Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 25 de Fevereiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Rússia ataca por terra, ar e mar para tomar a Ucrânia

Aumento do crédito faz Caixa lucrar R$ 17,3 bi

Lucro da Vale tem alta de 353% e atinge R$ 121,2 bi em 2021

Governo central registra superávit recorde de R$ 76, 5 bi

Desemprego e renda encolhem em 2021, diz IBGE

Entrega da declaração de Imposto de Renda começa em 7 de março

Para economistas, guerra deve aumentar inflação e desacelerar PIB no Brasil

Guerra derruba Bolsas; dólar sobe 2%

Autoteste de covid deverá estar disponível a partir da próxima semana

Anvisa dá aval a terapia que muda célula e ataca câncer

Acordo em Minas adia o fim de 41 barragens como a de Brumadinho

Câmara aprova Lei Paulo Gustavo, com R$ 3,8 bi para a cultura

Celso Ming: O conflito da Ucrânia e a economia

Projetos no Senado podem ganhar força com crise na Ucrânia

Como os países lidam com a alta dos combustíveis

O Globo

Manchete: Rússia ataca Ucrânia e desafia geopolítica global

Futuros candidatos lamentam

Não é 3ª Guerra, mas ordem europeia desaba

Sinais trocados: Governo se divide e acaba não condenando a Rússia

Zelensky declara estado de mobilização e diz que país está só

Endurecimento das sanções

O ultimato de Putin

Ofensiva militar contra a Ucrânia país é atacado por terra, mar e ar

Pãozinho e carnes podem sofrer aumento de preços

Vale lucra R$ 121,2 bilhões e supera Petrobras

Invasão da Ucrânia faz dólar voltar aos R$ 5,10

BNDES se torna líder em ranking global de estruturação de projetos

Justiça afasta Sidnei Piva de cargo na recuperação da Itapemirim

IR 2022: entrega da declaração começa em 7 de março

Arrecadação de R$ 500 bi na marra

Risco duplo

Veto a proibição de vídeos de ‘rachas’

STF tem maioria por proteção de reservas não homologadas

Desemprego cai para 13,2% em 2021, segunda maior taxa da série

Risco de lavagem e ganho econômico opõem analistas

Os detalhes do projeto que dá aval aos jogos no Brasil

Senadores apresentam resistências ao projeto

Cinco ministros do STF votam para manter fundão de R$ 4,9 bi

Folha de S. Paulo

Manchete: Putin ataca Ucrânia e deflagra maior ação na Europa após Segunda Guerra

Câmara aprova projeto que legaliza jogo do bicho, bingo e cassino no país

Desemprego recua em 2021, mas renda é a menor da década no país

Contribuinte terá menos tempo para declarar o IR em 2022

Vale registra maior lucro da história do Brasil, de R$ 121 bi

Petrobras diz que vai aguardar para decidir sobre reajustes

Equipe de Guedes teme ações populistas sobre combustíveis com guerra

Petróleo supera US$ 100, dólar volta a subir e Bolsa de Moscou cai 33%

Guerra agrava a inflação e a desaceleração no Brasil

Brasileiros ouvem explosão, buscam abrigo e tentam fugir

Foco é tirá-los do país, diz ministro da Casa Civil

Brasil faz malabarismo na ONU para criticar ação sem atingir russo

Biden chama Putin de agressor e anuncia nova leva de sanções

Russos desafiam polícia e fazem protestos contra a guerra na Ucrânia

Atletas não podem deixar o país e pedem ajuda ao governo

Médico pró-cloroquina volta a órgão ligado ao SUS

Anvisa aprova Evusheld, primeiro medicamento para prevenir a Covid

Metade dos hospitais da Prevent está irregular e atua sob liminar, diz CPI

Farmacêutica anuncia que novo imunizante é 100% eficaz contra casos graves e hospitalização

Plano para rotular Covid como endemia traz risco às vacinas

Classificar Covid como endemia, em vez de pandemia, ainda não é possível

Valor Econômico

Guerra na Ucrânia eleva a instabilidade global, com forte impacto na economia

Invasão russa derrubou os preços das ações e provocou aumento dos preços do petróleo pelo receio com os custos mais altos de alimentos e combustíveis

Um capítulo sombrio para a Europa

A parte da história iniciada pela queda do Muro de Berlim, que trouxe esperança de que os Estados pudessem escolher seus destinos dentro de um “lar europeu comum”, foi encerrada

No Brasil, mais inflação e menos crescimento

Na avaliação de economistas, o país também poderá enfrentar fuga de capitais e pressão sobre a taxa de câmbio

Invasão embaralha estratégias dos BCs

Bancos centrais devem responder de formas diferentes à pressão inflacionária global; no Brasil, cautela nos juros é a receita mais provável

