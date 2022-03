Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 18 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Pastores controlam agenda e liberação de dinheiro no Ministério da Educação

Exportações podem crescer US$ 53 bilhões

Correios têm lucro recorde de R$ 3,7 bi em 2021

Economia reduz a projeção do PIB para 1,5% e aumenta a de inflação

‘Prévia do PIB’ do Banco Central começa ano com queda

Pacote de ‘bondades’ chega a R$ 165 bilhões

Brasil vai importar picanha do Canadá e exportar carne ‘magra’

Governo quer produzir alga exótica no Nordeste para substituir insumo

Brasil terá mais fertilizante do Canadá

O Globo

Manchete: Planalto já tem plano para trocar comando da Petrobras

Agente da Funai arrendava área indígena, diz PF

Projeto de termoelétricas em Sepetiba não pode atropelar normas ambientais

Não há justificativa plausível para o orçamento secreto

Casos de dengue aumentam 11% no estado

Trabalhador de app ganha menos de R$ 5,50 por hora

Governo lança pacote econômico de R$ 150 bi

Preços de gás encanado podem subir 60% até agosto

Ações da Petrobras caem com risco de interferência da União

Para analistas, medidas terão pouco efeito e vão gerar inflação

Ensino técnico poderá servir de bônus no Enem a partir de 2024

Folha de S. Paulo

Manchete: SP deixa de exigir uso demáscara

Não vai ter potássio para todos em 2022, diz empresa de fertilizantes

Análise – Mauro Zafalon: Agronegócio menos pujante aguarda o próximo presidente

Congresso derruba veto a isenção para eventos

Inflação da cesta básica supera os 12% em 12 meses até fevereiro, fica acima do IPCA

Governo pede ao Congresso licença para cortar impostos de combustíveis

Cúpula da Petrobras não vê prazo para baixar preço, apesar de pressão

Não há plano B para trigo caro, massas vão subir, diz fabricante

Bolsonaro anuncia pacote de R$ 150 bi em ano eleitoral

Petróleo dispara e retoma patamar de US$ 100

Para ex-embaixatriz, neutralidade do Brasil é barreira para refugiados

Belarus não faz parte do conflito na Ucrânia, mas vai se defender da Otan

Guerra na Ucrânia entra na 4-semana sem trégua em ataques

Putin quer a Rússia ‘purificada de traidores’

Pessoas de 60 a 79 anos são maioria dos internados com Covid

Especialistas afirmam que abdicar de proteção hoje é prematuro

Militar da Funai é preso sob suspeita de arrendar terra indígena em MT

IBGE faz teste nacional para o Censo 2022 e visita 59 mil endereços

Valor Econômico

Guerra estabelece nova pressão sobre o varejo

Previsão de início de normalidade em 2022 não se concretizou, com inflação sem perspectiva de ceder

OCDE prevê PIB global menor e inflação maior

Inflação deve subir mais nos países emergentes, embora os exportadores de commodities possam ter maior margem de manobra para amortecer choques de preços

‘Fritura’ de Silva e Luna afeta ações da Petrobras

Expectativa nos bastidores do Palácio do Planalto é que o general da reserva peça para deixar o cargo após a ampliação do desgaste

Mercado vê 12,75% como piso da Selic

Economistas e operadores disseram que a sinalização de fim de ciclo, desta vez, foi mais fraca e sujeita a revisões

Fim de restrições alimenta recuperação de restaurantes

Grande ameaça que ronda o setor agora é a inflação

Servidores do BC começam operação-padrão

Categoria pede reajuste e reestruturação da carreira

Em ano eleitoral, governo lança pacote de R$ 150 bi

Com edição de três MPs, governo vai liberar saque no FGTS, antecipar 13º de aposentados e ampliar margem do crédito consignado

Equipe econômica reduz projeções para o PIB

Cenário do governo para IPCA é revisado para cima de 4,7% para 6,55%

Indicador mostra sinal de recuperação no varejo

Índice Getnet aponta alta de 5,5% em fevereiro para comércio inclui veículos e material de construção

Exigir proteção no local de trabalho divide opiniões

Medida serviria para resgardar a saúde dos funcionários e ao mesmo tempo previnir ações na justiça, dizem advogados

Hospitais privados do Estado sentem alívio nas UTIs

Dois terços têm ocupação de leitos de unidades intensivas de tratamento abaixo de 20%

PL quer adaptar LDO à desoneração

Alterações na tributação dos combustíveis não trarão prejuízo ao atingimento da meta de resultado primário, diz fonte

No TSE, Costa Neto demonstra preocupação com radicalismo

Dirigente do PL avaliou que eleição será “a mais difícil da história”

OCDE vê menor PIB global, inflação maior e sugere apoio fiscal

Os choques nos mercados financeiros e de commodities gerados pela guerra na Ucrânia poderão persistir por pelo menos um ano

Preços disparam, há escassez e economia esfria na Rússia

A agência de classificação de risco Scope prevê que a economia russa encolherá mais de 10% neste ano, quando seu prognóstico em dezembro era de um crescimento de 2,7%

Biden quer focar na China, mas Putin não deixa

Resta aos EUA focar no Oriente e no Ocidente ao mesmo tempo, equilibrando não apenas imperativos econômicos como também militares. Biden conversa hoje com Xi por telefone

China recua e flexibiliza lockdown em Shenzhen para empresas reabrirem

A fabricante de iPhones Foxconn foi autorizada a retomar parcialmente suas operações em Shenzhen, implantando um sistema de circuito fechado no qual os trabalhadores são transportados de seu dormitório para a fábrica e vice-versa e passam por testes regulares de covid

Guerra na Ucrânia e o fim do carro acessível

A transição acelerada para veículos elétricos ameaça aniquilar o carro mais barato para sempre

País tem abismo digital, diz estudo

Pesquisa mostra que 51% da população está parcialmente conectada ou subconectada à internet

Grupos de publicidade saem da Rússia

WPP, Publicis, Dentsu, Omnicom e Interpublic decidem suspender negócios devido à invasão da Ucrânia

JBS estreia no segmento de fertilizantes

Com a Campo Forte, companhia agrega valor aos resíduos de seus processos de produção e avança para se tornar “net zero” até 2040

Crescem apostas em juro básico acima de 13%

Após Copom, dia foi marcado por revisões de cenário

Dólar recua para R$ 5,03 após Copom e com alta de commodities

Ibovespa tem valorização de 1,77%; ação da PetroRio se destaca ao subir 8,16%

Wall Street sobe apesar das tensões na Ucrânia

Já o rendimento dos títulos do Tesouro americano de dez anos estendeu o rali

Detentores de bônus recebem e Rússia evita calote

Os bônus russos em dólar no centro dos pagamentos perdidos foram vendidos em 2013

Maria Cristina Fernandes: Guerra na Ucrânia expõe pragmatismo dos EUA com o petróleo da Venezuela.Em meio à guerra na Ucrânia, Caracas recebe primeira delegação americana desde o fim das relações diplomáticas há três anos