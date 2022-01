Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 14 de Janeiro de 2022

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Estado de S. Paulo

Manchete: Internações crescem nos Estados; SP faz plano de contingência

MacKenzie Scott faz doação para ONG do Brasil

‘Espera por trator novo pode variar de 6 a 12 meses’

UnitedHealth tenta vender a Amil dez anos após aquisição

Ministério Público critica redução do isolamento

Guedes atrela Refis à aprovação de reforma do IR no Senado

TCU vê risco de reajuste ‘expressivo’ da energia

Dois fenômenos juntos causam diferentes impactos pelo País

Seca e calor no Sul e Centro-Oeste causam perdas de R$ 45 bi ao agro

Bolsonaro esvazia Guedes e entrega controle do Orçamento à Casa Civil

Ômicron faz pandemia bater recordes na América Latina

Deslizamento em morro no centro de Ouro Preto destrói casarões históricos

Sorocaba coloca 700 mil moradores em rodízio de fornecimento de água

Brasileiros enfrentam saga para conseguir realizar teste de covid

Cidade de SP iniciará na segunda-feira a vacinação de crianças

Pacientes internados mais que dobram na rede particular

Alta de hospitalizações começou em dezembro após meses de queda

Moro faz investida em reduto eleitoral do PSDB paulista

TJ de Mato Grosso do Sul gasta até R$ 2 mi por mês com ‘auxílio-transporte’ para magistrados

‘São Paulo é o Estado que mais rejeita Lula e Bolsonaro’

Desperdício do bônus demográfico

Bolsonaro quer aprovar pacote de bondades para PMs e bombeiros

O Globo

Manchete: Bolsonaro dá mais poder a líder do Centrão sobre o Orçamento

Dobram afastamentos por problemas respiratórios e Covid

Bolsonaro diz que é preciso atender o Rio e o passageiro

Fake news nas redes preocupam para eleições de 2022

Governo avalia reduzir incentivo a refrigerantes

Paes quer transformar o Rio em hub de criptomoeda

Por agentes autônomos, Itaú compra corretora

Para governo, crise com FMI continua, após fechamento de escritório

Ministros do STF alertam sobre reajustes em cascata

Seca no Sul é o segundo evento climático extremo do verão

A solução das cidades para preservar a Mata Atlântica

Temor depois da perda

UTIs Covid têm alerta de ocupação em oito estados

Ômicron, o divisor de águas

Moro diz a evangélicos ser ‘conservador moderado’

Folha de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro dá ao centrão poder para executar Orçamento

Ex-mulher de Jeff Bezos, MacKenzie Scott doa R$ 4,2 mi a ONG brasileira

Inflação ‘importada’ domina alta de preços pela primeira vez

Digitalização de empresas puxa alta de 2,4% nos serviços

Teto de gastos impede descontrole fiscal, fez país crescer e não deve mudar

Falha em sistema nega benefício para segurado doente

Auxílio extra de até R$ 3.000 é depositado pela Caixa a pais solteiros

INSS suspende perícia para revisão do auxílio-doença após alta de casos de Covid

STF alerta governo sobre risco jurídico de conceder aumento só para policiais

PEC do Calote vira alvo no STF em ação de OAB, juízes e sindicatos

Covid causou a morte de 96 moradores de rua em SP

Óbitos em chacinas na região metropolitana do Rio crescem 50% em 1 ano

Ribeirinhos são mortos em área de desmatamento no PA

Terra desliza de morro após chuvas e destrói casarão histórico no centro de Ouro Preto

Pandemia acelera oferta de serviços públicos digitais

2021 foi o sexto ano mais quente já registrado, dizem agências dos EUA

Hospitais e laboratórios reservam testes apenas para pacientes graves

Manaus vive explosão de Covid um ano após colapso

Curso da ômicron no Reino Unido pode indicar como será no Brasil

Foto legenda: Brasil recebe primeiro lote da vacina pediátrica da Pfizer contra a covid-19

