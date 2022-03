Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 08 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Governo avalia congelar preços da Petrobras para combustíveis

Embraer anuncia entrada no setor de transporte aéreo de cargas

Inadimplência atinge maioria das famílias de baixa renda

No 1º dia, 130 mil entregam a declaração do IR

Conflito pode agravar escassez de chips, avalia a Coalizão Indústria

Pedro Fernando Nery: Oligarcas

Com alta de 46,25% desde o início da guerra, trigo tem recorde histórico

Governo lança pacote de crédito a empreendedoras, o Brasil para Elas

Petrobras cai 7% na Bolsa após declarações de Bolsonaro

Conselho da Petrobras deve ser obstáculo para congelamento

Petróleo derruba Bolsas no mundo, eleva valor do dólar e fecha a US$ 123

Avião da FAB parte em busca de brasileiros que fugiram do conflito

Putin diz encerrar guerra se Ucrânia ceder três regiões e desistir da Otan

Brasil ocupa o 5º lugar no ranking global de acessos a sites piratas

Mercado livre de energia e os desafios da era digital: Marcelo Bernardino

Vulnerabilidades do Brasil: Rubens Barbosa

Os canários da Rússia: Antonio Cabrera

O Globo

Manchete: Ucrânia repudia oferta de rota de fuga para a Rússia

Após fala de Bolsonaro, Petrobras perde R$ 34 bi em valor de mercado

‘Dinheiro esquecido’: pedidos de resgate já podem ser efetuados

Imposto de Renda: no primeiro dia, aplicativo e site têm instabilidade

Mercado vê 80% de risco de calote por Moscou

UE quer reduzir dependência do gás russo em 80%

Alta nas bombas já afeta rotina de consumidores no mundo todo

Freio forçado

Chanceleres terão 1° encontro após início da invasão

Em 2021, um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas

No Ministério da Mulher, cai a verba para combate à violência

A hora da ciência: Margareth Dalcomo

Míriam Leitão: O grande risco das soluções erradas

Merval Pereira: Botequim digital

Folha de S. Paulo

Manchete: Rússia faz exigências para encerrar guerra na Ucrânia

Governo lança medidas de crédito em série e começa com foco na mulher

Brasileiros encontram centavos em consulta no site do Banco Central

Subsidiar combustíveis prejudica abastecimento, afirmam petroleiras

Programa para declarar IR tem falhas no primeiro dia

Saques em poupança superam depósitos em R$ 5,35 bilhões em fevereiro, diz BC

Governo e Lira tentam votar mineração em terra indígena

Disparada nos preços das Commodities eleva estimativas para inflação

Gasolina volta a subir nos postos após cinco semanas, diz ANP

Ação cai 7%, e estatal perde R$ 35 bi em valor de mercado após fala de Bolsonaro

Governo muda o discurso e avalia segurar reajustes da Petrobras

Brasil fica fora da lista de países considerados hostis pelo Kremlin

97% concluem ensino médio na rede paulista sem saber equação de 1º grau

Desmatamento na Amazônia já afeta a diversidade de peixes

Valor Econômico

Governo estuda congelar os combustíveis durante guerra

Bolsonaro e seus assessores temem que a alta dos combustíveis pressione ainda mais a inflação em pleno ano eleitoral, quando o presidente disputará a reeleição

Juro real sobe para 7,5%, o maior nível desde 2016

Com a guerra na Ucrânia, os preços das commodities dispararam, os juros deram um salto e o mercado passou a prever taxas cada vez mais altas, o que se reflete no valor dos ativos

EUA vão vigiar efetividade das sanções à Rússia

O objetivo é impor novas restrições aos embarques de commodities dos EUA e outros países, além de tecnologia e softwares; medidas também se aplicam a Belarus

Falta de correção da tabela do IR gerou perda de R$ 22 bi em 3 anos, diz estudo

Levantamento considera impacto apenas para os contribuintes com renda entre três e dez salários mínimos

O provável triste fim do grupo do Brics

Ação de Putin vai provocar inflação elevada em todo o mundo e levar Rússia ao isolamento e empobrecimento ainda maior

Maioria no Brasil vê discriminação contra mulheres no trabalho

Essa é a visão de 75% dos entrevistados ouvidos no país em pesquisa global feito pelo Ipsos

Jazidas nacionais podem abastecer país de potássio sem recorrer à Rússia

Só 1/3 das reservas de potássio identificadas no Brasil estão na Amazônia Legal e nenhuma em terras indígenas homologadas, diz análise da UFMG

Estudo mostra Amazônia perto do “ponto de ruptura”

Cerca de 75% do bioma está perdendo resiliência desde o início dos anos 2000 e pode transforma floresta tropical em algo parecido com um Cerrado ambientalmente pobre

Guerra puxa commodities e faz XP projetar inflação maior

Em cenário adverso, IPCA poderia encostar em 8%, diz o economista-chefe Caio Megale

Sessão para votar vetos será na quinta-feira

Vetos ao Refis das micros e à distribuição de absorventes têm alta probabilidade de serem derrubados

Supremo deve flexibilizar a Lei da Ficha Limpa

A tendência é que prevaleça a tese de diminuir o período que uma pessoa condenada pela Justiça deve ficar inelegível

EUA avaliam proibir sozinhos a compra de petróleo russo

Washington agiria sem a participação da União Europeia. Aliados europeus devem anunciar hoje plano de reduzir em dois terços a compra de gás russo em até um ano

Conta do petróleo pode atingir US$ 4,6 trilhões, cerca de 5% do PIB global

A fatura global do gasto dos países com petróleo pode chegar a 5% do Produto interno Bruto (PIB) mundial, o que equivale a US$ 4,6 trilhões, se o preço do barril permanecer em US$ 125 neste ano

O que acontece se o Ocidente deixar de comprar petróleo da Rússia?

Países dependentes das exportações russas buscam alternativas até na Venezuela e no Irã

EUA ameaçam empresas que violarem sanções à Rússia

Alguns dos maiores nomes do setor de tecnologia, como Microsoft e Intel, já anunciaram que suspenderão vendas para a Rússia

Rússia, de novo, está atrás de uma cortina de ferro

Putin está recorrendo cada vez mais à repressão para conter o descontentamento interno com a guerra na Ucrânia. Isso mostra que sua situação não é confortável

Casos de covid na China têm maior nível em dois anos

País chega à maior marca diária de casos desde o início da pandemia

Guerra leva trigo a patamar recorde em Chicago

Cereal voltou a fechar na máxima do dia, mesmo depois de a bolsa aumentar limite de variação

O Banco Central e o choque de petróleo e alimentos

A relativa estabilidade das expectativas, por outro lado, permite que o Banco Central siga no curto prazo com o roteiro previsto, com uma alta de 1 ponto percentual na Selic na semana que vem

Conflito pode prejudicar os emergentes, aponta BC

A avaliação do BC, contudo, é que a exposição do sistema financeiro brasileiro aos efeitos imediatos do conflito é baixa

Guerra na Ucrânia deve alterar planos do BCE

Para o chefe global de macroeconomia do ING, BCE irá manter a “flexibilidade máxima” à medida que sinaliza que está no caminho da normalização