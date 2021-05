Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 28 de Maio de 2021

O Estado de S. Paulo

Iata vê chance de fusão entre aéreas brasileiras

Transição sustentável encarecerá matéria-prima

Congresso e governo acertam ampliação do BPC

Governo alerta para a pior seca em 111 anos

Previsões de alta do PIB já chegam a 5%

‘Mercado de trabalho ainda está fragilizado’

Desemprego bate em 14,7% e atinge recorde de 14,8 milhões de brasileiros

Países do Cone Sul registram mais mortes

Após rastreio, MA diz não ter casos de variante

17% das pessoas vacinadas na capital paulista moram em outros municípios

O Globo

Afya Educacional compra Unigranrio por R$ 700 milhões

Saneamento e transporte têm investimentos mais defasados

Guedes diz que reforma tributária ampla é ‘suicida’

Taxa de desemprego chega a 14,7%, o maior patamar da série histórica

Contas públicas têm o melhor abril em sete anos

Alerta de emergência hídrica afeta 5 estados de junho a setembro

Contra falta de energia

Engajamento com China acabou, diz Casa Branca

Biden propõe Orçamento que prevê maior gasto público desde II Guerra

ONU investigará possíveis crimes de guerra em Gaza

Israel intensifica onda de repressão em cidades mistas após cessar-fogo com Hamas

‘O que mais preocupa não é a variante, mas a falta de vacina’

Instituto Butantan retoma produção da CoronaVac

Municípios com baixa demanda podem vacinar contra Covid por idade, diz MS

Conass admite risco de terceira onda, e Fiocruz alerta para piora da crise

Antivirais avançam: Drogas específicas contra Covid-19 ganham terreno em testes clínicos

Folha de S. Paulo

Mortes à espera de UTIs aumentam no interior de São Paulo

Hackers invadem transmissão de encontro de ministro com empresários

Guedes sugere isenção fiscal para transformar Amazônia em polo de empresas sustentáveis

Itaú eleva de 4% para 5% previsão de alta no PIB em 2021

Gasto menor contra pandemia leva a superávit de R$ 41 bi

Gás encanado sobe até 40% em SP partir de segunda-feira

5,6 milhões de trabalhadores passam para grupo de subutilizados em um ano

STF dá aval a lei do Rio que proíbe testes de cosméticos em animais

FAB reduz compra de cargueiro da Embraer

Senado aprova salário mínimo de R$ 1.100 em 2021 sem reposição total da inflação

Mais de R$ 4 bi pagos indevidamente foram devolvidos em 2021

Auxílio é arma que nós temos e que pode ser renovada, diz Guedes

Exclusão digital deixa famílias pobres sem auxílio emergencial

Em escassez de mão de obra, INSS pede mil funcionários ociosos da Infraero

Câmara aprova MP das barreiras sanitárias para áreas indígenas

Busca por vacina aquece comércio de atestado falso em SP

Butantan testará isolamento inteligente no interior paulista

São Paulo vai exigir comprovante de residência para vacina

Vacina priorizou mais ricos e locais com menos mortes, diz estudo da USP

Bolsonaro vai ao STF para barrar lockdown em três estados

Cientistas alemães dizem ser possível ‘consertar’ imunizante da AstraZeneca contra a Covid-19

Novo critério permitirá vacinação em pessoas com menos de 59 anos

Valor Econômico

Para cientistas, vacinação periódica irá se impor

Ainda não comprovada, imunização anual contra covid pode ser necessária devido ao descontrole do vírus

Ainda não comprovada, imunização anual contra covid pode ser necessária devido ao descontrole do vírus Pandemia criou “desconcentração” do emprego formal, diz BC

“Regiões menores tiveram menos demissões líquidas” na fase mais aguda da crise, afirma Boletim Regional

“Regiões menores tiveram menos demissões líquidas” na fase mais aguda da crise, afirma Boletim Regional Desemprego bate recorde e não há melhora no horizonte

Volta ao mercado de trabalho é desafio, em especial para informais

Volta ao mercado de trabalho é desafio, em especial para informais Jaime Lerner, ex-governador do Paraná, morre aos 83 anos

Arquiteto e engenheiro também foi prefeito de Curitiba

Arquiteto e engenheiro também foi prefeito de Curitiba Variante indiana ameaça reabertura no Reino Unido

Boris Johnson havia estabelecido fim das restrições em 21 de junho, mas disse que a rápida disseminação da variante indiana pode ameaçar esse plano

Boris Johnson havia estabelecido fim das restrições em 21 de junho, mas disse que a rápida disseminação da variante indiana pode ameaçar esse plano Países europeus estendem apoio financeiro a empresas por epidemia

Os anúncios ilustram a incerteza que persiste sobre as economias no momento em que os europeus tentam voltar a uma vida normal com a aceleração das vacinações

Os anúncios ilustram a incerteza que persiste sobre as economias no momento em que os europeus tentam voltar a uma vida normal com a aceleração das vacinações Novo status para aftosa desafia fiscalização

Aumento da área livre sem vacinação exigirá mais fiscais agropecuários e coordenação entre os Estados

Aumento da área livre sem vacinação exigirá mais fiscais agropecuários e coordenação entre os Estados Exportação agrícola dos EUA baterá recorde

Receita deverá alcançar US$ 164 bilhões neste ano, 21% mais que em 2020, informou o USDA

Receita deverá alcançar US$ 164 bilhões neste ano, 21% mais que em 2020, informou o USDA Dados de seguro-desemprego dão fôlego às ações em Wall Street

Neste contexto, ganha importância a divulgação dos dados do PCE

Neste contexto, ganha importância a divulgação dos dados do PCE Criptomoedas, manipulação e a especulação inteligente

Um bom método para escapar dessa perda é evitar três práticas que Benjamin Graham chamou de especulação não inteligente

Um bom método para escapar dessa perda é evitar três práticas que Benjamin Graham chamou de especulação não inteligente Vacinação contra covid e as futuras contratações

Nesse cenário de insegurança jurídica, é essencial que as empresas adotem critérios objetivos e transparentes para a seleção de seus candidatos