Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 25 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: STF autoriza investigação de ministro por propina no MEC

Previ tenta impor limites à ‘hegemonia’ da Marfrig na BRF

BC admite que inflação deve ficar fora da meta pelo 2º ano consecutivo

Para evitar aumento, governos dão ‘desconto’

Estados fixam alíquota única de ICMS sobre o diesel a partir de 1º de julho

STF adia análise de regra pró-contribuinte

Folga no teto de gastos favorece benefício a juízes e procuradores

Pacheco marca sabatinas para o começo de abril

Sem indicações, agências e órgãos reguladores têm atuado desfalcados

Disputa com Senado trava indicações

‘Queremos fechar essas brechas’

Estudo vê alta na proporção da subvariante da Ômicron

Casos de dengue crescem 43,9% no Brasil no início do ano

O Globo

Manchete: STF vê ‘fatos gravíssimos’ e dá aval a investigação sobre ministro

‘Se o off label for desregrado, riscos podem aumentar’

BC vê probabilidade elevada de estouro da meta de inflação

Dólar recua a R$ 4,83, na sétima queda consecutiva

Caixa reduz juros em duas linhas de crédito imobiliário

ICMS do diesel será de R$ 1,006 por litro, mas estados darão ‘desconto’

‘Acusar sem prova é muito sério’

Críticas ao modelo de vendas

Freio na importação

Com dinheiro ‘novo’ sendo liberado, golpes avançam

ANS diz que prática da Hapvida está de acordo com regra vigente

STJ: plano de saúde coletivo pode reajustar por idade

Folha de S. Paulo

Manchete: Reprovação ao governo cai, e Bolsonaro reduz desvantagem

Perda com desoneração do diesel será maior que o previsto

Ditadura ainda faz sombra no setor público, afirma líder de secretários

Linkedln é alvo de ação de R$ 10 milhões e manifesto empresarial após tirar anúncio do ar

CMN aprova open finance, evolução do open banking

Gasolina cairá menos de R$ 0,01 com isenção do álcool, diz especialista

Caixa reduz juro em linha de crédito da casa própria atrelada à poupança

Dólar tem sétima queda seguida e fecha R$ 4,83

BC vê alto risco de novo estouro da meta de inflação

Perda com desoneração do diesel será maior que o previsto

Venda de gás cai 4,2% em 2021 com fim de benefício

Auxílio menor poderá agravar pobreza infantil, afirma Unicef

ICMS será de até R$ 1,006 por litro, mas cada estado poderá conceder desconto

Com apoio do Brasil, ONU reafirma condenação da invasão

Chanceler apoia posição de Bolsonaro e critica sanções

Emails vazados no Brasil geram 500 mil contas falsas

ConecteSUS ainda tem falhas em passaporte de imunização

Telegram organiza rede antivacina em outras plataformas, diz pesquisa

Valor Econômico

Desalento ainda atinge 4,8 milhões de pessoas no país

A incidência maior da desesperança ocorre nos grupos mais vulneráveis, como jovens, pessoas com menor escolaridade, mulheres e negros, segundo levantamento da consultoria IDados

G7 tenta impedir venda de reservas de ouro da Rússia

Objetivo dos dirigentes do grupo é evitar que Moscou drible as sanções impostas pelo Ocidente

Biodiversidade global negocia criação de seu “Acordo de Paris”

Discussões em Genebra têm implicações para os ecossistemas, a indústria, a agricultura e a pesca e até para a ciência

ICMS de combustíveis gera perda de R$ 30 bi, calculam Estados

Corte na alíquota do IPI vai causar prejuízo de mais de R$ 12 bi, segundo presidente do Comsefaz

Solução para baratear gasolina está difícil, afirma líder do governo

Segundo Barros, não há uma proposta que tenha aval de ministérios e que tenha condições políticas de ser aprovada

Aumento de produção já era previsto antes da guerra

Governo anunciou que produção de petróleo aumentaria como resposta à guerra na Ucrânia

Sem lei federal, ônibus ficará mais caro em SP, diz prefeito

Congresso discute projeto que transfere para o governo federal o custeio das passagens de idosos no transporte público

Repasse do petróleo à bomba pode chegar a 66% em 2022

BC estima que impacto na inflação pode ser maior que 2021

BC mantém estimativa de PIB de 1% em 2022, mas altera composição

Autoridade monetária projeta contribuição menor da agropecuária e eleva participação da indústria no resultado

Sanção à Rússia é “ameaça” ao comércio, diz Carlos França

Para chanceler, medidas inviabilizam pagamento de exportação

Efeitos da covid desafiam fé na sociedade, diz psicanalista

Pandemia afetou saúde mental, com aumento de distúrbios e colocou em xeque confiança no modelo centrado no individualismo

Aperto monetário e guerra vão frear a economia mundial

Para a agência da ONU, os efeitos econômicos da guerra na Ucrânia irão exacerbar a atual crise econômica global e enfraquecer a recuperação da pandemia da covid-19

Atividade ainda segue forte nos EUA e na UE

Mas os efeitos da guerra nos preços pressiona os custos dos fabricantes e eleva a perspectiva de estagflação nos próximos meses

EUA impõem sanções contra russos, norte-coreanos e chineses

Anúncio das punições pelo Departamento de Estado americano ocorreu no mesmo dia em que a Coreia do Norte realizou teste de um novo míssil balístico intercontinental

Preço médio de bilhete aéreo dá um salto de 19%

Gol praticou aumento médio de 26%; Azul, 17%; e Latam, 12,4%, segundo dados da Anac referentes ao ano passado

IGC reforça preocupação com segurança alimentar global

Órgão confirma redução de projeção para o comércio e prevê problemas em países mais pobres

China vive saída de capital sem precedentes, diz IIF

Início da fuga de recursos estrangeiros de curto prazo começou logo após invasão da Ucrânia pela Rússia

Por que os intelectuais estão indo além da academia para virar influenciadores digitais

Intelectuais abraçam redes sociais num esforço para tornar o debate público menos raso