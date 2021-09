Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 07 de Setembro de 2021

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Estado de S.Paulo

Fintech vai financiar energia solar para o agronegócio

OIE descarta risco em casos de ‘vaca louca’

‘Vamos ter alguns bilhões com as ferrovias’

Mutuários sentem aumento no valor das prestações e do saldo devedor

Mercado já vê alta de 7,58% para preços neste ano

Com alta da inflação, crédito imobiliário ligado ao IPCA e à poupança perde fôlego

Queda no contágio por covid intriga América do Sul

Quem tomou dose de lote vetado será monitorado um mês

Início do reforço tem hesitação sobre Coronavac

Quadrilha rouba avião de Almir Sater em MS

De fibrose a dor de cabeça: pacientes convivem com sequelas há um ano

A Anvisa, o futebol e a lei

O Globo

Governo vê gasto menor com servidor e INSS em 2022

Vaca louca: Brasil tem ‘risco insignificante’, afirma OIE

IBGE inicia fase de testes do Censo na Ilha de Paquetá

No Nordeste, equipamentos vendem igual ‘pamonha’

Um plano B para a crise hídrica

Um a cada sete jovens ainda tem sintomas três meses após Covid

Terceira dose aprofunda desigualdade vacinal

Ministério suspende envio de lote da CoronaVac

Folha de S. Paulo

Poupança volta a ter mais saques que depósitos

Aumentos do salário mínimo reduziram desigualdade

Justiça condena Gol a pagar maquiagem e depilação de funcionárias

Salão de Munique abre portas com foco na proteção climática

Bolsa sobe 0,8%, e dólar cai, à véspera de atos

Clientela de ‘faraó dos bitcoinsvai à Justiça para garantir valores aplicados

Projeção para Selic sobe de novo com piora do cenário

Golpe não é mais delírio paranoico, diz Gustavo Franco

Os atritos de Bolsonaro

Auxiliares de Guedes veem ataques de Bolsonaro atrapalhar retomada

Para reacelerar campanha, Itália quer tornar vacina contra Covid obrigatória

Startups de educação inovam em escolas públicas e de periferias

Diferente de SP, Ceará divulga dados de Covid nas escolas

Falta de saneamento aumenta riscos de saúde em favelas de SP

Jovens e idosos enchem posto no início da 3a. dose

Infomoney

Ibovespa fecha em alta de 0,8A% e volta aos 117 mil pontos em dia de volume reduzido e cautela antes de protestos. Das ações, a Petrobras e os bancos subiram e ajudaram a sustentar os ganhos da Bolsa, apesar da limitação trazida pela Vale e siderúrgicas, que recuaram em dia de forte queda, de mais de 6% do minério de ferro, para US$ 111,97 a tonelada. A projeção para o IPCA até o final deste ano passou de 7,27% para 7,58%, 22ª semana seguida de alta. O dólar comercial fechou com queda de 0,15% a R$ 5,176 na compra e a R$ 5,177 na venda.