Capital paulista prevê vacinar crianças a partir de segunda

Estados adotam estratégias diferentes de vacinação infantil

Diagnóstico de Covid em crianças dispara em hospitais de São Paulo

Podemos foca campanha no Sul e Sudeste e quer MBL para Governo de SP

Farinha pouca, meu pirão primeiro: Jerson Kelman

Brasil assume liderança de aliança internacional antiaborto: Sonia Corrêa e Gustavo Huppes

Valor Econômico

Cresce importância da China nas exportações brasileiras

De acordo com o Icomex, o volume exportado pelo Brasil ao país asiático cresceu mais de 360% em 2021 contra 2008; em sentido oposto, a quantidade embarcada aos EUA caiu 18,6%

Casa Civil ganha poderes sobre Orçamento

Em termos institucionais, decisão de fazer ajustes no Orçamento Geral da União deixa de ser uma atribuição do Ministério da Economia e migra para dentro do Palácio do Planalto

Fundo saudita e BRF unem-se na área de frangos

A operação é parte da estratégia da dona das marcas Sadia e Perdigão de ampliar sua presença em outros mercados do Golfo Pérsico; os investimentos na joint venture serão de US$ 350 milhões

Brasil tem quase 100 mil casos de covid-19 em 24h

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, um terço dos Estados e dez capitais do país estão em situação de alerta ou crítica

Reforma trabalhista e a eleição na OIT

Governo de Jair Bolsonaro tende a apoiar um candidato mais identificado com os empregadores

No mundo, planos variam de diques a impostos

Exemplos de cidades no mundo que transformam ruas em corredores verdes e protegem as centrais elétricas das mudanças do clima

Serviços surpreendem, mas fôlego preocupa

Economistas creem que após alta de 2,4% em novembro setor arrefeça com ômicron, inflação e desemprego

STF teme enxurrada de ações de servidores por reajuste

Ministros do Supremo temem que assunto desgaste o tribunal

Média de casos de covid é a maior em 7 meses

Registros da doença não param de subir e semana tem mais de 60 mil infecções diárias com 190 mortes

Bancos relatam aumento de pessoal infectado e fecham porta de agência

Fechamentos podem durar algumas horas ou até um dia inteiro, dependendo do tamanho da agência, e servem para higienizar local quando há contaminação

Diagnósticos em crianças disparam, enquanto casos de gripe diminuem

Apagão de dados do Ministério da Saúde impede o acompanhamento nacional de registros de covid no público infantil

Moro descarta CPMF e diz que Pastore é único porta-voz sobre economia

Ex-ministro negou que aumento de impostos esteja no programa econômico

Hostilidade cresce entre os vacinados e os não

A polêmica envolvendo o tenista Novak Djokovic expôs a hostilidade crescente entre vacinados e não vacinados

China estoca itens essenciais por tensão com EUA

A China também detalhou planos para reservar terras aráveis para o cultivo de soja, cultura que abandonara quase completamente depois de sua entrada na OMC em 2001

Justiça barra iniciativa de vacinação de Biden

A maioria dos juízes da Suprema Corte (6 a 3) entendeu que o governo Biden extrapolou sua autoridade ao impor as regras de vacinação e testagem contra covid-19 às empresas

Anac amplia tolerância para voos atrasados

A medida, de caráter temporário, vale para todos os aeroportos durante a temporada do verão de 2022, que se estende de 27 de março a 29 de outubro deste ano

Justiça nega pedido da Petrobras contra liminar sobre reajuste do gás

Liminar restringe o reajuste dos preços de gás natural na renovação do contrato de suprimento no Estado do Rio

Participação do agro no total das exportações do país caiu em 2021

Embarques do setor cresceram 19,7%, para US$ 120,6 bilhões, mas peso relativo, que foi de 48,1% em 2020, passou a 43% no ano passado

Moagem de cacau volta a crescer no Brasil

Processamento aumentou 4,4% no ano passado, para 224,1 mil toneladas, e retornou a patamares de antes da pandemia segundo a AIPC