Ex-embaixador dos EUA vê risco prolongado

Atual vice-presidente da IHS Markit prevê “insurgência” na Ucrânia em relação a qualquer governo que a Rússia queira instalar em Kiev

Guerra afeta inflação e atividade, mas impacto dependerá da duração

Para economistas, Brasil também poderá enfrentar fuga de capitais e pressão sobre a taxa de câmbio

Com a guerra, aumenta a inflação no Brasil

Os impactos da invasão Russa à Ucrânia chegam ao país nos preços da energia e dos combustíveis

Emprego aumenta e renda despenca em 2021

Trabalho por conta própria bate recorde e média de rendimentos é a segunda menor desde 2012, aponta Pnad

STF deve formar maioria para manter Fundão em R$ 4,9 bilhões

Cinco ministros já votaram no sentido de validar decisão do Congresso

Câmara legaliza jogo do bicho e cassino (Deputados e partidos que votaram a favor, te representa?)

Deputados rejeitam imposto maior sobre atividade, que pagará menos que remédio e alimento

Comércio exterior entra em compasso de espera

Exportações brasileiras de manufaturados estão perdendo competitividade até mesmo na América Latina

RP 9 e abuso de poder eleitoral (Deputados e partidos que votaram a favor, te representa?)

Valores são mais que o triplo das despesas autorizadas para o fundo das eleições

Civilização

Clima de euforia não combina com desastres naturais, corrupção dos governos, poluição urbana e desmatamento

Rússia ataca, invade a Ucrânia e deve tentar impor novo governo

Milícias pró-Moscou que controlam o lesta da Ucrânia apioaram soldados invasores

Putin inicia ataque à ordem mundial pós-Guerra Fria

É difícil exagerar a gravidade da invasão da Ucrânia pela Rússia. Esse pode ser um evento definidor deste início de Século 21

Rússia promove guerra híbrida com ‘ciberataque’

Moscou ameaça inimigos com armamento cibernético

Putin abre um novo capítulo sombrio na história da Europa

A agressão gratuita e não provocada por um país com um dos maiores exércitos do mundo, lembra os momentos mais sombrios do século 20

Conflito no centro da Europa pode durar por muitos anos

Ex-embaixador dos EUA na Ucrânia vê risco de insurgências armadas contra um eventual governo fantoche instalado por Moscou

Alta prolongada do preço do gás levaria economia da UE à recessão, diz analista

Crise pressiona líderes europeus a repensar políticas de defesa e energia

Lula critica guerra; postagem do PT culpou EUA

Documento da bancada do PT do Senado foi apagado das redes sociais diante de má repercussão

e Bolsonaro:

Presidente silencia sobre ataques e desautoriza vice (que condenou o ataque)

Alheio à crise mundial, presidente falou por 20 minutos em palanque sem citar a invasão russa à Ucrânia

Ataque da Rússia pressiona custos das companhias aéreas

Petróleo mais caro e dólar forte encarecem operação do setor que ensaiava retomada

Rússia já enfrenta dificuldades para exportar seu óleo

Bancos se recusam a fornecer cartas de crédito e navios de carga evitam navegar pela região

Brent atinge a maior cotação desde 2014

Referência mundial do petróleo chegou a superar os US$ 105 o barril, mas fechou a quinta-feira a US$ 95,42

Conflito adiciona novo problema no mercado de metais e aço

Rússia e Ucrênia são grandes produtores e exportadores de insumos metálicos e petróleo; a guerra terá impacto na oferta e nos preços, destaca consultor

Invasão russa tira mercado de grãos dos eixos

Trigo atingiu limite de alta em Chicago e já sobe 22% no mês; milho também avançou

Aversão ao risco predomina em NY

Café, algodão, cacau e suco de laranja recuaram nesta quinta; açúcar fechou em leve alta

Fornecimento de fertilizantes no ‘olho do furacão’

Rússia lidera o ranking de embarques de NPK (nitrogênio, fosfato e potássio) para o mundo

Ativos russos sofrem pregão de perdas expressivas com invasão da Ucrânia

Na Bolsa de Moscou, índice Moex fechou em queda de 33,28%, mas chegou a ter as negociações interrompidas

BCs têm de evitar volta aos anos 70, diz Mesquita

Economista-chefe do Itaú avalia que, se crise se prolongar, pode atrapalhar controle da inflação no Brasil

Os assombros do ano 3 da pandemia de covid-19: comida mais cara, finanças pioradas

Pesquisa exclusiva indica que finanças pessoais ruíram nesses dois anos de covid, ao mesmo tempo que aponta mudanças positivas de hábitos