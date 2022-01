Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 21 de Janeiro de 2022

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Estado de S. Paulo

Manchete: Salário médio em estatais vai até R$ 34 mil, mais benefícios

Petrobras pode ajudar o Suriname, diz Bolsonaro

Bolsonaro fala em dar aumento a servidor em 2023, mas lei proíbe

TCU questiona gastos com fiscais de bagagens de voos internacionais

Órgão de controle pode parar, dizem ex-gestores

Orçamento prevê a menor verba em 13 anos para a CVM

Governo negocia PEC para baixar as contas de luz e gás

Saúde e previdência consomem R$ 22,7 bi de empresas federais

Pai que não vacinar filho pode perder guarda, diz procurador-geral de SP

Barra Torres chama de ‘criminoso’ quem espalha notícias falsas

Anvisa aprova uso da Coronavac em crianças; SP dá início à vacinação

Infecções pela covid disparam; mortes também registram alta

Afastado por 7 anos, conselheiro Robson Marinho recebeu R$ 3 mi entre salários e 13º

Ao Supremo, Lira diz que ação do Novo contra o fundo eleitoral ‘criminaliza a política’

Falta de controle de aplicativos mobiliza TSE, que vai decidir se veta Telegram

O Globo

Manchete: CoronaVac é aprovada para crianças e vai acelerar vacinação

Um equipamento de aviação dos anos 1920 atravessou a rota do 5G

As variáveis no valor cobrado na bomba

Redução do imposto teria impacto restrito no preço final

Presidente do BC afirma que inflação começa a cair

Energia: governo dará desconto a 35,3 milhões de famílias

Desigualdade social preocupa mais CEOs brasileiros, diz PwC

Teto de benefícios do INSS passa a R$ 7.087,22

Ação para diminuir preços

Criança não teve reação a imunizante, conclui apuração

Em SP, 90% dos internados não estão vacinados

Folha de S. Paulo

Manchete: Anvisa libera Coronavac para crianças de 6 a 11 anos

Amazonas bate recorde de casos de coronavírus em 24 horas

Opinião – Eduardo Massad e outros: Quanto custou o atraso de 30 dias para o início da imunização?

SP autoriza vacinação para faixa etária sem comorbidade

Brasil e América Latina precisam de educação tecnológica para crescer

Santander prevê câmbio Instável

Com Alckmin vice de Lula, podemos ter governo mais pragmático, diz economista da Rio Bravo

Reservas internacionais do Brasil crescem com FMI e venda menor de dólares

Contribuição máxima do INSS vai a R$ 828,39

SP vai ter 80 UBSs abastecidas com energia solar até 2024

Governo prepara PEC para atropelar lei e baixar gasolina e luz em ano eleitoral

Valor Econômico

Juro maior dobra custo para empresa que emitiu dívida

Dos R$ 250 bilhões captados no ano passado por meio de debêntures, 76% estão atrelados ao CDI e, portanto, expostos ao movimento da taxa básica de juros

PEC propõe baixar preço de combustível

Medida atende a um desejo do presidente Jair Bolsonaro, vem sendo tocada pelos Ministérios da Casa Civil e da Economia e discutida com deputados e senadores

Mais rápido e mais longe

Aplicativos de grande porte apostam na expansão da malha logística no país, especialmente na entrega ultrarrápida

Covid já reduz pessoal nas companhias

Aumento dos casos de covid e influenza já afeta o desempenho de setores distintos e mostra como o risco de um apagão de mão de obra se tornou real e não respeita regiões

Valores altos do café aumentam casos de fraude

Alerta é da própria indústria; ao menos 23 marcas fraudaram cafés vendidos no varejo brasileiro em 2021, para aumentar o peso e barateá-lo. Abic abre processo interno para apurar associado. Marca que apresentou irregularidade no Espírito Santo levava o selo de pureza da entidade

Anvisa aprova Coronavac para faixa de 6 a 17 anos

Agência veta uso de vacina em crianças abaixo de 6 anos; diretores criticam ‘obscurantismo’ do governo

‘É provável que alta de casos persista por semanas’

A preocupação central da Opas nessa fase da pandemia é com a capacidade das redes hospitalares de darem conta de uma demanda que tende a subir

4 Estados têm leitos de UTI com ocupação acima de 80%

Fiocruz destaca que, graças à vacinação, o aumento de óbitos por covid-19 não acompanhou ampliação de casos

Eletrobras dá novo passo rumo à privatização

Estatal convoca para 22 de fevereiro assembleia de acionistas para analisar capitalização

Lira envia ao STF defesa do ‘fundão’ de R$ 4,9 bi

A Advocacia-Geral da União (AGU), que representa o governo no STF, também defendeu a manutenção do valor bilionário

Para Gleisi, política fiscal deve mudar

PT defende alterações na legislação trabalhista como as regras para o trabalho intermitente e o papel dos sindicatos

Países europeus começam tratar covid como endemia

Depois do Reino Unido, França anuncia flexibilização de restrições, enquanto que a Áustria torna vacinação obrigatória para “acabar com o ciclo de aberturas e fechamentos dos lockdowns”

Covid-19 expôs de modo perverso as limitações de crescimento da AL

Crises frequentes e ausência de investimentos capazes de gerar prosperidade colocam à prova crença dos cidadãos na democracia

Floresta S.A. fomenta produção sustentável

“Greentech” busca fazer a ponte entre agricultores e investidores para conter degradação da Amazônia

Soja dos EUA conquistou espaço na China em 2021

Importações chinesas do grão americano cresceram 25%; compras da oleaginosa do Brasil caíram 9,5%

Produção agroindustrial segue retraída

Embora tenha dado sinal de reação, índice calculado pelo FGV Agro voltou a recuar em novembro na comparação interanual

Como o Brasil será afetado pelo fim do programa de estímulo do Fed

“O Brasil vai ser afetado de forma expressiva”, diz Bernardo Dutra, economista de internacional do Itaú BBA: tendência é de fluxo de dólares para fora do país

Corridas de rua passam por incertezas com alta de preços e ômicron

Promotores se reorganizam para realizar provas adiadas enquanto esportistas se mostram cautelosos