalecer. Até quando Brasil?

Sachsida formaliza pedido de estudos para privatizar Petrobras

Paulo Guedes diz que encaminhará análises “imediatamente” para a Secretaria Especial de Parcerias de Investimentos (PPI), mas não cita prazos

Costura política é complexa e envolve órgãos de controle

Proposta de privatização da Petrobras vai exigir costura com Congresso e com órgãos de controle e de defesa da concorrência, dizem especialistas e analistas de bancos de investimento

Finlândia muda posição histórica e vai aderir à Otan

Aliança ocidental diz que filiação da Finlândia reforçaria a defesa e a segurança tanto dos finlandeses quanto da Otan

Inflação na Argentina atinge 58%, o maior nível em 30 anos (governo de esquerda)

Segundo analistas, controles de preço do governo acabaram causando o surgimento de uma inflação represada.

grifo: Brasil, 12,13% ao ano.(IBGE)

Irã eleva preços de alimentos em até 300%

Alta de preços ao produtor reforça pressão nos EUA

Tanto a alta anual, de 11%, quanto a mensal, de 0,5%, mostraram uma desceleração da inflação ao produtor em abril. Mas os preços ainda sobem em um ritmo historicamente rápido

‘Lockdowns’ na China agravam cenário, diz Bosch

Suprimento de semicondutores tende a continuar afetado

grifo: Diante da guerra e pandemia, a falta destes suprimentos demonstra a necessidade de independência e autosuficiência, para abrir novos indústrias para abastecimento interno. O que isto implica? Políticas de incentivos e de relacionamento externo na busca destas indústrias, gerando empregos e capital. Todas estas questões influenciam, não somente novos mercados, mas também futuras negociações em relação a estes componentes.

Com spread menor, Braskem mantém confiança em 2022

Diferença entre o preço do produto e o da principal matéria-prima caiu 27% em relação ao 4º tri

Consumidor planeja mais a compra

No supermercado, brasileiro faz mais pesquisa de preço, opta por marcas mais baratas e embalagens de menor desembolso

Milho de inverno engorda colheita recorde de grãos

Com aumento da área da safrinha do cereal, produção total deverá atingir 270,2 milhões de toneladas, segundo a Conab

USDA prevê relação mais apertada entre estoques e demanda de trigo em 2022/23

Segundo o órgão, reservas finais na nova temporada serão equivalentes a 33,9% do consumo, correlação menor que a das duas últimas safras

Ganho dos bancos sobe, mas inflação é percalço

Maiores instituições financeiras mantêm gastos sob controle, mas receita de tarifas e margem crescem menos que IPCA no primeiro trimestre