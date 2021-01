Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 22 de Janeiro de 2020

O Estado de S. Paulo

Empresários pressionam por vacinas, oferecem ajuda e criticam governo

Empresas veem ‘improviso’ do governo

‘Se tem vacina lá fora, e não no Brasil, é falha do governo’

Com pandemia, dobram denúncias contra empresas

Coronavírus levou quase 40 mil a pedir auxílio-doença

TCU cobra crédito dado a bancos públicos

Tributária deve sair este ano, diz Bolsonaro

Europa vê alto risco em mutação brasileira

Centro de prevenção europeu alerta para possibilidade de mais mortes em todas as faixas etárias. O ECDC alertou para que sejam feitas somente viagens essenciais e insistiu para que os governos europeus acelerem o ritmo de vacinação de suas populações contra a covid-19 para os grupos de risco, como os idosos e os profissionais da área de saúde.Em seu comunicado, Ammon disse ainda que o distanciamento social, a vigilância, o sequenciamento genético, o rastreamento rigoroso e a quarentena são medidas ainda mais necessárias para que seja efetivamente freada a transmissão das novas mutações no continente europeu.

Centro de prevenção europeu alerta para possibilidade de mais mortes em todas as faixas etárias. O ECDC alertou para que sejam feitas somente viagens essenciais e insistiu para que os governos europeus acelerem o ritmo de vacinação de suas populações contra a covid-19 para os grupos de risco, como os idosos e os profissionais da área de saúde.Em seu comunicado, Ammon disse ainda que o distanciamento social, a vigilância, o sequenciamento genético, o rastreamento rigoroso e a quarentena são medidas ainda mais necessárias para que seja efetivamente freada a transmissão das novas mutações no continente europeu. Sputnik no Brasil

Representante de fundo russo espera aprovar a Sputnik V ‘em semanas’; previsão é produzir 8 milhões de doses/mês. Ainda sem aval da Anvisa, a vacina russa contra a covid, a Sputnik V, começou a ser produzida no Brasil, segundo fundo que financia o imunizante.Tribunal Federal (STF) deu 72 horas para que a agência confirme o recebimento do pedido, o estágio de análise do requerimento e eventuais pendências para a aprovação do imunizante.Em nota divulgada após a reunião, a Anvisa afirmou que o laboratório disse estar interessado “em cumprir todas as etapas regulatórias exigidas pela Anvisa para avançar com os estudos clínicos no Brasil”.Não foram, porém, apresentados documentos novos para a autorização da pesquisa no País nem submetido pedido de uso emergencial. De acordo com a agência, uma nova reunião de caráter técnico deve ser realizada para avançar no processo da vacina. A data do encontro não foi divulgada.A Sputnik V começou a ser aplicada na população russa no final de novembro do ano passado. Segundo seus desenvolvedores, ela teria 92% de eficiência contra a covid-19. No entanto, os estudos sobre o imunizante não foram ainda revisados por especialistas de outros países.

Representante de fundo russo espera aprovar a Sputnik V ‘em semanas’; previsão é produzir 8 milhões de doses/mês. Ainda sem aval da Anvisa, a vacina russa contra a covid, a Sputnik V, começou a ser produzida no Brasil, segundo fundo que financia o imunizante.Tribunal Federal (STF) deu 72 horas para que a agência confirme o recebimento do pedido, o estágio de análise do requerimento e eventuais pendências para a aprovação do imunizante.Em nota divulgada após a reunião, a Anvisa afirmou que o laboratório disse estar interessado “em cumprir todas as etapas regulatórias exigidas pela Anvisa para avançar com os estudos clínicos no Brasil”.Não foram, porém, apresentados documentos novos para a autorização da pesquisa no País nem submetido pedido de uso emergencial. De acordo com a agência, uma nova reunião de caráter técnico deve ser realizada para avançar no processo da vacina. A data do encontro não foi divulgada.A Sputnik V começou a ser aplicada na população russa no final de novembro do ano passado. Segundo seus desenvolvedores, ela teria 92% de eficiência contra a covid-19. No entanto, os estudos sobre o imunizante não foram ainda revisados por especialistas de outros países. Plataformas online para buscar vagas

Para aqueles que buscam recolocação ou até mesmo o primeiro emprego, principalmente durante a pandemia, as plataformas de vagas se tornaram cada vez mais importantes. Segundo os especialistas, a digitalização dos processos de contratação veio para ficar, e os candidatos que não se adaptarem ficarão para trás. Além das plataformas de vagas tradicionais, existem espaços voltados especificamente para contratação de grupos minorizados, como pessoas com deficiência, LGBTQIA+, negros, mulheres e 50+.

Para aqueles que buscam recolocação ou até mesmo o primeiro emprego, principalmente durante a pandemia, as plataformas de vagas se tornaram cada vez mais importantes. Segundo os especialistas, a digitalização dos processos de contratação veio para ficar, e os candidatos que não se adaptarem ficarão para trás. Além das plataformas de vagas tradicionais, existem espaços voltados especificamente para contratação de grupos minorizados, como pessoas com deficiência, LGBTQIA+, negros, mulheres e 50+. Ainda longe da vacinação em massa

Há risco de que campanha massiva só ocorra em 2022.OBrasil tem 212 milhões de habitantes. Epidemiologistas calculam que entre 180 e 190 milhões precisarão ser imunizados contra a covid-19 para que a cobertura vacinal atinja o patamar necessário para frear a disseminação do novo coronavírus no País.O Sistema Único de Saúde (SUS) tem capacidade e experiência para vacinar milhões de brasileiros rapidamente em todo o território nacional. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é referência em vacinação massiva. Só existe um problema, e muito grave: não há vacinas na quantidade que o Brasil precisa.

