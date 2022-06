Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 07 de Junho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Covid avança em 24 Estados e contágio dobra em 2 semanas

Decisão de Furnas abre caminho para oferta de ações da Eletrobras

Tempo para abrir empresa cai para 1 dia de 16 horas

Brasil cria quase 197 mil empregos formais em abril

Anac aprova edital para leilão de Congonhas e de outros 14 terminais

Mercado eleva para quase 9% projeção para inflação no ano

Sindicato não vê mais prazo para anúncio de aumentos

Governo usa verba de reajuste para reduzir bloqueio do Orçamento

Preço da gasolina já acumula defasagem de 20%, calcula entidade

Para pressionar Estados, governo usa lista de países que cortaram impostos

Bolsonaro propõe compensar Estados para zerar o ICMS sobre diesel e gás

O Globo

Manchete: Governo anuncia pacote para baratear combustíveis

Em busca de respostas para a Amazônia

Licenciado, mas ainda na defesa do Vale do Javari

Nas redes e fora delas, pedidos pela descoberta

Brasileiro e inglês estavam em terra indígena; dois suspeitos são presos

Brasil já têm sete casos suspeitos de varíola dos macacos

Vacinação estagnada preocupa diante de novo crescimento de casos de Covid

Mercado prevê inflação em 8,9% e crescimento maior neste ano

Governo bloqueia R$ 6,9 bi do Orçamento, em vez de R$ 8,2 bi

Serviços lideram criação de 197 mil vagas formais

Nova regra de distribuição de ‘slots’ desagrada às aéreas

Anac marca 7º leilão de aeroportos, que inclui Congonhas, para agosto

Furnas aprova aporte em usina após TJ-RJ derrubar liminar

Devolução de imposto pode aliviar conta de luz em 8%

Especialistas veem risco de infração de regras fiscais

Folha de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro dará a estados R$ 50 bi para zerarem ICMS do diesel

Leilão do aeroporto de Congonhas é agendado para o dia 18 de agosto

Brasil abre 196.966 vagas formais de trabalho em abril, mostra Caged

Prestes a implementar 5G, Brasil ainda tem 22 de milhões de pessoas sem 4G

Festa junina volta mais cara; tomate do hot dog sobe 80%

Mercado eleva projeção do PIB para 1,20%, e a da inflação, para 8,89%

Vender a Petrobras é muito difícil, e processo levaria até quatro anos, afirma Bolsonaro

Papéis da empresa tem leve queda em dia de perdas na Bolsa

Liminares caem, e assembleia destrava privatização da Eletrobras

Governo bloqueia R$ 8,7 bi e põe emxeque reajuste de servidor

Governo incentiva garimpo ilegal, afirma novo cardeal

Saúde prevê vacinar anualmente idosos e profissionais da área

Nota técnica da Saúde contraria Queiroga e recomenda uso de máscaras

Valor Econômico

Governo propõe zerar ICMS de diesel e gás e ressarcir Estados

Desonerações e a compensação serão propostas por meio de proposta de emenda à Constituição (PEC), valendo até o fim do ano

Preço dispara e províncias já racionam diesel na Argentina

Escassez e preços elevados ameaçam paralisar a atividade agrícola argentina

Anac libera leilão de 15 aeroportos

Congonhas, maior atrativo para investidores, lidera o bloco SP-MS-PA-MG, que engloba 11 ativos

OCDE avaliará de instituições a desmate do país

Lista de princípios centrais para avaliação técnica nos diferentes comitês da organização é longa e incorpora novas recomendações aprovadas mais recentemente pela entidade

Cenário preocupante

Unesco aponta que globalmente as ameaças à liberdade de imprensa ganharam, nos últimos cinco anos, novas roupagens, que vão além de ações judiciais intimidatórias

PF busca jornalista e indigenista no AM

Indigenista da Funai e jornalista do “The Guardian” estavam em região de garimpo ilegal, tráfico de drogas e contrabando

Rússia é acusada de saquear e exportar grãos ucranianos

Ucrânia comunicou à OMC que o país estaria bloqueando exportações de 22 milhões de toneladas de trigo que poderiam atenuar uma crise alimentar global

Plano Safra leva Ministério da Economia a bloquear mais R$ 7 bi

Medida para cumprir teto de gastos tira R$ 2,5 bi da Ciência e Tecnologia, área mais atingida pelo contingenciamento

Notícias alvissareiras do setor de extração

Melhora na arrecadação pública permitirá redefinir a âncora fiscal de maneira a estabelecer, com muito esmero, folgas para gastos públicos selecionados

Busca por jornalista e indigenista no AM une PF e Forças Armadas

Região atrai criminosos que atuam na caça ou pesca ilegal, garimpo, tráfico de drogas e contrabando

Embrapa conduz teste com trigo transgênico

Plantio experimental de variedade resistente à seca, criada pela argentina Bioceres, foi feito no Distrito Federal

Soluções para frear desmate e criar emprego na floresta já existem, dizem especialistas

Segundo eles, ferramentas e oportunidades para inibir a depredação da mata nativa e dar oportunidades de emprego e renda aos habitantes da região são conhecidas

grifo: (Antes, naquela região é preciso operação de guerra e fiscalização em fronteiras para acabar com o tráfico de madeira ou drogas, pesca e mineração ilegal. Impossível acabar com a destruição da floresta sem antes enfrentar o pior inimigo da Amazônia sem Lei.)

BNDES prepara onda de crédito para saneamento

Presidente do banco diz que marco regulatório está abrindo perspectivas para o setor

Com efeito do BEm, geração de emprego surpreende em abril

Para analistas, criação de vagas formais deve começar a perder fôlego a partir de maio

Pamonha via Pix coroa a digitalização do pequeno negócio

Para comerciantes que pagavam altas taxas de transação com cartão ou empreendedores até então incapazes de fazer deslanchar um negócio, sistema de pagamento instantâneo foi muito bem-vindo