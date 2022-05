Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 20 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Novo Refis em debate no Congresso deve excluir pessoas físicas

‘Não faz mais sentido o Brasil ter uma estatal de energia’

Bancos se organizam para compra de papéis com uso do FGTS

Com oferta de R$ 30 bilhões, Eletrobras dá ânimo à Bolsa

‘Inferno’ da inflação já passou, diz Guedes

Caberá ao governo propor planos para reduzir emissões

Com atraso, governo institui o mercado de carbono no Brasil

Dólar registra queda de 1,32%; Bolsa avança 0,71%

Governo faz proposta para resolver impasse sobre imposto do diesel

Projeto de ICMS pode tirar R$ 70 bi de Estados e municípios, diz estudo

Parlamentares buscam alternativa para corrigir tabela do IR

Tributos atrasados de empresas e de pessoas somam R$ 149,9 bi

USP projeta 816 mil médicos em 2030, mas má distribuição continua no País

MEC facilita a criação de mais vagas em cursos de Medicina pelo Brasil

STF e TSE pagam até R$ 19 mil em horas extras durante recesso

Desemprego é mais que uma estatística

A contrarreforma administrativa

O Globo

Manchete: Lira articula regra de ICMS que tira até R$ 100 bi de estados

Fiocruz: vacinação contra Covid-19 estagnou no país

Musk vem ao Brasil e deve se reunir com Bolsonaro

Eletrobras: será permitido usar até 50% do saldo do FGTS

Bolsa se descola do exterior e tem alta de 0,71%, e dólar cai a R$ 4,91

Bolsonaro: reajuste do servidor e outros gastos exigirão corte de R$ 17 bi

Presidente diz que inflação é uma ‘questão mundial’

Guedes diz que fica se Bolsonaro for reeleito

Pacheco tenta aprovar novo programa de refinanciamento

Folha de S. Paulo

Manchete: Suspeitos de garimpo ilegal movimentaram R$ 200 milhões

Aneel aceita backup para cobrir térmicas atrasadas da J&F que custam R$ 18 bi

Governo adia decisão sobre reajuste de servidor e parcela corte no Orçamento

Reunião para discutir ICMS sobre o diesel termina sem acordo

Empresários atacam STF por soltura de Lula e caso de fake news

Valor Econômico

Commodites sustentam bolsa; dólar cai a R$ 4,91

Ibovespa também encontrou apoio na Eletrobras para descolar de Nova York, onde preocupação com inflação e crescimento fraco voltou a pesar

Importações provenientes da Rússia crescem 89% no ano

Mesmo em guerra com a Ucrânia, o país foi o quinto que mais vendeu para o Brasil, foram R$ 2,4 bilhões no primeiro quadrimestre deste ano; a China mantém a liderança com folga nas vendas. Mesmo em guerra, Rússia é quinto que mais exporta ao Brasil. Vendas crescem 89% até abril, sob efeito de fertilizantes mais caros e maior demanda.

Câmara votará projeto para reduzir ICMS

Tema já é alvo de resistência dos governadores e advogados apontam possível inconstitucionalidade a depender do texto que for aprovado

Riscos da fragmentação

Para Arancha González, é preciso evitar um mundo fragmentado, pois isso não resolve os desafios globais, como a mudança climática, o perigo nuclear, o combate a desigualdade e a prevenção de pandemias

Guerra e clima de incerteza no foco do Fórum de Davos

Mais de 50 chefes de Estado estarão entre os 300 representantes governamentais que compartilharão sua visão sobre o mundo com mais de 1,2 mil líderes do setor privado

O que fazer com os preços dos combustíveis?

Analistas estão aflitos com uma possível explosão dos preços do diesel no segundo semestre

Inflação vai superar a meta também em 2023, prevê Economia

Pasta calcula que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) alcançará 7,9% em 2022 e 3,6% em 2023

Deputados querem barrar troca de cartão do Bolsa Família

Segundo parlamentares, mudança custaria R$ 324 milhões aos cofres públicos

Aumento a servidor de MG vai parar no Supremo

Parlamentares pediram ao ministro Luís Roberto Barrosoa validação de um reajuste de 33,24% aprovado pela Assembleia Legislativa a servidores da educação básica do Estado

Máscara em local fechado deve voltar, dizem especialistas

Avaliação é que suspensão da obrigatoriedade expôs população; aproximação do inverno eleva riscos

Ritmo de vacinação preocupa, diz Fiocruz

Terceira dose nos grupos abaixo de 25 anos segue abaixo da média considerada satisfatória pelos pesquisadores da fundação

Guedes quer tributo para barrar ‘camelódromo virtual’

Segundo ministro, indústria está submetida ao “massacre da serra elétrica”, pagando impostos elevados e concorrendo com e-commerce

China quer trazer mais países para o Brics

A expansão do grupo de grandes economias emergentes ocorreria em meio à reviravolta na geopolítica global provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia

Ferrovias se inspiram em caminhoneiros e querem ‘gatilho’ pelo diesel caro

A ANTF quer o reajuste do teto tarifário cada vez que o combustível subir 5% ou 10%

Oferta de boi cresce e favorece frigoríficos

Queda de preços pode melhorar margens da carne, mas ainda há incertezas em relação ao consumo

Ações das companhias de carne bovina acumulam baixa no ano

Incertezas em relação ao consumo ainda são um dos fatores negativos no mercado

Novo PL preocupa a cadeia de aves e suínos

Proposta suspende a incidência da contribuição de PIS e Cofins sobre a comercialização do cereal usado no etanol, mas revoga o direito ao crédito presumido das agroindústrias de frangos e suínos

Mercado reduz expectativa de inflação

Perspectiva de aprovação de projeto que reduz ICMS derruba precificação do IPCA