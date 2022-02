Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 18 de Fevereiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Governos falham em aplicar verba prometida após tragédia

Argentina avalia estatal de alimentos para deter inflação

Josué diz que não tomará partido na eleição, mas critica Bolsonaro

‘Revogar a reforma é retrocesso’, diz presidente da Fiesp

Especialistas concordam com decisão do TCU

‘O processo de privatização começou errado’

Novas licitações devem atrair companhias ‘novatas’ para o setor

Leilões chegam às pequenas cidades

Anvisa aprova registro do primeiro autoteste para covid-19 no Brasil

Município tem sirenes para evacuação só em dois de cinco distritos

Previsão de chuva forte mantém cidade alerta

‘Siglas devem se unir para acabar com polarização’

Polícia investiga relação de deputado petista com empresário da saúde

Congresso isenta de IPTU imóveis alugados por igrejas

Negligência mata em Petrópolis

Investidor que apostou em ações das ‘big techs’ sofre com mercado ruim

Pix tira R$ 1,5 bi de grandes bancos em 2021

O Globo

Manchete: Entre escombros e lama, bombeiros buscam 116 desaparecidos

Dólar avança 0,76%, a R$ 5,16, e Bolsa cai 1,43% com cenário externo

Amil e APS apresentam ações para atender planos após alta de queixas

INSS reconhece demora na análise de benefícios

Será possível resgatar dinheiro ‘esquecido’ em bancos falidos

Volkswagen antecipa retomada do 2° turno em São Bernardo

Democracia brasileira é ‘barulhenta’, diz Guedes

BB discute fim de sociedade no Banco BV com Votorantim

União pede R$ 1,7 bi extra para salário de servidor

Casa verde e amarela turbinada

Para EUA, brasileiro ‘mina a diplomacia internacional’

Na Hungria, Bolsonaro nega destruição da Amazônia

Câmara aprova volta de grávidas a trabalho presencial

Anvisa autoriza primeiro autoteste de Covid no país

Pfizer atrasa previsão de entrega de vacina adaptada para a Ômicron

Folha de S. Paulo

Manchete: Fachin critica acusações de Bolsonaro, mas se diz aberto

Nelson Barbosa: Limite de dívida e paz fiscal de cemitério

Aposentados do INSS vão poder recuperar desconto de consignado

Fábrica da Volks no ABC retoma operação em dois turnos

Volta ao presencial de grávida não vacinada passa na Câmara

Novo presidente da Fiesp critica Bolsonaro

BC lucra R$ 85,9 bi em 2021 e repassará R$ 71,7 bi ao Tesouro

Dedução em contribuição extra de fundos de pensão de estatais vai à Justiça

Promotoria apura acusação de racismo em vitrine de loja da grife Reserva em Salvador

Gargalos fazem indústria têxtil alterar até as cores para o inverno

TCU aponta indícios de fraude por fornecedora de cloroquina do Exército

Anvisa aprova primeiro autoteste para Covid no Brasil

Indústria quer mudar lei que acaba com barragens em MG

Promulgada PEC que isenta de IPTU imóvel alugado a templo

94% dos alunos de 9º ano têm nível abaixo do adequado em matemática

Medida de proteção poderia ter mitigado efeito das chuvas

Mãe e crianças são enterradas em cova rasa recém aberta

Governo federal libera FGTS e envia Exército

Mortes em Petrópolis sobem para 117; outros 116 estão desaparecidos

Valor Econômico

Aumento de jovens ‘nem-nem’ desafia educação e emprego

Desaceleração da economia vai limitar a recuperação do mercado de trabalho, reduzindo as ofertas para os nem-nem

Como salvar uma geração de brasileiros?

Acabar com a pobreza das crianças custaria cerca de R$ 80 bilhões. O mesmo que vamos gastar para subsidiar combustíveis fósseis

Fisco exige contribuição ao INSS sobre salário-maternidade

Solução de consulta foi publicada pela Divisão de Tributação da 5ª Região da Receita Federal, que admite necessidade de reforma da orientação

Área do tamanho da UE queima todo ano, diz ONU

Relatório do Pnuma diz que mudança do clima e desmatamento são fatores que explicam o grande número de incêndios florestais

Planejamento urbano evitaria tragédias como a de Petrópolis

Especialistas afirmam que a única forma de mitigar riscos é investir no planejamento urbano de forma a evitar aglomerações em áreas que apresentem maior perigo

Impedir novas tragédias depende de planejamento urbano

Evitar ocupação desordenada de encostas é única forma efetiva de mitigar riscos, dizem especialistas

“Foie gras” vem de “animais felizes”, decreta a UE

Parlamento Europeu entendeu que a produção é extensiva, ao ar livre e ocorre sobretudo em fazendas familiares

Missão de Guedes é defender União de assaltos eleitorais

Governo não deve conceder reajuste salarial para o funcionalismo este ano

General defende urnas eletrônicas e TSE

Fernando Azevedo diz que sistema funciona bem há 26 anos, inclusive na eleição do atual presidente

Falcão descarta ‘Capitólio’ no Brasil

Para professor, as “ruas estão vazias”, mas podem ser preenchidas pelo “radicalismo das duas partes”

Câmara libera trabalho presencial de grávidas

Deputados rejeitaram alterações feitas pelo Senado e agora o texto vai à sanção

Países da UE tentam atenuar eventual choque econômico

Principais países da União Europeia pedem que bloco estude medidas para aliviar o impacto para a economia europeia de eventuais sanções à Rússia

Comércio global foi recorde em 2021, diz Unctad

Inflação nos EUA, problemas no setor imobiliário na China e pressões sobre cadeias de abastecimento devem afetar o comércio também em 2022