O Globo

Pressão por novo auxílio gera temor de crise fiscal

Arminio: ‘País arrumado’ não tiraria ajuda de uma vez

Fim do auxílio deixa mães solo sem rede de proteção social na crise

Preços de plano de saúde disparam com reajuste

Folha de S. Paulo

Governo baixará tom no 5G para agilizar entrega de insumos de vacina da China

Tecnologia é essencial para carro autônomo e cirurgia a distância

Temor com situação fiscal afeta mercado, e Bolsa zera os ganhos do ano

País mais arrumado não retiraria todo o auxílio de uma vez, diz Arminio

Problemas na vacinação e alta de casos exigem novas políticas de ajuda, afirmam economistas

Estrangeiro está cético com rumos do Brasil, diz estrategista do Deutsche

Servidor vai receber R$ 500 milhões em progressões em 2021

Trabalhadores protestam em frente de lojas da Ford

Procon multa banco C6 em R$ 7,1 mi por empréstimo consignado não solicitado

Zara vai fechar 7 lojas no Brasil, 10% do total

É urgente lembrar: continue usando máscara em todos os ambientes

Medidas de prevenção deverão ser mantidas por meses em todo o mundo.Além das restrições à mobilidade social, o uso de máscaras faciais como barreira ao vírus é a medida individual mais efetiva para reduzir o contágio e minimizar as duras consequências ao sistema de saúde.O Brasil, que já registra mais de 8,5 milhões de infectados e mais de 210 mil óbitos, enfrenta esta segunda onda com perspectiva prolongada de números muito superiores ao pico da primeira. Nesta condição, é possível que a expectativa pessimista da adição de mais de 100 mil novos óbitos no decorrer deste ano seja concretizada —ou, ainda, agravada por três cenários.O primeiro, negligenciado, mas bastante responsável pela amplificação do contágio, decorre da volta para o convívio familiar de membros que se infectaram confraternizando em imprudentes aglomerações nas recentes semanas e durante estas férias de verão. A pessoa infectada sem sintoma é a principal fonte de contágio para familiares de maior risco, como aqueles na faixa etária acima de 50 anos, na qual ocorrem 90% das mortes.Portanto, não basta só o “fique em casa”. Cabe manter dentro de sua residência as medidas sanitárias de precaução, como o uso permanente de máscara facial e o distanciamento físico das pessoas que se expuseram ao risco. Neste ou em outro ambiente, qualquer tipo de aglomeração ou festa deve ser postergada.

Valor Econômico

Dados apontam para outro mês de queda no emprego

Dados do mercado de trabalho mostram que o presidente Joe Biden herdou uma economia em dificuldade neste primeiro trimestre com o aumento dos novos casos de covid-19 e o fim dos benefícios do primeiro pacote de ajuda emergencial do governo federal

Dados do mercado de trabalho mostram que o presidente Joe Biden herdou uma economia em dificuldade neste primeiro trimestre com o aumento dos novos casos de covid-19 e o fim dos benefícios do primeiro pacote de ajuda emergencial do governo federal Perspectivas para 2021

A incapacidade do governo federal de agir de modo sensato é o principal responsável pela situação dramática que vivemos

Volta do auxílio emergencial ganha força no Congresso

Candidato a presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP/AL) acredita que mercado aceitaria gasto entre R$ 20 bilhões e R$ 50 bilhões por um período máximo de seis meses

Candidato a presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP/AL) acredita que mercado aceitaria gasto entre R$ 20 bilhões e R$ 50 bilhões por um período máximo de seis meses Fisco já pode pedir falência de empresa em dificuldade

Lei nº 14.112 abre a possibilidade de procuradores da Fazenda pedirem a falência de companhias se atrasarem o pagamento de parcelamentos de impostos ou não cumprirem acordos

Lei nº 14.112 abre a possibilidade de procuradores da Fazenda pedirem a falência de companhias se atrasarem o pagamento de parcelamentos de impostos ou não cumprirem acordos Desinformação ameaça campanha de vacinação entre povos indígenas

Mensagens sobre “feitiço”, “chip líquido” e outras afugentam índios da imunização

Mensagens sobre “feitiço”, “chip líquido” e outras afugentam índios da imunização Documento de vacina foi enviado, dizem russos; Anvisa nega

Documentação é necessária para a autorização de pesquisa no Brasil

Documentação é necessária para a autorização de pesquisa no Brasil Vacina indiana chega hoje

Imunizante chega após idas e vindas nas tratativas diplomáticas entre Brasil e Índia

Imunizante chega após idas e vindas nas tratativas diplomáticas entre Brasil e Índia Baixa oferta de seringas amplia dificuldade global

Mesmo com ampliação da capacidade de produção, mundo não tem como suprir as necessidades impostas pela pandemia

Mesmo com ampliação da capacidade de produção, mundo não tem como suprir as necessidades impostas pela pandemia EUA pedem ao Brasil ‘comunicação de respeito’

Embaixador americano fala em renovar canais com país

Embaixador americano fala em renovar canais com país Equipe econômica prepara “bloqueio” para restringir gasto

Ideia é evitar corte linear como nos anos anteriores