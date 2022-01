Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 28 de Janeiro de 2022

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Estado de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro dá 33% de reajuste a professor; prefeitos reagem

Economia dos EUA tem alta de 5,7% em 2021

Transação hoje é legal e precisa ser declarada à Receita Federal

Mercado de criptomoeda deve ganhar regulação neste ano

‘Sem reforma tributária, acesso à OCDE vai por água abaixo’

Estados confirmam congelamento do ICMS

Investimento privado ainda não chega a grande parte das rodovias

Verba para BRs é a menor em 10 anos

Média de mortes é a maior desde outubro; casos avançam

Hospitais particulares mantêm alta de internações

Vacina aliada à contaminação reforça imunidade, aponta pesquisa

Volta às aulas tem testes, ‘mapa’ da vacina e máscaras reforçadas

Alta pode pressionar cidades pequenas, dizem especialistas

Ministra barra pensões de ex-governadores

Moraes intima Bolsonaro a depor na PF sobre vazamento de inquérito

Moro quer retomar itens do pacote anticrime em reforma do Judiciário

PSDB indica que formação de uma federação partidária com o Cidadania é ‘bem-vinda’

Procuradoria no DF arquiva pedido para apurar contratação de Moro, que deve divulgar ganhos

Cerco ao Telegram no Brasil é ‘covardia’, diz Bolsonaro a apoiadores

TSE e WhatsApp se unem e aprimoram ferramenta contra disparos em massa

O Globo

Manchete: Congelar ICMS não deve bastar para conter alta de gasolina

TCU deve avaliar privatização da Eletrobras em fevereiro

ANS notifica Amil sobre saída da UnitedHealth do Brasil

Aneel autoriza estudo de hidrelétricas na Amazônia

Montadora chinesa vai fabricar carros elétricos em SP

Santos Dumont: prefeitura do Rio recorre ao TCU

Economia americana cresce 5,7%, maior expansão desde 1984

Consulta a dinheiro ‘esquecido’ volta em 14 de fevereiro

Covid é mais letal em países com líderes populistas

Número de crianças em UTIs subiu 79% em um mês

Manchas de óleo voltam a poluir praias do Ceará

Folha de S. Paulo

Manchete: Damares oferece a pessoas antivacina disque-denúncia

Rússia expressa pouco otimismo após ‘nãos’ dos EUA, mas vê diálogo aberto

Putin é ‘conservador’, diz Bolsonaro a pergunta sobre russo ser ‘gente da gente’

Entrar na OCDE não vai trazer grandes benefícios para o Brasil

Chinesa Great Wall investirá R$ 10 bi em carros eletrificados

R$ 208 mi em abono não sacado estarão disponíveis até março

Consulta a dinheiro esquecido volta em 14 de fevereiro

Fuga de poupança se concentra em quem tem menos recursos

Disputa de mercado entre bancos e fintechs seguirá aquecida

Bolsa de SP sobe 7,4% no ano; dólar chega a ser vendido a R$ 5,35

EUA crescem 5,7% em 2021, maior ritmo em quase quatro décadas

Contaminação pode avançar para o interior do RJ

Na capital paulista, Covid-19 dá sinais de desaceleração

Entrega de vacinas teve condições ampliadas

Queiroga mantém texto contra diretriz anticloroquina

Valor Econômico

China desbanca Brasil e lidera exportações para a Argentina

Após empate técnico em 2020, país asiático ultrapassou em mais de US$ 1 bilhão as vendas brasileiras aos argentinos no ano passado

Bolsonaro freia PEC dos combustíveis

O presidente avaliou que a ideia de um fundo de estabilização de preços, que constava na PEC poderia não alcançar o objetivo esperado

Combater desmatamento é “senha para a reinserção internacional”

Ex-ministra Izabella Teixeira diz que é preciso um pacto nacional para combater e acabar com corte na Amazônia e no Cerrado

Emprego vai acompanhar estagnação, diz consultoria

Reação deve ocorrer só a partir de junho, mesmo assim com aumento do emprego informal

Bolsonaro dá reajuste de 33% a professores

Municípios resistem à medida, anunciada em momento delicado do presidente nas pesquisas Custo para Estados e municípios é de R$ 20 bi por ano. Para frente de prefeitos, reajuste vai desequilibrar as contas públicas, podendo levar ao colapso nos serviços essenciais. Governadores e prefeitos vão sentir pressão por aumentos

Reajuste divulgado pelo MC vai dar força para as campanhas salariais nos diversos Estados, afirma sindicalista

Pobreza e desigualdade em alta na América Latina

Embora região tenha só 8,4% da população mundial, ela concentra 28,8% das mortes por covid no planeta